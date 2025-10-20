PIDEN LA EXCLUSIÓN DE DIPUTADA NACIONAL LIBERTARIA TRAS UNA SERIE DE GRAVES DENUNCIAS EN SU CONTRA

Se trata de la rionegrina Lorena Villaverde, actual candidata

Nacionales - En una reedición del caso que involucró al diputado libertario José Luis Espert, una diputada también oficialista y también candidata para estas elecciones (en su caso a senadora), se encuentra complicada judicialmente a tal punto que diputados opositores piden directamente su salida.

Se trata de la rionegrina Lorena Villaverde, diputada de La Libertad Avanza y candidata a senadora nacional para este domingo, quien está envuelta en una serie de graves denuncias que han generado un fuerte escándalo político.

Según informaciones periodísticas, estuvo detenida en Estados Unidos en dos ocasiones: en 2001, por obstrucción de la justicia en Miami; y en 2002, habría sido arrestada en el aeropuerto de Sarasota (Florida) por haber intentado ingresar 15 kilos de cocaína junto a dos cómplices y 50.000 dólares sin justificar. Según se publicó los últimos días, fue por tráfico de drogas y estuvo presa varios meses, razón por la cual tiene prohibido el ingreso a Estados Unidos.

Punto de contacto con José Luis Espert, se la vincula con Claudio Ciccarelli, primo y presunto testaferro de Federico “Fred” Machado, empresario argentino detenido por narcotráfico y lavado de dinero. Machado declaró que Ciccarelli era “el chofer” y “el que le hace los mandados” a Villaverde, según publicó ElDestape.com.

Tiene acusaciones también por una causa por venta irregular de terrenos en Las Grutas, todo lo cual ha desatado reacciones similares a las registradas con Espert, en la Cámara baja.

Facundo Manes presentó un proyecto para excluir a Lorena Villaverde de la Cámara de Diputados y exigió su renuncia a la candidatura a senadora nacional por Río Negro. “Tenemos que construir transversalmente un “no pasarán” al narcotráfico, que es la amenaza más fuerte que tiene hoy el sistema democrático en América Latina”, señaló el neurocientífico, que manifestó también su solidaridad con el periodista Nicolás Wiñaski, amenazado por Villaverde, y dijo: “No vamos a permitir que conviertan a la Argentina en un narco-Estado”.

El periodista presentó en el canal A24 un informe en el que denunciaba la vinculación de Villaverde con un Fred Machado y datos de su causa en Estados Unidos. En ese contexto, recibió un mensaje por WhatsApp de la legisladora, que le decía: “Que Dios te bendiga y te devuelva el doble de lo que hacés en salud para vos y tu familia”.

Juan Martín, candidato del Pro en Río Negro, también exigió que se baje su candidatura y fue denunciado por Villaverde por calumnias e injurias.

A su vez, el diputado Esteban Paulón pidió que Villaverde sea excluida de la presidencia de Comisión de Energía. “Los vínculos de la candidata libertaria y diputada Lorena Villaverde con la trama narco de Machado, y sus amenazas a Nicolás Wiñaski la inhabilitan para seguir al frente de la Comisión de Energía. Como miembro de esa comisión pido su remoción inmediata!”, posteó en la red social X.

Por su parte, la diputada Villaverde negó todas las acusaciones y afirmó tener “ficha limpia”. Además, se realizó una rinoscopía para demostrar que nunca consumió drogas, y atribuyó las denuncias a una estrategia del kirchnerismo para desacreditar a los libertarios.

Informe: Parlamentario.com