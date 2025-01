«VÍSCERAS DE POETA…»

Raúl Eduardo Rojas

Por Nelson Francisco Muloni

Hace unos cuántos años (bastantes, se diría), entré a comer unas empanadas a una conocida peña de esa época (no, no era a orillitas del canal), en pleno centro salteño. Había algunos músicos que animaban ese encuentro peñero y el presentador, un joven al que yo conocía de algunas reuniones de melodías y versos adormecidos, se dirigió al público y tras referirse al espectáculo que presentaba, pidió un aplauso para mí, anunciándome como periodista y poeta.

Me levanté de mi silla (así se acostumbraba en aquellas bravías nocturnales) y agradecí a la gente que me buscaba para darme sus aplausos. Por supuesto, con un gesto de mis manos, también agradecí al presentador por su amable gesto.

No era la primera ni la única de esas, digamos, conductas tan agradable de ese joven. Lo hacía con todos los artistas, creadores, músicos y, en especial, poetas. Y también los mencionaba permanentemente en el programa radial que conducía junto a otro gran animador de las tertulias poéticas y/o folklóricas.

No eran tiempos buenos. La última dictadura ensombrecía todo: los pensamientos, las ideas, el arte y, por supuesto, las ideologías y la militancia. Los jerarcas represores se apoltronaban a las mesas en las veredas de algunas confiterías observando, vaya a saber qué comportamiento ciudadano que no estuviera en los esquemas de sus oscuridades.

Así y todo, músicos, poetas o periodistas nos dábamos mañas para el café del mediodía o el vino amigo del anochecer (y sus largas horas posteriores). En todos esos encuentros estaba, casi siempre, ese joven amigo. Con su calidez, su sonrisa permanente y siempre, pero siempre, atento a todo lo que decía o comentaba el resto de los que participaban en esos encuentros que se hicieron ya cotidianos cuando renació la democracia. Ese hombrecillo simpático y de coplas llevar, es Raúl Eduardo Rojas, “Rojitas”, como le llamamos o “poeta joven” como le decía su compinche radial.

Toda esta introducción viene a propósito de ubicarnos en el corazón mismo de un tipo sencillo, con vísceras de poeta y sangre de luchador. Amigo por ser amigo, naturaleza que lo lleva a ser casi omnipresente. No hay tiempos que corran para él: siempre hay momentos para sus afectos -su familia, sus amigos y claro, sus poemas- como si cada jornada fuera más extensa de lo que marcan los cronómetros de la vida.

Raúl Rojas junto el autor de esta nota y Atilio Romano, luego de la presentación del

libro La moneda y el hueso, de Rojitas.

Rojitas vino de un lugar que ya no existe. A ese recuerdo, él lo convirtió en un anhelo militante, de barrios y calles, nostalgias y sueños de porvenires mejores.

Amante de las coplas y tejedor de canciones, ha ido luchando siempre, aún en medio de sus propias tragedias, sus propios duelos. Pero ‘siempre está’, como diría Isidoro Zang.

La poesía es su pasión. Escribe con un notable deleite por el verbo. Busca el espacio para que el poema crezca y madure, que trascienda. No solamente su obra, sino la de los otros a los que conjura en cada verso y convoca a cada mesa.

He escrito bastante sobre algunos de los libros de Rojitas. Me deleitan sus poemas y he publicado algunos de ellos. Participo de la alegría del poeta en su inmensidad humana. En la grandeza de su creación.

Rojitas, a su vez, me ha acompañado en mi derrotero con los poemas. Ha presentado y prologado mis libros. Y lo ha hecho de puro generoso que es. Como lo ha sido con todos. Siempre con su sonrisa, sus bromas, su jubilación y sus cabellos y atisbo de barba candado ya encanecidos. Aunque, todavía algunos sigan llamándolo “poeta joven”, con un leve dejo de sarcasmo inocente.

Para nosotros, el resto, sigue siendo “Rojitas”. El que anda con sus poemarios de casa en casa, de encuentro en encuentro, demostrando que el único sostén y reconocimiento de un creador será, siempre, su propia obra.

(Ah, y hoy, 27 de enero de 2025, quiero desearte muchas felicidades en tu cumpleaños, “Rojitas”…)

© Agensur.info