Un artista de la imagen sentenciado por un empresario sin rostro

Terminaba de recostar mi cabeza mojada en una reposera tras un baño en el mar y pensaba lo bien que la estaba pasando, en una fugaz escapada de fin de semana a Pinamar, cuando en ese preciso instante entró en cuadro con gesto desencajado Gabriel Michi a contarme que habían matado a José Luis Cabezas.

Desolado me hice cargo del operativo de emergencia, como editor general de la revista Noticias, mientras viajaban desde Buenos Aires, el director Héctor D'Amico y los jefes directos del reportero gráfico asesinado. Llamaban de todos los medios a la misma redacción, en un hotel céntrico, hasta donde pocas horas antes Cabezas y Michi habían trabajado. Sobre esa medianoche, cuando el cielo estrellado de Pinamar se iluminó con los fuegos artificiales del desfile de Roberto Giordano, solté la tensión acumulada en esas horas y la bronca por ese festejo tan inoportuno, en un llanto incontenible.

Años atrás me había tocado cubrir dos temporadas de verano consecutivas en Pinamar con José Luis. Estábamos juntos de la mañana a la noche, haciendo todo tipo de notas y coberturas para la revista Noticias. Le ponía mucha garra a su trabajo y siempre buscaba el mejor sol -muy temprano por la mañana o el último de la tarde- para conseguir las espléndidas tonalidades doradas de sus fotos veraniegas. No era un tipo callado: para todo tenía una opinión. Podía engranar rápido, pero también era muy gracioso y, cosa importante, me enseñó a encender el mejor fuego para hacer un asado. Le gustaba manejar el auto que nos habían asignado y solía corear con ganas Dame un limón, de Divididos.