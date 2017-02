Diez reflexiones sobre la frustración cíclica de los paros docentes

1. El problema no es que haya paros docentes. De hecho, en muchos países desarrollados y que ocupan lugares muy destacados en las pruebas PISA de calidad educativa, también hay paros docentes. Para erradicarlos completamente, la solución sería disolver a los sindicatos docentes importantes, como sucedió recientemente en Ecuador: una medida política que vulnera derechos humanos, laborales y de participación ciudadana y que sucede en sociedades en las que una democracia avanzada constituye un lejano ideal.

2. El problema es que en la Argentina ya hace muchos años que los paros docentes se multiplican y no consiguen resolver los problemas que los generan. Es así que frente a una nueva huelga docente sólo hay que esperar que se produzca una huelga más, otra subsiguiente y así de seguido: el paro docente argentino no permite establecer un piso en el que se delimiten disensos y se consigan consensos básicos sino que es, apenas, un momento más en una larga retahíla de conflictos que forman parte de la espiral de declive de la educación. Un eterno retorno en el que nunca se termina de conformar una base común de acuerdos y proyectos. Una frustración de la que sólo se espera una nueva frustración

A estas alturas, ya no es suficiente criticar a los dirigentes sindicales como “irresponsables a quienes no les interesa la educación de los chicos” ni reclamarles humildad a los funcionarios que se auto definen, orondos, como “expertos negociadores gremiales”. Aunque sindicalistas y funcionarios sean solidarios en el colapso educativo, el problema los supera ampliamente: nuestra sociedad falla en ofrecer un proyecto político-educativo de real renovación mientras gobiernos nacionales, de casi todas las provincias y de todos los colores políticos y sindicatos de diversa orientación y organización coinciden en enrostrarse recíprocamente un conjunto de responsabilidades que, ya no caben dudas, los exceden por completo.