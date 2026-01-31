VENEZUELA / DELCY RODRÍGUEZ PROPONE UNA LEY DE AMNISTÍA GENERAL PARA LOS PRESOS POLÍTICOS Y CIERRE DEL HELICOIDE

La líder chavista pidió a los que ya están excarcelados

que «no se imponga la venganza, la revancha ni el odio».

La situación del gendarme argentino

Delcy Rodríguez

Venezuela - La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, propuso el último viernes una ley de amnistía general para liberar a los presos políticos que han sido detenidos desde 1999 hasta la actualidad, periodo que cubre los gobiernos del chavismo.

«Quiero anunciar que hemos decidido impulsar una ley de amnistía general que cubra todo el periodo político de violencia política de 1999 al presente», señaló Rodríguez en el acto del inicio del año judicial, en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión (VTV).

La líder chavista encargó a la Comisión de Revolución Judicial y al Programa para la convivencia y la paz para que en las «próximas horas» presenten la ley ante la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), así como la «máxima colaboración» al cuerpo legislativo para su aprobación.

«Que sea una ley que sirva para reparar las heridas que ha dejado la confrontación política, desde la violencia, desde el extremismo, que sirva para reencauzar la justicia en nuestro país y que sirva para reencauzar la convivencia entre los venezolanos», añadió.

Asimismo, Rodríguez convocó a una «gran consulta nacional» para construir un nuevo sistema de justicia en el país.

La presidenta también ordenó el cierre de la cárcel de El Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Caracas, considerada un centro de torturas por organizaciones de derechos humanos y la oposición. Rodríguez anunció que el inmueble será transformado en un centro social, deportivo, cultural y comercial destinado a la familia policial y a las comunidades vecinas.

Un llamado persistente de las ONG

La mandataria encargada pidió a los presos políticos del país, incluyendo a aquellos que ya han recibido medidas de excarcelación, que «no se imponga la venganza, la revancha ni el odio».

Rodríguez indicó que esta propuesta de ley excluye a aquellos procesados o condenados por homicidios, tráfico de drogas y violaciones a los derechos humanos.

Varias ONG han insistido desde hace años en una amnistía general para todos los presos políticos, presentando, al mismo tiempo, varias propuestas de ley. La última propuesta la hizo el martes pasado la organización Surgentes y el Comité de Madres por la Verdad.

El texto de la ONG y el Comité incluía 12 artículos y proponía la amnistía para «todas esas personas que han sido perseguidas, luchadores sociales, periodistas, integrantes de comité de víctimas, militares y personas perseguidas o privadas de su libertad en el contexto de movilizaciones postelectorales».

A principios de mes, una fracción parlamentaria de Venezuela planteó también una ley de amnistía para, argumentó, llevarle «sosiego» a los familiares de las personas «que están injustamente detenidas«.

Familiares «esperanzados»

Familiares de presos políticos en Venezuela dijeron este viernes a EFE que se sienten «esperanzados» tras la propuesta de ley de amnistía presentada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, que deberá presentarse en las «próximas horas» ante la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).

«Primeramente Dios, primeramente Dios, y yo sé que muchas personas, tanto en la Asamblea Nacional como afuera, deseamos un cambio, un cambio radical tanto para la sociedad, la estructura política», dijo a EFE Sandra Rosales, quien tiene a su esposo Dionis Quintero detenido en el calabozo policial de Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), en el este de Caracas.

Rosales indicó que su esposo es funcionario de la Policía y está detenido desde hace dos meses, pero celebró la decisión de Rodríguez sobre esta ley pues considera que hay muchos presos «injustamente».

«Eso permite un paso adelante para todos los presos políticos», añadió Rosales tras recordar que los familiares han atravesado el «dolor» de no poder ver a sus allegados porque, dijo, les niegan las visitas.

Por su parte, Mariglys Guzmán, quien también se encontraba a las afueras del calabozo policial, dijo que esperaba que todos «puedan disfrutar de los beneficios que se están dando».

«Seguiremos en la lucha hasta poder abrazar a los nuestros, que también han sido víctimas de este terror», añadió Guzmán, quien tiene a su hermano Luis Daniel detenido desde el 29 de marzo de 2023, acusado por una trama de corrupción relacionada a la estatal petrolera PDVSA.

La situación del gendarme Nahuel Gallo

Por otra parte, el Gobierno argentino espera, entre la expectativa y la cautela, que el gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo sea liberado por la “ley de amnistía” anunciada el viernes por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.

El Gobierno viene siguiendo de cerca la situación de Gallo, pero con pocos datos concretos sobre su estado más allá de los relatos de excompañeros.

Según detalló otra fuente consultada por La Nación, en la Casa Rosada saben que se encuentra en la cárcel de El Rodeo. Y por precisiones dadas en las últimas horas por un excompañero de cautiverio confirmaron, una vez más, lo que se sabía respecto de los tormentos a los que estuvo siendo sometido.

Esos datos surgieron en las últimas horas, previas a conocerse la decisión de Rodríguez, cuando habló Camilo Castro, un ciudadano francés. que estuvo detenido con Gallo. Aseguró que el joven gendarme de 34 años, "está solo en una celda“ y sometido a falsos procesos judiciales en plena madrugada.

En las filas del oficialismo, desde donde estuvieron pendientes del tema desde el momento mismo de su detención y siempre fueron herméticos, insisten en que no tienen una interlocución directa por el gendarme.

Informe: EFE, LN, agencias y Agensur.info