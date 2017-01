DESIGUALDADES / Mirando atrás con optimismo

El pasado ha muerto, el presente es fugaz; sólo el futuro nos pertenece”. Este aforismo del socialista Nicolás Repetto es opinable, pero cuadra para estos tiempos en que las crisis financieras, el desempleo y la desigualdad exponenciales, la ominosa victoria de Donald Trump, el ascenso de la extrema derecha, los fundamentalismos musulmán y judío, los conflictos armados y los crímenes del narcotráfico, entre otras calamidades, coinciden con una serie de ensayos y artículos en los que se desarrolla la idea de que “la humanidad nunca ha estado mejor”.

Los argumentos para este optimismo son atendibles: aumento de la esperanza de vida; avances de la ciencia y la tecnología; desarrollo de la producción; abundancia de bienes, etc. Sólo que se trata de datos que pueden esgrimirse respecto de casi cualquier período de la historia, ya que en esos aspectos la humanidad no ha cesado de avanzar, desde que se descubrió la utilidad del fuego hasta que se hizo pie en la Luna.

Menos atendible es la idea de que la violencia declina, desarrollada por Steven Pinker en el excelente Los ángeles que llevamos dentro (Paidós, 2011): además de progresos morales, de género, raciales, etc., en cuanto a guerras la humanidad habría dejado de ser una miríada de tribus “todas contra todas”, para focalizar la violencia en asuntos puntuales. En efecto, el vecino ya no es un enemigo a abatir a primera vista, pero desde el descubrimiento de la pólvora hasta las armas nucleares, cuando se trató de “abatir”, el número de bajas y daños aumentó dramáticamente hasta Hiroshima y Nagasaki. Hoy, si la guerra comercial que prometen Trump y los nacional-populistas emergentes deviene, como es posible, en conflicto armado, puede que no quede tribu alguna sobre la Tierra; o que sobrevivan unas pocas sobre un planeta inhabitable.