MULTITUDINARIA MARCHA POR EL «DÍA DE LA MEMORIA» CON FUERTES CRÍTICAS AL NEGACIONISMO Y AL AJUSTE DEL GOBIERNO

Nacionales - Miles de personas marcharon este lunes en todo el país en el Día de la Memoria para reclamar por justicia a 49º aniversario del golpe de 1976. Las organizaciones de derechos humanos y las agrupaciones políticas leyeron un documento en el que repudiaron las políticas de ajuste y la represión del gobierno de Javier Milei.

En el acto central, los referentes del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, junto con dirigentes políticos y sindicales, cuestionaron el desmantelamiento del Estado que impulsa la gestión libertaria, los ataques constantes a los jubilados y al conjunto de los trabajadores, los despidos en el sector público y privado y la represión desatada por las fuerzas de seguridad que conduce Patricia Bullrich en cada manifestación en contra del gobierno.

"A 49 años del inicio del golpe genocida estamos en esta Plaza para decir todos juntos: ¡Son 30 mil detenidos desaparecidos!. ¡Fue y es genocidio! ¡No olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos!", enfatizaron desde el escenario. Además reafirmaron la lucha "contra la injusticia y la desigualdad" y le hablaron al presidente Milei y la vice Victoria Villarruel: "¡El pueblo unido jamás será vencido!".

La manifestación fue más numerosa que la misma convocatoria del año pasado, la primera durante la gestión libertaria, puesto que las columnas llenaron las diagonales Norte y Sur hasta la avenida 9 de Julio aunque sin la densidad que se constató en la Plaza de Mayo. Allí, los organizadores afirmaron que hubo 400 mil asistentes, aunque otras estimaciones calcularon menos de la mitad.

Desde el escenario, montado de espaldas a la Casa Rosada, a las 16:30, Elia Espen, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, y Taty Almeida (Madres de Plaza de Mayo) fueron los oradores. Colaboraron con ellos en la lectura del discurso las dos locutoras del acto: Nora Anchart y Liliana Daunes.

Recordaron que se cumplen 49 años del inicio del “golpe genocida” y leyeron un discurso que advertía: “No olvidamos, no perdonamos y no nos reconciliamos”. Durante los primeros discursos (los de Espen y Carlotto), desde la calle Yrigoyen, se escucharon pedidos de manifestantes independientes para que algunas organizaciones ubicadas lejos del escenario cesaran con el ruido de la percusión y los cánticos, porque no permitían escuchar el mensaje.

El documento de la jornada, fue leído por Estela de Carlotto: “Hace casi 48 años luchamos para restituir la identidad a los cientos de bebés robados por la dictadura. La apropiación es una desaparición forzada y hasta tanto no se conozca la verdadera identidad, se sigue cometiendo”, expresó la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

"Y no sólo la siguen sufriendo los nietos y nietas que todavía no han sido restituidos: también sus hijos e hijas, perpetuando la falsa genealogía impuesta por el terrorismo de Estado. Además, sus familias legítimas, que los buscan desde hace más de cuatro décadas, tienen derecho a la verdad y al reencuentro, al igual que toda la sociedad. El Estado debe garantizar la restitución de la identidad de los nietos y nietas", exigió.

Además, alentó a la sociedad a ayudar con la búsqueda, la cual recordó que sigue vigente: "Como siempre, pedimos a quienes tengan información para aportar sobre posibles nietos o nietas, se comuniquen con Abuelas. Y también a las personas con dudas sobre su identidad, que se animen a acercarse, tienen derecho a la verdad".

Sobre el final del documento, los organismos de Derechos Humanos y las agrupaciones intervinientes en el acto recordaron que hace 48 años, el escritor y periodista Rodolfo Walsh difundía su Carta abierta a las juntas militares "en la que denunciaba la miseria planificada, consecuencia del plan económico por entonces implementado".

