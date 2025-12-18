Radiografía de la votación del Presupuesto: caída de un capítulo clave y quiénes cambiaron su voto sobre leyes sensibles

El oficialismo logró la media sanción de la "ley de leyes",

pero perdió votos a la hora del Capítulo XI, que

proponía derogar las leyes sobre discapacidad

y financiamiento universitario

Festejos de la oposición al caer un capítulo clave del Presupuesto 2026 que trató

la Cámara de Diputados. (Foto/Prensa Diputados)

Por Melisa Jofré

En el debut de la composición parlamentaria y durante la primera sesión extraordinaria, el oficialismo en la Cámara baja logró la aprobación en general del Presupuesto 2026 con 132 votos a favor, 97 en contra y 19 abstenciones.

Los votos afirmativos fueron 94 de La Libertad Avanza (no votó el presidente Martín Menem), 22 del interbloque Fuerza del Cambio, 7 de Innovación Federal, 3 de Elijo Catamarca, 2 de Independencia, 2 de Producción y Trabajo, 1 de La Neuquinidad y 1 de País Federal (el puntano Claudio Álvarez).

En tanto, los 97 negativos correspondieron 88 a Unión por la Patria, 4 del Frente de Izquierda, 2 de Encuentro Federal, 1 de Defendamos Córdoba (Natalia de la Sota), 1 de Primero San Luis (Jorge "Gato" Fernández) y 1 de País Federal (Marcela Pagano).

Las 19 abstenciones fueron 17 de Provincias Unidas y 2 de la Coalición Cívica, ambas bancadas dentro del interbloque Unidos -que también integra Encuentro Federal-.

Además de cinco ausentes de UP, tampoco estuvieron Gerardo González (País Federal) y Javier Noguera (Independencia).

Los votos que cambiaron en el Capítulo XI

A la hora de votar en particular el Capítulo XI, que resultó rechazado, el oficialismo perdió votos en el camino. Junto a 94 votos a favor de LLA, se mantuvieron 11 del Pro, 3 de la UCR y 1 de Por Santa Cruz, hablando del interbloque Fuerza del Cambio.

Sin embargo, por ese mismo interbloque Oscar Zago y Eduardo Falcone, del MID; y Álvaro González (quien aclaró que no iba a votar la derogación de leyes sensibles a cambio de la coparticipación de CABA), del Pro, se ausentaron.

Además, desde Fuerza del Cambio, los radicales Gerardo Cipolini y Darío Schneider se abstuvieron.

Sí acompañaron en el Capítulo XI 6 diputados de Innovación Federal (Salta y Misiones) y 2 de Producción y Trabajo (San Juan). Fueron en total 117 votos afirmativos.

En contra votaron 123 diputados: 88 de Unión por la Patria, 18 del interbloque Unidos, 4 del Frente de Izquierda, 2 de País Federal (uno revirtió su voto de la general a este capítulo específico), 1 de Primero San Luis y 1 de Defendamos Córdoba.

Pero además, de la general al Capítulo XI, pasaron de afirmativo a negativo, 3 de Elijo Catamarca, 2 de Independencia (Tucumán), 1 de la Neuquinidad (Karina Maureira), 1 de Innovación Federal (el salteño Bernado Biella, el único en su bloque).

Y por el interbloque Fuerza del Cambio, también votaron en contra Karina Banfi (Adelante Buenos Aires) y el correntino Diógenes González (UCR).

Los diputados que habían votado a favor la insistencia de leyes y ahora avalaron su derogación

La fuerte polémica dentro del Capítulo XI pasó, sobre todo, por el artículo 75, que proponía la derogación de las leyes de Emergencia en Discapacidad y Financiamiento Universitario.

Los diputados que en su momento votaron por la insistencia de ambas normas (en contra de los vetos del presidente Javier Milei) y esta vez avalaron el capítulo que contenía la derogación de las mismas fueron: Alberto Arrúa, Pablo Outes, Yamila Ruiz, Daniel Vancsik y Yolanda Vega, de Innovación Federal; y Nancy Picón Martínez, de Producción y Trabajo.

Verónica Razzini, de La Libertad Avanza, también votó a favor este jueves: meses atrás, en el caso de discapacidad había avalado su insistencia y en el caso de universidades había estado ausente. También a favor del Capítulo XI lo hizo el santacruceño José Luis Garrido, aunque a viva voz aclaró estar en contra de ese artículo; él había avalado la insistencia de discapacidad, mientras que había apoyado el veto sobre universidades.

Por su parte, a favor del capítulo, votaron los radicales mendocinos Pamela Verasay y Lisandro Nieri. En su caso, en el pasado sólo habían avalado la insistencia de la Ley de Financiamiento Universitario en septiembre pasado.

© Parlamentario.com