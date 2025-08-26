La campaña en Gaza está convirtiendo a Israel en un Estado paria

Las consecuencias políticas y humanas se entrelazan

en una crisis que parece no tener fin

La campaña de Israel en Gaza la está convirtiendo en un Estado paria. (Foto/Reuters)

Por Thomas L. Friedman

Dejaré a los historiadores el debate sobre si Israel está cometiendo genocidio en Gaza. Pero lo que me resulta absolutamente claro ahora es que este gobierno israelí está cometiendo suicidio, homicidio y fratricidio.

Está destruyendo la posición de Israel en el mundo, está matando civiles gazatíes aparentemente sin consideración por la vida inocente, y está desgarrando a la sociedad israelí y al judaísmo mundial, entre aquellos judíos que quieren seguir apoyando a Israel sin importar qué, y aquellos que ya no pueden tolerar, explicar o justificar hacia dónde está llevando este gobierno al Estado judío y ahora buscan distanciarse de él.

Me impactó este párrafo en la nota de The Times desde Israel del lunes sobre los bombardeos israelíes contra un hospital en el sur de Gaza, que mataron al menos a 20 personas, según el Ministerio de Salud de Gaza —entre ellas cinco periodistas que trabajaban para medios internacionales, además de médicos y otros—: “El ejército israelí dijo que había llevado a cabo un ataque en el área del hospital Nasser, sin especificar cuál era el objetivo. El comunicado señaló que el ejército lamentaba ‘cualquier daño a personas no involucradas’, y agregó que su jefe de Estado Mayor había ordenado una investigación inmediata”.

Obviamente, al percibir que muchos en el mundo estaban horrorizados por esta explicación —¿cuántas veces hemos oído esto?—, la oficina del primer ministro Benjamin Netanyahu emitió una rara declaración de arrepentimiento, diciendo que “Israel lamenta profundamente el trágico error”.

La verdad, sin embargo, es que lo que Netanyahu calificó como un “trágico error” es el resultado inevitable de su política de prolongar la guerra en Gaza para mantenerse en el poder, evitar sus juicios penales y eludir cualquier comisión de investigación israelí sobre su profunda complicidad en la incapacidad de prevenir el ataque sorpresa de Hamas del 7 de octubre. Para que Netanyahu siga en el poder, necesita el apoyo de ministros de extrema derecha como Bezalel Smotrich, que impulsa la multiplicación de asentamientos judíos en Cisjordania para impedir que surja un Estado palestino allí. Smotrich también fomenta la expulsión de palestinos de Cisjordania y Gaza, para allanar el camino a que Israel absorba ambos territorios.

Pero aquí está el problema: Israel ya ha devastado a Hamas como fuerza militar y ha matado prácticamente a todos sus principales comandantes que planificaron el ataque del 7 de octubre. Así que ahora, para justificar la continuidad de la guerra, debe perseguir a comandantes de menor rango que viven y se ocultan entre civiles.

Es una cosa que un país en guerra justifique daños colaterales al perseguir a los líderes máximos del enemigo. Es algo mucho más siniestro cuando se mata o hiere a decenas de civiles para intentar eliminar, digamos, al subalterno del subcomandante.

También es engañoso y perverso usar al ejército para desplazar a cientos de miles de civiles gazatíes de una parte de Gaza a otra —bajo el pretexto de evacuarlos de las zonas de combate— y luego demoler deliberadamente las casas que dejaron atrás, sin una verdadera razón militar, pero con el objetivo claro de hacerles la vida tan miserable que abandonen la zona por completo. Y es vergonzoso detener y reanudar la ayuda humanitaria, con la esperanza de que la gente tenga tanta hambre que decida marcharse.

Pero como dije, esto no es solo homicidio puro y simple; es también suicidio y fratricidio. Israel avanza hacia convertirse en un Estado paria —al punto de que los israelíes pensarán dos veces antes de hablar hebreo al viajar al extranjero.

