PROCESAN Y EMBARGAN A CLAUDIO «CHIQUI» TAPIA Y PABLO TOVIGGINO POR EL DELITO DE RETENCIÓN INDEBIDA DE APORTES

La medida fue tomada por el juez Diego Amarante y

alcanza a otros dirigentes de la AFA, con embargo por

$350 millones a cada uno

Claudio Tapia y Pablo Toviggino

Nacionales - La Justicia avanzó en la causa que investiga presuntas irregularidades en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y resolvió procesar a Claudio “Chiqui” Tapia y Pablo Toviggino por el delito de retención indebida de aportes por más de $19.000 millones entre 2024 y 2025. La resolución alcanza a Cristian Ariel Malaspina (secretario general) y a Víctor Blanco Rodríguez y Gustavo Roberto Lorenzo por considerarlos responsables del delito de apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social, agravado por la intervención de más de dos personas en una estructura organizativa.

La medida fue firmada en las últimas horas por el juez Diego Amarante, quien dispuso el procesamiento sin prisión preventiva de los imputados, al considerar que existen elementos suficientes para vincularlos prima facie con los hechos investigados.

Además, les sumó un embargo sobre sus bienes a todos loa acusados hasta cubrir el equivalente $350 millones cada uno como parte del avance del expediente judicial, en el marco de una causa que apunta a irregularidades vinculadas a aportes y recursos del sistema, según supo la Agencia Noticias Argentinas.

En el caso de Tapia y Toviggino, la resolución también mantiene la prohibición de salida del país, una restricción que ya regía y que continuará vigente mientras se desarrolle el proceso.

La investigación se inició a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que acusó a la AFA de haber actuado como agente de retención y percepción de tributos nacionales y recursos de la seguridad social sin depositar esos montos dentro del plazo legal establecido, que es de 30 días corridos posteriores al vencimiento.

Según el expediente, las irregularidades abarcan el período comprendido entre marzo de 2024 y septiembre de 2025, e incluyen retenciones correspondientes al IVA, el Impuesto a las Ganancias y contribuciones previsionales. El monto total en discusión supera los $19 mil millones.

Tanto Tapia como Toviggino se presentaron ante la Justicia y sostuvieron como principal argumento que la deuda fue cancelada, aunque fuera de término. En ese punto radica el eje del caso: para la acusación, el delito se configura por el incumplimiento en tiempo y forma, más allá de que los fondos hayan sido posteriormente abonados.

"Cumplimos con lo que quería el juez, con lo que fuimos citados, y nos vamos a poner a trabajar con España porque España quiere que la Finalissima se juegue en España y yo quiero que se juegue en el Monumental", declaró Tapia en su momento, cambiando el foco.

El titular de la AFA optó por no responder preguntas durante su presentación. En su lugar, entregó un escrito de más de 100 páginas que, según señaló, contiene su postura completa sobre el tema. Asimismo, volvió a plantearle al juez Diego Amarante la necesidad de poder viajar al exterior, en referencia a la restricción que actualmente le impide salir del país.

En su presentación negó "haber decidido, ejecutado o consentido la falta de ingreso de tributos o recursos de la seguridad social retenidos por la AFA".

Informe: NA, iProfesional, Infobae y Agensur.info