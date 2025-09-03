«EL KIRCHNERISMO ESTÁ DISPUESTO A TODO PARA INCLINAR LA BALANZA EN SU FAVOR EN ESTE ÚLTIMO TRAMO»

Javier Milei cerró la campaña de LLA en la provincia de

Buenos Aires y dijo que hay un “empate técnico” con el peronismo. Serios incidentes

- El presidente Javier Milei rechazó este miércoles las “injurias y operetas que vomitan desde los rincones más oscuros de la política todos los días”, defendió a su hermana, Karina, y afirmó que La Libertad Avanza (LLA) y el peronismo está en “empate técnico” para las elecciones del domingo próximo.

También atribuyó los distintos cuestionamientos al Gobierno a “campañas de desprestigio que son un ataque a la moral y a los buenos valores”.

Así se expreso el mandatario al encabezar el acto de cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA) en Moreno, en un acto en el que se registraron incidentes entre militantes de LLA y otros manifestantes y en el que también resultó herido un periodista.

“Cuando vienen las operaciones y uno sigue adelante, entonces proceden a la intimidación física”, dijo y cuestionó al kirchnerismo por haberse “metido” con su hermana, la secretaria general de Presidencia, Karina Milei.

El mandatario rechazó así las “injurias y operetas que vomitan desde los rincones más oscuros de la política todos los días”.

“Días atrás, en Lomas de Zamora, me tiraron un adoquín. En este kirchnerismo inmundo, se cargaron la vida del fiscal (Alberto) Nisman. Se metieron con mi hermana”, enumeró, aunque sin mencionar la causa por las presuntas coimas en torno a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

Y añadió: “¿No tomaron nota que me agrando en la adversidad? Hasta el 26 de octubre le pueden sumar niveles de dificultad y las vamos a pasar igual”, desafió.

También sostuvo que LLA y el peronismo están en un “empate técnico” para las elecciones del domingo próximo.

“Al kirchnerismo este escenario les aterra y por eso están dispuestos a todo para inclinar la balanza en su favor en este último tramo, y operan con las peores calumnias para desmoralizar a la gente de bien”.

Del acto participaron la propia Karina Milei y los candidatos provinciales de las ocho secciones electorales, además de gran parte del gabinete y postulantes a legisladores nacionales como José Luis Espert y Sebastián Pareja, entre otros.

Además de la polarización, el mandatario utilizó gran parte de su discurso para alentar la asistencia a las urnas el domingo, al advertir que, en caso contrario, el PJ “va a quedarse con la provincia”.

“Están dispuestos a hacer fraude y tenemos que luchar contra eso a capa y espada”, dijo y señaló que “lo que está en juego es cortar este ciclo vicioso de miseria y extorsión”.

"Nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados. Este domingo andá a votar. Votá por tu familia, por tus amigos, como si el futuro de la Provincia se definiera este domingo, porque es exactamente de lo que se trata", arremetió.

El Presidente continuó remarcando la importancia de ir a las urnas y agregó: "El voto de los argentinos de bien es necesario para diluir la marea de votantes pagos del kirchnerismo, los que se benefician de este modelo de destrucción y miseria. Si no vas a votar, ellos ganan. Porque cuanto menos de los buenos vayan a votar, los malos siguen votando todo. Ellos van a ir a votar y si no nos defendemos se van a llevar puesta la Provincia. Porque si no votan los trabajadores, van a ganar los ñoquis. Si no votan los policías, van a ganar los chorros. Si no votan los bonaerenses honestos, van a ganar los que solo saben vivir de cobrarles impuestos", insistió en ese sentido.

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, había cuestionado hoy al Gobierno por lo que calificó como una “estrategia de caos y violencia” en medio de la campaña electoral, al advertir que la realización del acto de cierre de LLA en el partido de Moreno resultaba “sospechosa” por sus condiciones de organización.

Incidentes y periodista herido

En un clima enrarecido desde hace días por los cruces entre el gobierno bonaerense y el nacional por la seguridad de la comitiva presidencial durante el cierre de campaña de La Libertad Avanza en Moreno, de cara a las elecciones del próximo domingo, este miércoles se registraron incidentes fuera del club Villa Ángela, donde Javier Milei encabezó el acto de su espacio político. Al finalizar, hubo pedradas contra el auto que trasladaba al jefe de Estado.

Desde temprano se sintió la tensión entre los simpatizantes libertarios y los opositores que se acercaron para manifestarse en contra del Presidente.

Más allá de diversos cruces verbales, a las 18.40 se registraron los primeros incidentes afuera del club Villa Ángela, en el barrio Villa Trujui, de Moreno. Fue una pelea a golpes de puño entre un militante que le habría realizado una burla discriminatoria a un hombre que caminaba por la zona. “Le hizo un gesto de mono”, reconstruyeron desde la transmisión de Crónica TV.

El hecho fue controlado de manera casi inmediata, aunque se inscribe en las advertencias que realizaron funcionarios provinciales y nacionales, en medio de críticas cruzadas. Mientras el gobierno nacional defendió la decisión de realizar el acto en una zona considerada “hostil” para el presidente Milei, en la administración de Axel Kicillof lo interpretaron como una provocación que podría alimentar la violencia.

Cristian Mercatante, el periodista herido durante los incidentes en las afueras del

lugar de cierre de la campaña de La Libertad Avanza. (Captura de video)

Una hora más tarde se vivió la escena más violenta, cuando le partieron una botella en la cabeza a Cristian Mercatante, ex participante del reality show El Bar, quien cubría el evento para un medio digital.

“Estaba haciéndole una entrevista a los encapuchados que estaban ahí y me dieron un botellazo. No tengo ni idea quién fue. Yo fui a preguntarles si eran personal policial porque la gente estaba enojada con ellos y no me contestaron. Cuando me di vuelta, me cayó algo que me dejó así. No tengo ni idea de quién me pegó, no quiero echar culpas porque tenía mucha gente alrededor y no vi quién me pegó. Estoy bien, ahora me voy a atender”, le narró lo sucedido Mercatante al resto de la prensa, mientras la sangre manaba de su cuero cabelludo y le caía por el rostro.

Durante la desconcentración, hubo nuevos enfrentamientos y un ataque a pedradas al auto que trasladaba al Presidente. Una vez que se alejó la comitiva, las agresiones continuaron. Más insultos, más proyectiles y nuevas intervenciones de las fuerzas de seguridad, que evitaron que la situación se desbordara.

Informe: NA, Infobae, Ámbito.com y Agensur.info