«LA RESPUESTA DE LA UE SOBRE GROENLANDIA SERÁ FIRME, UNIDA Y PROPORCIONAL»

La titular de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, respondió en Davos al intento anexionista expresado

por el presidente de EE.UU, Donald Trump

Ursula von der Leyen

Mundo - La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró este martes que la respuesta de la UE ante las presiones anexionistas sobre Groenlandia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, será «firme, unida y proporcional».

«Consideramos al pueblo de Estados Unidos no solo como aliados, sino como amigos. Y arrastrarnos a una peligrosa espiral descendente solo ayudaría a los adversarios que ambos estamos tan comprometidos en mantener fuera de nuestro panorama estratégico. Nuestra respuesta será firme, unida y proporcional«, dijo Von der Leyen en su intervención pública en el Foro Económico de Davos (Suiza).

Von der Leyen subrayó la necesidad de ser «estratégicos» en la forma de abordar esta cuestión» y aseguró que Europa está «plenamente comprometida y comparte los objetivos de Estados Unidos» en materia de seguridad en el Ártico, que sólo pueden lograrse «de forma conjunta«.

En ese sentido, y ante el anuncio de Trump de aplicar aranceles adicionales del 10 % a los países europeos que hagan maniobras militares en Groenlandia, la democristiana alemana aseguró que son «un error, especialmente entre aliados de larga data».

«La UE y Estados Unidos acordaron un pacto comercial el pasado mes de julio. Y tanto en política como en los negocios, un acuerdo es un acuerdo. Cuando los amigos se dan la mano, debe significar algo«, dijo Von der Leyen en referencia al pacto entre Washington y Bruselas para que los bienes producidos en la UE queden sujetos a un arancel general del 15 % en EE.UU.

La presidenta de la Comisión Europea agregó que las actuales tensiones pueden superarse desde el acercamiento, pero aseguró que la UE mantiene una serie de «principios» sobre la cuestión, que comienzan con mostrar «plena solidaridad con Groenlandia y el Reino de Dinamarca«.

«La soberanía y la integridad de su territorio no son negociables«, zanjó.

Capacidad europea de rompehielos

Se refirió también al «impulso de inversión europea en Groenlandia» para apoyar a la economía e infraestructuras locales y, por último, aseguró que el bloque comunitario trabajará «con Estados Unidos y con todos los socios en una seguridad ártica más amplia».

«Esto redunda claramente en nuestro interés común, y aumentaremos nuestra inversión. En particular, creo que deberíamos utilizar el aumento del gasto en defensa para desarrollar una capacidad europea de rompehielos y otros equipos vitales para la seguridad del Ártico», señaló.

La presidenta del Ejecutivo comunitario señaló también la necesidad de que todos los «socios regionales» contribuyan a reforzar la seguridad común y dijo que Bruselas analizará cómo «fortalecer» asociaciones de seguridad con «el Reino Unido, Canadá, Noruega, Islandia y otros».

A finales de este año, la Comisión Europea presentará una «estrategia de seguridad» en la que se actualizará la visión sobre el Ártico, señaló Von der Leyen.

«En el centro de todo estará el principio fundamental de que son los pueblos soberanos quienes deben decidir su propio futuro«, subrayó ante ese influyente foro informal que se reúne cada año en Suiza, donde Von der Leyen repasó las líneas políticas de la Comisión Europea.

«Europa debe acelerar su impulso hacia la independencia, desde la seguridad hasta la economía, desde la defensa hasta la democracia. El mundo ha cambiado de forma permanente. Y debemos cambiar con él», concluyó.

Líder de la OTAN ofrece mediar sobre Groenlandia

La distancia entre Von der Leyen y Trump contrastó con la sintonía que mostró con el presidente estadounidense el líder de la OTAN, Mark Rutte, que se reunirá con el presidente estadounidense en Davos.

«Tuve una conversación telefónica muy interesante con Mark Rutte, secretario general de la OTAN, sobre Groenlandia. Acordé una reunión de las distintas partes en Davos, Suiza», dijo el presidente estadounidense en su red social Truth social.

Según una captura de pantalla que él mismo colgó en esa plataforma, Rutte le aseguró en un mensaje que está comprometido a encontrar una solución. «Estoy deseando verte. Tuyo, Mark«, le dice en ese intercambio de tono complaciente.

Macron se ha mostrado menos comprensivo, indicándole que no entiende qué está haciendo en Groenlandia, tal y como refleja otro texto filtrado también por Trump y confirmado después por el Elíseo.

Sin embargo, el presidente francés propuso a Trump reunir en París después de Davos a los otros miembros del G7 (Alemania, Canadá, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido), e invitar igualmente a ucranianos, sirios, daneses y rusos.

El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, había advertido este martes a los europeos que Trump los está «tomando por tontos» y que deben adaptar su diplomacia a la «ley de la jungla» que ha implantado el estadounidense: «Este tipo no está loco; es muy deliberado, pero está desencadenado y fuera de control, y eso exige que uno reaccione», señaló igualmente en Suiza.

Macron parece estar de acuerdo con ese enfoque, a juzgar por su discurso de este martes en Davos, en el que dijo que la UE «no debe dudar en usar», contra EE.UU. su mecanismo anticoerción, conocido como «bazuca comercial», del que la UE se dotó a finales de 2023 y aún no ha sido estrenado.

La patronal de la UE, BusinessEurope, alertó este martes de que la imposición de nuevos gravámenes por parte de EE.UU. a socios que rechazan el plan estadounidense socavaría «gravemente» las relaciones transatlánticas: «Los aranceles adicionales no beneficiarán a nadie», añadió su comunicado.

Mientras, el líder republicano reiteró este martes en Truth Social, en una de sus habituales publicaciones plagadas de mayúsculas y signos de exclamación, que «Dinamarca y sus aliados europeos tienen que HACER LO CORRECTO».

Trump incluso colgó en su red una imagen generada por inteligencia artificial que reflejaba ya a Groenlandia como territorio estadounidense, con la bandera de las barras y estrellas plantada en su suelo rocoso.

Informe: EFE