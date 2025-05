«PRESIDENTE MILEI, YO CONFIÉ EN USTED Y AHORA PERDÍ TODA LA CONFIANZA QUE LE TENÍA, ME DEFRAUDÓ»

La diputada Silvia Lospennato calificó de “infame” el comunicado de la Libertad Avanza, “lavándose las

manos por la caída de la Ficha Limpia”

Silvia Lospennato

Nacionales - La diputada nacional y candidata a legisladora porteña del PRO, Silvia Lospennato, se refirió al rechazo del proyecto Ficha Limpia y apuntó contra el presidente Javier Milei: “Yo confié en usted y me defraudó”, sentenció.

“Se cayó Ficha Limpia y la impunidad y la corrupción ganó. Los corruptos y sus defensores lo votaron y lo festejaron. Sabían que esto iba a pasar y no lo evitaron. Presidente Milei, yo confié en usted, pero después de anoche perdí toda la confianza que le tenía. Me defraudó”, sentenció en una conferencia de prensa.

En la misma línea apuntó contra el jefe de bloque de La Libertad Avanza (LLA) Ezequiel Atauche y los dos senadores misioneros, Sonia Rojas Decut y Carlos Arce del Frente Renovador de La Concordia Social, que cambiaron sus votos “a último momento”; pidió darle explicaciones y disculpas “a los argentinos de bien” y a los impulsores del proyecto como son la periodista Fanny Mandelbaum y el docente universitario Gastón Marra.

Lospennato dijo que “después de leer el infame comunicado de la Libertad Avanza, lavándose las manos por la caída de la Ficha Limpia y acusándome a mí, que no soy senadora, que no pedí la sesión especial y que no tengo ni la más mínima posibilidad ni nada que ofrecer a cambio de un voto”.

Y no tardó, a continuación, en calificar como "asco que sigan subestimando a los argentinos". Y agregó: “El mensaje es que la impunidad ganó. Los argentinos perdimos y la corrupción ganó. Las personas de bien terminamos amargadas y tristes y los corruptos terminaron festejando. Ayer perdió la Ficha limpia porque los senadores de Misiones que habían dado su palabra cambiaron su voto, pero además lo hicieron a traición”.

Al finalizar su discurso, con visible enojo, apuntó nuevamente contra el Gobierno Nacional y manifestó: “Pongan su ejército de trolls si quieren, porque la verdad siempre triunfa”.

Por su parte, la vocera del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires e integrante de la lista de Lospennato para candidata a legisladora porteña, Laura Alonso, expresó que el comunicado que emitió ayer LLA asegurando que era “un día triste” para el país, después de que Ficha Limpia se cayera, “les dio asco” porque es “una mentira” cuando “el único responsable de lo sucedido” es el Gobierno Nacional.

Asimismo, calificó a los senadores Rojas Decut y Arce como “casi oficialistas”, porque “le votaron todo a LLA” y que, a pesar de lo que habían declarado públicamente durante el día (sobre que iban a votar a favor de Ficha Limpia) por la noche cambiaron el voto y “hasta los kirchnerista se sorprendieron”, porque no iban a “festejar”: “Que lo hayan hecho es una muestra de que algo detrás pasó. La defraudación es muy alta”, concluyó.

La respuesta de Adorni

Un minuto más tarde, Manuel Adorni se presentó en la sala de conferencias de Casa Rosada para apuntar directamente contra la diputada y señalarla por haber sugerido que la Libertad Avanza favoreció al gobierno de la provincia de Misiones, a cambio de que dos senadores votaran en contra del proyecto.

De acuerdo a la mirada de la Casa Rosada, el proyecto de Ficha Limpia no se aprobó “por impericia del PRO”, que forzó el tratamiento del dictamen para anotarse una victoria política en medio de la campaña electoral y no hizo más que terminar dilatando su aprobación.

Sucede que luego de la sesión del miércoles a la noche, la iniciativa no podrá volver a ser discutida al menos hasta el año que viene en el Congreso, lo que habilita a los candidatos condenados a postularse en las elecciones nacionales de octubre y refugiarse durante cuatro o seis años en sus fueros parlamentarios. La principal beneficiada -coinciden tanto el PRO como LLA- es Cristina Kirchner, que podrá encabezar una boleta en la provincia de Buenos Aires.

Informe: NA, agencias y Agensur.info