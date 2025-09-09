ISRAEL BOMBARDEA QATAR Y ESCALA LA TENSIÓN EN MEDIO ORIENTE

Mientras se negociaba un alto el fuego, fuerzas israelíes

atacaron posiciones de Hamás en Doha, principalmente

contra su líder, Khalil al-Hayya

Israel bombardeó la ciudad de Doha, en Qatar, mientras se llevaban negociaciones

con Hamás por un alto el fuego. (Foto/Reuters)

Mundo - Israel bombardeó Qatar este martes, con el fin de un ataque directo contra los líderes de Hamás. Esta medida amplía sus acciones militares extendidas por todo Medio Oriente, para incluir al estado árabe del Golfo, donde el grupo islamista palestino tiene desde hace tiempo su base política.

Un funcionario israelí confirmó a Reuters el ataque mientras la cadena de televisión qatarí Al Jazeera, citando a una fuente de Hamás, afirmó que el ataque tuvo como objetivo a los negociadores del alto el fuego de Hamás en Gaza.

Varias explosiones se sintieron el martes en la ciudad qatarí de Doha, según testigos de Reuters. Además, se vieron columnas de humo negro se elevaban desde una gasolinera.

La nación estuvo funcionando como mediador entre Hamás e Israel. Medios israelíes, citando a un alto cargo de la gestión de Benjamín Netanyahu, informaron que el ataque estaba dirigido contra Khalil al-Hayya, jefe de Hamás en el exilio y principal negociador, entre otros líderes.

El Ministerio de Asuntos Exteriores qatarí condenó los ataques como un “ataque criminal” que “constituye una flagrante violación de todas las leyes y normas internacionales”. A la cartera, se sumó la ONU y países de toda la región, incluidos Irak, Jordania, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.

Una fuente de Hamás dijo a Al Jazeera que el ataque ocurrió mientras un equipo negociador estaba discutiendo una propuesta de alto el fuego en Gaza presentada por EEUU.

"El ejército y la agencia de seguridad interior israelí [Shin Bet] llevaron a cabo un bombardeo preciso contra altos dirigentes de la organización terrorista Hamás", indicaron las fuerzas armadas. El grupo también es considerado terrorista por la Unión Europea, Estados Unidos y otros países.

Un responsable militar confirmó la operación en Doha con el nombre de Cumbre de Fuego y que se llevó a cabo mediante bombardeos aéreos.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró que la operación fue "totalmente independiente", sin participación de otros países.

"La acción de hoy contra los principales jefes terroristas de Hamás fue una operación totalmente independiente de Israel", indicó un comunicado de su oficina. "Israel la inició, Israel la llevó a cabo e Israel asume toda la responsabilidad", añadió.

Israel ordena evacuar Gaza

Los palestinos que viven en las ruinas de la ciudad de Gaza fueron bombardeados este martes con panfletos israelíes. Los mismos les ordenaba salir, después de que Israel dijera que estaba a punto "de arrasar" el área en un ataque para eliminar a Hamás.

Los residentes de la ciudad, de un millón de palestinos antes de la guerra, llevan semanas esperando un ataque desde que la gestión de Benjamín Netanyahu diseñó un plan para darle un golpe fatal a la organización terrorista en lo que considera los últimos bastiones del grupo.

"Les digo a los residentes de Gaza que aprovechen esta oportunidad y me escuchen atentamente: están advertidos: ¡salgan de ahí!", declaró Netanyahu según citó Reuters.

Informe: Reuters, EFE, DW, agencias y Agensur.info