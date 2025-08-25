COIMAS / «LE ENTRÓ UN BALAZO AL GOBIERNO Y LO PUEDE DAÑAR MUCHÍSIMO»

Oscar Zago
Nacionales - El diputado nacional Oscar Zago (MID) pidió que en la Cámara baja se constituya “una comisión investigadora” sobre las denuncias de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y dijo que al Gobierno “le entró un balazo” que “le puede hacer muchísimo daño”.
“Queremos que la justicia profundice un poco más, pero mi sospecha es por qué hay tantos fugados o tantos asustados, porque si uno no está comprometido con nada, uno no se va, uno espera a la Policía”, dijo Zago aludiendo a la actitud del ex titular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, y a los dueños de la droguería Suizo Argentina, Jonathan y Emmanuel Kovalivker .
En declaraciones al canal TN, Zago -quien fue presidente del bloque de diputados de La Libertad Avanza hasta mediados de 2024-, criticó además que el jefe de gabinete, Guillermo Francos, haya dicho “que la vicepresidenta (Victoria Villarruel) es enemiga número uno del Gobierno, cuando en realidad hay fotos de Spagnuolo con José Luis Espert”.
Sostuvo que con las denuncias sobre la ANDIS “le entró un balazo al Gobierno y lo puede dañar muchísimo” y a modo de ejemplo dijo que “hasta el primer candidato que tienen en provincia de Buenos Aires, José Luis Espert, dijo ‘me cagaron la campaña”.
Zago reclamó que el accionar del Congreso no puede circunscribirse a la ANDIS o al 'criptogate $Libra', y pidió “ir a fondo con todas las investigaciones”, entre las que destacó el fentanilo contaminado que causó ya cerca de 100 muertes en pacientes que recibieron esa droga.
“Lo del fentanilo es tremendo, cómo no vamos a hacer una comisión investigadora para investigarlo seriamente. Ya estamos llegando a los 100 muertos y estamos viendo que puede haber 100 muertos más, es un Cromagnon”, enfatizó.
Informe: NA y Agensur.info
