CHILE / CERCA DE 16 MILLONES DE CIUDADANOS ELIGEN AL NUEVO PRESIDENTE Y DEFINEN LA COMPOSICIÓN DEL CONGRESO

Los comicios serán nuevamente obligatorios y se

presentan ocho candidatos. Según los analistas,

se proyecta un posible balotaje

Los ocho candidatos presidenciales durante el último debate público previo a las

elecciones de este domingo en Chile.

Chile - Cerca de 16 millones de personas elegirán un nuevo presidente en Chile este 16 de noviembre. Una de las novedades de estas elecciones presidenciales es que serán obligatorias nuevamente después de 13 años: el ausentismo electoral en el 2021, en el que participó el 53% del padrón, fue determinante para que se tome esa medida.

En total son ocho los candidatos presidenciales, lo que proyecta una posible instancia de balotaje el 14 de diciembre. Se especula que la elección de este domingo represente una virtual primaria entre los tres candidatos opositores con mayor voluntad de votos en las encuestas: José Antonio Kast, Juan Kaisar y Evelyn Matthei. La expectativa oficialista es retener la presidencia en manos de Jeanette Jara, quien fue ministra de Gabriel Boric.

Las miradas también están puestas en la definición de la nueva composición del Congreso chileno, que renovará a la totalidad de sus diputados (155) y casi la mitad de los senadores (23 de 50). El oficialismo actualmente cuenta con minoría legislativa y advierte que una buena elección de los candidatos de las derechas le podría garantizar una mayoría automática a la oposición, que incrementaría aún más su capacidad de acción en caso de conseguir la Presidencia.

Ocho candidatos compiten por la presidencia. Los comicios enfrentan a la figura del oficialismo,Jeannette Jara, que encabeza las encuestas de intención de voto, contra destacados líderes de la derecha que buscan un cambio de rumbo ideológico para el país.

Sin embargo, las encuestas coinciden en que ningún candidato alcanzará la mayoría necesaria, por lo que se proyecta la segunda vuelta el 14 de diciembre. Y aunque la candidata Jara hoy lidera los sondeos, las proyecciones indican que perdería en todos los escenarios posibles.

Quiénes son los candidatos a Presidente de Chile

Jeannette Jara, 51 años (Unidad por Chile) Administradora pública y abogada, es dirigente del Partido Comunista. Se desempeño como Ministra del Trabajo y Previsión Social durante el gobierno de Boric y fue Subsecretaria de Previsión Social (2016–2018). Cuenta con el apoyo del Pacto Unidad por Chile, conformado por el Partido Socialista, Frente Amplio, Partido Comunista, Partido Demócrata Cristiano, Partido Liberal, Partido por la Democracia, Partido Radical e independientes; otros partidos políticos como el Partido Popular y el Partido Igualdad. Recientemente se desmarcó del presidente Boric, asegurando que su candidatura no representa la continuidad del actual gobierno Evelyn Matthei, 71 años (Unión Demócrata Independiente) Licenciada en economía, es la carta de la llamada “derecha tradicional” chilena. Su trayectoria política incluye el cargo de Alcaldesa de Providencia (2016-2024), Ministra del Trabajo y Previsión Social (2011-2013), senadora (1998-2011) y diputada (1990-1998). A pesar de liderar las encuestas durante meses, su desempeño en las encuestas ha ido en descenso. Cuenta con el apoyo de Pacto Chile Grande y Unido, integrado por Renovación Nacional, Unión Demócrata Independiente, Evolución Política, Partido Demócratas Chile e Independientes; otros partidos políticos como Amarillos por Chile. José Antonio Kast, 59 años (Partido Republicano) Abogado y diputado (2002-2018), representa al sector más duro de la derecha -o “nueva derecha”. Su discurso se centra en el combate a la delincuencia, la expulsión de migrantes ilegales y en los valores conservadores. Kast, ya enfrentó a Boric en el balotaje de 2021 y los sondeos se encuentra en el segundo lugar detrás de Jeannette Jara. Su candidatura cuenta con el apoyo del Partido Republicano y Partido Social Cristiano. Johannes Kaiser, 49 años (Partido Nacional Libertario) Exmilitante republicano y fundador del Partido Nacional Libertario. Apodado como"el Milei chileno", Kaiser se ubica aún más a la derecha que Kast. Interpela a un votante joven y desencantado, propone reducir el Estado al mínimo y dejar la economía en manos del mercado, al igual que el libertario argentino. Cuenta con el apoyo su Partido Nacional Libertario. Franco Parisi, 57 años (Partido de la Gente) Ingeniero Comercial y economista. Se postula por tercera vez a la presidencia de Chile, previamente lo hizo en 2013 y 2021. Sus candidaturas han estado rodeadas de controversia: en 2013 rindió hasta sus calzoncillos ante el Servicio Electoral (Servel); en 2016 fue acusado de presunto acoso sexual por una alumna de una universidad en Texas, y en 2021 tuvo que hacer campaña desde EE.UU, pues estaba impedido de entrar a Chile por una millonaria deuda con su ex esposa por alimentos. Su postulación está respaldada únicamente por el Partido de la Gente. Marco Enríquez-Ominami, 52 años (Independiente) Licenciado en filosofía y cineasta. El ex diputado socialista va por su quinta candidatura a presidente. Se postula como independiente tras haber liderado el disuelto Partido Progresista (PRO). Es el coordinador y fundador del Grupo de Puebla, un foro político de la izquierda latinoamericana y europea que incluye a líderes como Inácio Lula da Silva y los expresidentes Alberto Fernández y Rafael Correa, entre otros. Harold Mayne-Nicholls, 64 años (Independiente) Periodista, no ha tenido cargos políticos. Fue presidente de la Asociación Nacional de Fútbol (ANFP) y estuvo a cargo de la organización de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Optó por una candidatura independiente para reforzar su perfil ciudadano. Eduardo Artés, 73 años (Independiente) Profesor y dirigente de izquierda radical. Se postula por tercera vez en una elección presidencial, fue candidato en 2017 y 2021. Se ubica ideológicamente a la izquierda del Partido Comunista y tiene una postura crítica respecto a los partidos tradicionales de izquierda. Cuenta con el apoyo de Independientes y del Movimiento Acción Proletaria.

Informe: Ámbito.com, agencias y Agensur.info