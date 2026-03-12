ES DE 2,9 % LA INFLACIÓN DE FEBRERO CON ALZA DE 5,9 % EN LOS DOS PRIMEROS MESES Y UNA SUBA INTERANUAL DE 33,1 %

Según los datos del INDEC, el mayor aumento se dio en

vivienda, agua, electricidad, gas y en alimentos, por

la fuerte suba de la carne

- El INDEC dio a conocer este jueves la inflación de febrero. En línea con lo que esperaba el mercado, el dato se ubicó en 2,9%, replicando el 2,9% de enero. De esta manera, acumula un alza del 5,9% en los primeros dos meses del año. En tanto, la variación interanual fue del 33,1%.

Según detalló INDEC, la división de mayor aumento en el mes fue Vivienda, agua, electricidad, gas y otroscombustibles (6,8%), principalmente por la suba de tarifas de gas, agua y electricidad en la mayoría de las provincias y la modificación de los esquemas de beneficiarios de tarifa con y sin subsidio.

La segunda división con mayor aumento fue Alimentos y bebidas no alcohólicas (3,3%). La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, principalmente por la suba de Carnes y derivados, a excepción de Patagonia, donde la mayor incidencia se observó en Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles.

En tanto, el rubro Prendas de vestir y calzado se mantuvo estable (0,0%). A nivel de las categorías, los precios Regulados (4,3%) tuvieron el mayor incremento, seguidos deIPC núcleo (3,1%) y Estacionales (-1,3%).

De esta manera, la inflación minorista se mantiene en niveles elevados y la City no espera que baje al menos hasta el mes de abril, aunque todavía depende de lo que pueda ocurrir con la guerra en Medio Oriente y el precio internacional del petróleo.

Los primeros relevamientos de marzo

En marzo, los primeros sondeos y estimaciones la ubican en torno al 2,5%. Por caso, desde Eco Go relevaron que durante la primera semana del mes los precios de los alimentos consumidos dentro del hogar registraron una suba de 0,4%. "La inflación de los alimentos dentro del hogar se proyecta en torno al 2% para marzo. Al incorporar la variación de los alimentos consumidos fuera del hogar (0,9%), la inflación del rubro alimentos es de 1,8%", estimó la consultora.

En cuanto a la inflación general para este mes, proyectó: "Con todas las categorías relevadas la inflación general se proyecta en torno al 2,5% mensual. El dato es todavía preliminar y está sujeto a modificaciones. En el mes se observa una desaceleración en alimentos, tanto dentro como fuera del hogar, mientras que la dinámica inflacionaria está impulsada principalmente por factores estacionales vinculados al inicio del ciclo lectivo. En este contexto, Educación aparece como uno de los capítulos que más presiona al índice al alza, junto con los ajustes en tarifas, electricidad (13%), peajes (19%), agua (4%), combustibles (4%) y gastos comunes para la vivienda (3,5%).

En el mercado estiman que la inflación retomará la tendencia bajista a partir de abril, pero lo haría de manera gradual: no prevén que la desaceleración del ritmo de precios sea tan contundente como lo espera el presidente Javier Milei. Los economistas creen que el mandatario es demasiado optimista al proyectar una inflación por debajo de 1% mensual para julio o agosto. Incluso, estiman que ese objetivo difícilmente pueda lograrse este año debido a la inercia inflacionaria, a lo que ahora se suman presiones externas.

El precio del petróleo, a partir de la guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán, se mantiene en niveles muy altos: en apenas diez días, pasó de la zona de u$s70 a ubicarse por arriba de los u$s100, tras tocar un pico en casi u$s120 por barril en el arranque de la semana. Además, el precio opera con volatilidad debido a la fuerte incertidumbre, por lo que aún no se puede descartar que en algún momento retome la tendencia alcista y vuelva a tocar máximos.

De acuerdo con el economista Camilo Tiscornia, el componente de combustibles tiene un peso de alrededor de 5% en el índice de inflación local, pero esto recién empieza y aún se desconoce cuánto será finalmente el traslado de los precios internacionales a los domésticos. A la vez, las subas de los precios internacionales de los productos agrícolas también podrían afectar a los precios locales de los alimentos, pero afirma que en este caso es más difuso porque el traslado no necesariamente es total o directo, ya que hay varios factores locales que inciden.

De todas maneras, de acuerdo con los analistas, el asunto del petróleo y el resto de los commodities es sólo un factor adicional de presión sobre los precios de la economía local, pero la inercia inflacionaria sigue firme y no permitiría una rápida desinflación en el corto y mediano plazo. Es decir, más allá de lo que suceda en Medio Oriente y la tendencia que tomen las cotizaciones de las materias primas, no prevén que el IPC se desacelere tan rápido y descienda por debajo de 1% mensual en julio o agosto, como lo prevé el Presidente.

"Nuestra estimación, aún sin conocer la resolución del conflicto bélico en Medio Oriente y el impacto final sobre los precios de la economía, es de un sendero decreciente de la inflación local. En nuestro escenario base, durante la segunda mitad de este año el índice de precios podría ceder hasta registrar variaciones por debajo del 2% mensual, pero aún no proyectamos que lo haga debajo del 1% mensual", afirma Claudio Caprarulo, director de Analytica.

Caprarulo estima que, en un escenario optimista, en el que no aparezca ningún imprevisto local o externo contundente que tuerza el ritmo proyectado, el índice de precios local podría descender por debajo del 1% mensual y que la cifra "empiece por cero" recién a finales del próximo año.

Alejandro Giacoia, economista de Econviews, estima que la inflación podría descender por debajo del 2% en los próximos meses, pero coincide en desestimar una desinflación tan rápida como la prevé el Presidente. Calcula que el objetivo de inflación mensual que "empiece por cero" podría darse, por muy rápido, a finales de este año o el próximo.

"Esperamos que el dato de inflación de febrero que se conocerá este jueves sea de alrededor de 2,4% mensual. En marzo, probablemente sea alguna décima más por la estacionalidad alta que tiene este mes. Desde abril en adelante, sí puede empezar a desacelerar el ritmo, pero esperamos una baja suave porque la inflación está mostrando que tiene inercia y esta inercia es difícil de romper. Por lo tanto, creemos que la desinflación va a ser lenta", sostiene Giacoia.

Informe: iProfesional