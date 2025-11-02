JAVIER MILEI DESIGNA A DIEGO SANTILLI COMO NUEVO MINISTRO DEL INTERIOR

La banca nacional que le correspondía al dirigente del

PRO desde el 10 de diciembre, será ocupada por

Rubén Torres, un hombre del riñón libertario

Javier Milei y Diego Santilli

Nacionales - El presidente Javier Milei anunció este domingo que Diego Santilli será el nuevo ministro del Interior, en lugar de Lisandro Catalán. Lo hizo a través de su cuenta oficial de X en la que posteó una foto con el diputado reelecto por la provincia de Buenos Aires.

La decisión de Milei se enmarca dentro de un proceso de reordenamiento de su Gabinete, tras la victoria en las elecciones legislativas nacionales del domingo, comicios en los que Santilli se impuso por una corta diferencia al peronismo en la provincia de Buenos Aires, territorio en el que la Alianza La Libertad Avanza había sido derrotada en septiembre.

“Tenemos ministro del Interior: bienvenido Colo Santilli”, escribió Milei y siguió: “Diego será quien llevará adelante las conversaciones con gobernadores y legisladores para poder articular con el Congreso de la Nación cada uno de los consensos necesarios para las reformas que vienen de cara al futuro”.

Horas atrás, y para afianzar el apoyo al presidente Milei, Santilli respaldó la decisión de no invitar al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, al encuentro con los mandatarios provinciales que se llevará a cabo en Casa Rosada.

El hasta ayer diputado electo calificó, en un canal de televisión, al gobernador bonaerense de tener un "doble discurso", porque si bien le escribió una carta abierta para “dialogar con aquellos que considera enemigos”, gestiona y manda a votar “todo en contra” de lo que hace LLA: “No votó Boleta Única, no fue al Pacto de Mayo, no adhirió a reincidencia y reiterancia, no adhirió a ley antimafia, ¿Dónde está, por qué tiene ese doble discurso?", cuestionó.

Santilli es un dirigente con amplio recorrido en la política nacional y, principalmente, en el PRO que fundó a principios de este siglo el ex presidente Mauricio Macri. Fue de los primeros cuadros del partido amarillo que se mostró dispuesto a converger con los libertarios, después de la victoria de Milei en las presidenciales del 2023.

Para un sector del PRO, esta “es una clara señal de amplitud” por parte del oficialismo y destacaron que Santilli “tiene excelente relación con la mayoría de los 24 gobernadores”, menos con el bonaerense, Axel Kicillof, “al que enfrentó en tres elecciones y le ganó en dos”.

“Construyó una gran relación con Karina, primero, y con el Presidente, después. También conoce a Santiago Caputo desde hace varios años”, remarcaron.

De esta manera, continúa la expectativa por el rol que ocupará entonces el asesor presidencial, quien hasta que se conoció esta medida, se especulaba con que iba a ser el encargado de las relaciones con las provincias, los diputados y los senadores.

Quien va a asumir la banca que le correspondía al dirigente del PRO el 10 diciembre, entonces, será Rubén Torres, un hombre cercano a Sebastián Pareja y a Pablo López, el coordinador de La Libertad Avanza en Ezeiza.

Esta designación a un (ex) hombre del PRO como parte del Gabinete Nacional se anunció luego de que el expresidente Macri confirmara que, después del encuentro con Milei en Olivos, “no lograron ponerse de acuerdo”, al mismo tiempo que criticó fuertemente la salida de Guillermo Francos y el reemplazo en su lugar del ex vocero presidencial Manuel Adorni, a quien señaló de “no tener experiencia”.

Informe: NA, Infobae y Agensur.info