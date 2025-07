OPOSITORES REPUDIAN DECLARACIONES DEL FUTURO EMBAJADOR DE EE.UU. EN LA ARGENTINA

Peter Lamelas dijo que “vigilará” a las provincias para

que no realicen acuerdos con China porque “pueden

prestarse a corrupción”

- La oposición estalló contra las declaraciones de Peter Lamelas, candidato de Donald Trump para convertirse en el próximo embajador de Estados Unidos en la Argentina, quien opinó sobre la situación judicial de Cristina Kirchner y aseguró que buscará "vigilar" que las provincias no realicen "acuerdos con los chinos" que "pueden prestarse a la corrupción".

Entre los repudios de dirigentes y algunos gobernadores, varios legisladores también salieron a rechazar sus dichos.

Una de las primeras fue la jefa de Unidad Ciudadana en el Senado, Juliana Di Tullio, quien escribió: "¿Perdón? ¿Vendría a ser el representante DE otro país en el nuestro o el próximo 'interventor' EN nuestro país? ¿Va a ayudar a @JMilei a que gane las elecciones manteniendo a @CFKArgentina su principal opositora presa? ¡Vaya confesión! ¿Va a 'visitar' a nuestras provincias para que tengan las inversiones extranjeras que ordene el 'interventor'?".

Y le recordó al presidente Javier Milei que "es el jefe de Estado argentino, no el de una colonia". "No acepte injerencias por parte de ningún país. Argentina es la patria de todos, defiéndala", reclamó.

"Al futuro embajador de EE.UU. le molesta que seamos un país federal. Por eso promete meterse en la política interna y 'visitar provincias' para alinear gobernadores con Washington. Una intromisión inaceptable", enfatizó el senador de Unión por la Patria Eduardo "Wado" de Pedro.

Además, consideró que "más grave aún" es que "respalda la proscripción de @CFKArgentina como parte del plan para garantizar que Milei siga en el poder". "Una mano lava la otra: Milei cuida los negocios de Trump y Trump cuida su continuidad. Relaciones carnales versión 2025", observó.

Desde la UCR, el senador fueguino Pablo Blanco se sumó al rechazo: "Repudio las declaraciones del designado embajador de EE.UU. por entrometerse en asuntos internos de Argentina. Son una provocación intervencionista y una amenaza inadmisible al federalismo y la soberanía de nuestras provincias".

En tanto, el diputado radical Julio Cobos señaló que "el embajador desconoce el federalismo de Argentina y la autonomía de los estados provinciales. No se puede entrometer en temas que no le incumben. Además debe aclarar si en sus afirmaciones incluye la compra de medicamentos en China hecha por Mendoza, elogiada por el gobierno nacional".

La vicejefa de UP en Diputados, Cecilia Moreau, expresó que "parece que los jefes de Milei le mandaron un supervisor". Al compartir el video de la presentación de Lamelas ante el Senado, donde "expone bien clarito el plan", la legisladora enumeró: "Intervenir en la política interna de las provincias cortando la relación con otros países; perseguir a dirigentes opositores críticos a este Gobierno (no por nada Trump le impide el ingreso a EE.UU. a Cristina días antes de la condena y el FMI sale a pedir que lo voten a Milei); y cercenar cualquier tipo de alternativa que ellos consideren de izquierda".

"Un escenario que remite a los peores momentos de nuestra historia reciente. Lo veníamos diciendo: con este gobierno no hay soberanía política, ni mucho menos independencia económica. Lo estamos comprobando. Esto es gravísimo, debe ser rechazado! GRÁBENSELO: LA PATRIA NO SE VENDE", enfatizó la massista.

Por su parte, el diputado de UP José Glinski afirmó que "Argentina no es una colonia estadounidense. Somos un país libre, republicano y federal. El futuro embajador Lamelas debiera tener esto muy claro, y disculparse con el pueblo argentino por sus dichos".

"Escandaloso y peligroso. Peter Lamelas, designado por Trump como embajador en Argentina, presentó su nominación ante el Senado de EE.UU. y dejó claro su plan: bancar a Milei, frenar a China, perseguir a Cristina. Nosotros no somos colonia. No lo fuimos y no lo vamos a ser", fue el mensaje de la diputada camporista Constanza Alonso.

En la misma línea, la diputada de UP Lorena Pokoik publicó: "GRAVISIMO. Lamelas no es un embajador. Es un engranaje de un proyecto colonial. Viene a redefinir alianzas, vigilar provincias, controlar recursos naturales y validar proscripciones. Cuando la política exterior se diseña muy lejos de Argentina, es cuando la Nación se arrodilla y el colonialismo avanza. Debe ser declarado persona no grata en Argentina".

"La soberbia imperialista e injerencista de Lamelas es inadmisible. Son declaraciones propias de un virrey. Hay que repudiarlo enérgicamente", planteó el diputado de Frente de Izquierda Christian Castillo.

A través de un proyecto de resolución, los diputados santafesinos socialistas Esteban Paulón y Mónica Fein -que integran el bloque Encuentro Federal- manifestaron su "enérgico repudio" e instaron a Milei "a no aceptar el plácet correspondiente, ni aprobar las cartas credenciales que se presenten oportunamente".

Otra de las reacciones fue del senador de UP Sergio "Oso" Leavy. "Lo que dijo el futuro embajador yanqui Peter Lamelas es una provocación intolerable. No viene a representar a su país, viene a disciplinar al nuestro. Y eso NO lo vamos a permitir", subrayó.

"Que quede claro: ningún funcionario extranjero tiene autoridad para opinar sobre qué dirigentes deben estar presos o qué provincia debe alinearse con qué potencia. Ese tipo de amenazas son propias de otros siglos", explicó y advirtió que "Lamelas viene a 'supervisar' la política interna, a decirnos con quién podemos negociar y a quién tenemos que escuchar. ¿Quién lo autorizó? ¿Quién le dio ese poder? Acá no somos colonia de nadie".

El salteño expresó que "lo más grave es que ya ni lo esconden. Respaldan la persecución política a opositores, imponen condiciones con el FMI y ahora mandan emisarios a controlar gobernadores. El plan es evidente: quieren un país obediente, sin voces críticas".

"Si a Milei le parece bien tener un tutor extranjero que lo diga abiertamente. Pero que no arrastre al país en su entrega", pidió y concluyó: "Les hablo desde norte de la Patria, en este suelo hay historia. Hay pueblos que lucharon por la independencia y que no se van a dejar avasallar. Somos un país federal, con provincias que piensan, eligen y resisten por sí mismas".

En su exposición ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos, Lamelas aseguró que su "papel" será "que apoyemos al gobierno de Milei en todos sus esfuerzos por llegar al fondo del atentado a la AMIA y asegurarnos de que Cristina Kirchner reciba la justicia que bien merece".

Además, habló sobre la influencia de China en el país y su intención de recorrer las provincias para "vigilar" que eviten negocios con la potencia asiática. “Hay 23 provincias y cada una tiene su propio gobierno, que puede negociar con fuerzas externas, con los chinos u otros, para ir y hacer proyectos en esa provincia en particular. Y eso también puede prestarse a la corrupción, a la corrupción por parte de los chinos”, dijo y agregó: “Una de mis funciones como embajador sería viajar, viajar a todas las provincias y dialogar y establecer una verdadera colaboración con esos gobernadores”.

Informe: Parlamentario.com