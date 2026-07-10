El Gobierno reactivó la calculadora electoral: el factor Villarruel, los resabios de Adorni y otra vez el Milei conciliador

En el oficialismo preparan la estrategia electoral para 2027. Minimizan el daño que puede hacerles Victoria Villarruel,

pero temen al efecto acumulado de varios

“enanos de derecha”.

Javier Milei durante el Tedeum por el Día de la Independencia. (Foto/Infobae)

Por Brenda Struminger

En la historia de sus oscilaciones frente a la “casta” según el momento político, Javier Milei está nuevamente en una etapa conciliatoria. En menos de 24 horas, desde el miércoles al jueves se mostró predispuesto al diálogo con los gobernadores a quienes alguna vez amenazó con “dejar sin un peso”, amigable con la Iglesia, simpático con el otrora odiado Jorge Macri y en pos de la unidad interna libertaria.

A partir de ahora, un pragmático Milei se mostrará, como después de la derrota bonaerense del año pasado, en modo de buena predisposición y sin tendencia alguna a la confrontación. Por caso, ayer saludó cariñosamente a Jorge Macri y a su esposa, Belén Ludueña, que habían llevado a su bebé, Vito, a la Catedral Metropolitana, en un contraste evidente con la homilía del año anterior. En ese momento, Milei había desairado al jefe de gobierno (al igual que a Villarruel). Esta vez, el jefe de Estado no sólo se dirigió a la pareja porteña de PRO con una sonrisa, sino que le dedicó un típico chascarrillo al primo de Mauricio Macri sobre su hijo: “Te salió demasiado lindo”, le dijo.

La impostada postura del Presidente parte de los cálculos de un gobierno que volvió a consultar la calculadora electoral a un año del cierre de listas y de cara al cercano debate en el Congreso sobre la reforma político, con eje en la eliminación de la PASO que Karina Milei, a diferencia de los aliados de PRO, considera indispensable para asegurarse la reelección.

Después de meses de parálisis por el caso Adorni, los números de las encuestas obligaron al Gobierno a exagerar los gestos de unidad puertas adentro y de buena predisposición política hacia afuera. Y ahora, enfocado en el 2027, el Presidente está urgido por transmitir una imagen de continuidad que le permita bajar el “riesgo kuka” y, sobre todo, que su continuidad no parezca condicionada.

El objetivo no declarado de las amigables actitudes del jefe de Estado es remontar la curva de imagen positiva en las encuestas, que, según describen, bajó a los 32 puntos con el sostenido caso de presunta corrupción de Adorni y que el Gobierno, hasta ahora, no logró revertir. Son los resabios de la crisis que le generó el ahora ex jefe de Gabinete al mileismo, de los cuales ahora le cuesta horrores desprenderse.

El Gobierno se siente relativamente tranquilo mientras el peronismo se encuentra fragmentado. Pero vislumbra un problema ante una oposición unida bajo el mando de Axel Kicillof, que mide aproximadamente 27 puntos y dejaría la diferencia proyectada con el oficialismo, analizan, en apenas tres a cinco puntos

En un contexto tan ajustado, en la cúpula nacional admiten temer a “los enanos de derecha”, como denominan a los dirigentes con perfil ideológico similar al de Milei que, si bien no logran el mismo nivel de adhesión, pueden dividir el voto libertario y favorecer directamente a la oposición.

“Perder unos 5 o 6 puntos en las próximas elecciones puede ser peligroso”, dijo un armador con acceso a la cúpula nacional.

Un posible “enano” es la vicepresidenta de la Nación, que anteayer, en Tucumán, envalentonada porque esta vez sí tuvo acceso a la Casa Histórica —el año pasado Karina Milei se lo había vedado—, se despachó largamente ante los cronistas que cubrían el acto oficial con una serie de declaraciones que le confirmaron al oficialismo que sus planes de ser candidata el año que viene siguen firmes.

“No nos sorprendió para nada”, dijeron en Balcarce 50. Por un lado, se mostraron confiados en que una candidatura de la ex compañera de fórmula de Milei, por sí sola, no puede perjudicar al Gobierno. Por otro, reconocieron que “cinco o seis” candidatos de su estilo podrían poner en jaque al oficialismo. Aunque descartaron que ese escenario de riesgo pueda generarse por la presencia de una coalición de líderes con perfil similar al del Presidente. “En política, dos más dos nunca es cuatro”, razonó un colaborador de Milei y asiduo lector de encuestas.

Los otros gestos de Milei estuvieron dirigidos a los gobernadores, en el Tedeum de Tucumán, donde el Presidente les habló del “futuro”, de las “bases” y retomó los conceptos del nunca concretado (más allá de los papeles) Pacto de Mayo. Días antes, en la jura de Diego Santilli como sucesor de Adorni, Karina Milei se había ocupado de darle un beso a cada uno de los mandatarios provinciales presentes al ingresar, como anfitriona, al Salón Blanco de la Casa Rosada.

Para completar el cuadro de gestos, además de las conferencias de prensa, Milei buscó representarse como gestor. De ahí la reunión de gabinete que definió hacer para analizar los ejes de la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central con apenas unas horas de antelación, después del Tedeum por el 9 de Julio. En el mismo sentido planteó la puesta en escena del balcón, poco antes de Gabinete, frente a la Plaza de Mayo, con todos los ministros. Y el abrazo con Santiago Caputo del cual Karina Milei, ante las cámaras que filmaban, no pareció querer participar.

© Infobae