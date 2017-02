Movilizaciones de apoyo a reelección de Evo Morales

Miles de bolivianos pidieron que el actual presidente pueda

Bolivia - Miles de personas marcharon el martes en La Paz convocadas por diversas organizaciones sociales afines al gobiernista Movimiento Al Socialismo (MAS) y en un encendido mitin advirtieron que la "mentira" amenaza a la revolución y la democracia boliviana, en alusión a la oposición y a una campaña de desprestigio contra el presidente Evo Morales.

Con el estribillo "Evo sí, mentira no", hombres y mujeres del campo y la ciudad se congregaron en inmediaciones del estadio Hernando Siles para repudiar el 'Día de la Mentira', denominado así tras la derrota de Morales en el referendo del 21 de febrero del año anterior (21F).

En esa consulta, el 'No' a una reforma constitucional para habilitar al líder socialista a una nueva elección se impuso por poco al 'Sí'. (51,34% contra 48,66% de los votos).

"Es histórico esto, yo solamente lo comparo con el cabildo del millón que hace algunos años vivimos (en La Paz) por el tema autonómico. El pueblo está diciendo que no está de acuerdo con la mentira. La Paz dijo Sí, no pueden decirnos que dijo No", remarcó por su parte el ministro de Economía, Luis Arce, que también participó en el mitin.