Basta con ver estas noticias recientes de distintas partes del mundo:

“El gerente de un parque recreativo en el sur de Francia fue detenido por presunta discriminación religiosa después de que se negara el acceso a un grupo de niños israelíes”. “Australia respondió a Benjamin Netanyahu luego de que calificara al primer ministro australiano de ‘débil’, con un ministro acusando al líder israelí de confundir fuerza con matar gente”. “Cuando 1.600 israelíes a bordo de un crucero de Mano Maritime quedaron varados frente a la isla griega de Syros… mientras manifestantes bloqueaban su entrada, fue un recordatorio chocante de que los turistas israelíes hoy pueden enfrentar hostilidad simplemente por sus pasaportes”.

“Injusto”, dice el gobierno israelí. Argumenta que el mundo parece haber olvidado que Hamas asesinó a unas 1.200 personas; secuestró a unas 250, entre ellas mujeres, niños y ancianos; y aún mantiene con vida a algunos en condiciones inhumanas en túneles y otros lugares de Gaza. El liderazgo de Hamas podría haber terminado con todo este sufrimiento aceptando abandonar Gaza y liberar a todos los rehenes. Al prolongar la guerra, Hamas también ha cometido sus propios crímenes atroces: el asesinato de rehenes israelíes y el sacrificio humano de miles de gazatíes para alimentar sus delirios.

Todo esto es cierto —y relevante.

Entonces, ¿por qué el mundo ahora se une solo contra Israel? Porque lo somete a un estándar más alto que a Hamas, porque Israel siempre se ha exigido a sí mismo un estándar más alto.

Y porque el mundo puede distinguir ahora entre una guerra librada por la supervivencia del Estado judío y una guerra librada por la supervivencia política de su primer ministro. Y, finalmente, porque el mundo ya no puede mirar hacia otro lado, como lo hizo durante meses, ante la pérdida de vidas civiles palestinas en Gaza como resultado inevitable de una guerra en la que —esperaba— Israel intentaba expulsar a Hamas y reemplazarlo con una fuerza de paz árabe en asociación con la Autoridad Palestina. La Autoridad Palestina ha reconocido a Israel y, si se reforma, podría ser un socio para una solución de dos Estados.

Pero como Netanyahu ha dejado absolutamente claro que se niega a permitir que Gaza sea gobernada ni por Hamas ni por la Autoridad Palestina, la guerra cada vez más parece lo que realmente es: una guerra para extender la ocupación israelí de Cisjordania a Gaza. Así, a ojos de muchos en el mundo, los civiles palestinos están siendo asesinados a decenas casi a diario como consecuencia no de una guerra justa por la supervivencia israelí y la creación de un socio palestino más viable en Gaza, sino de un esfuerzo por garantizar que Israel no tenga ningún socio palestino allí.

¿Es de extrañar que Israel esté perdiendo tantos amigos en el mundo —así como potenciales socios regionales como Arabia Saudita— para quienes esto resulta cada vez más evidente?

En cuanto al fratricidio, si esta guerra continúa de esta manera, va a destrozar muchas, muchas sinagogas alrededor del mundo durante las Altas Fiestas Judías de este año, entre aquellos que sienten la necesidad de apoyar a Israel, con razón o sin ella, y aquellos que simplemente ya no pueden soportar el terrible comportamiento de este gobierno israelí en Gaza, especialmente cuando ven a cientos de miles de israelíes saliendo a las calles contra este gobierno.

También va a desgarrar al Partido Demócrata, entre aquellos que tienen miedo de desafiar al influyente grupo de lobby israelí AIPAC, por temor a perder fondos de campaña ante sus oponentes republicanos, y aquellos que simplemente no pueden soportarlo más.

Lamentablemente, si esto es un suicidio geopolítico, como creo, se ha convertido en un suicidio asistido. Hay una persona que podría detenerlo todo ahora mismo, y ese es el presidente Trump. Espero equivocarme, pero me temo que, al igual que Trump fue engañado por Vladimir Putin para que renunciara a un alto el fuego en Ucrania y optara en cambio por la quimera de la paz total, Trump ha sido engañado por Netanyahu para que renunciara a un alto el fuego en Gaza en pos de la fantasía de Bibi de una “victoria total”.

© The New York Times 2025