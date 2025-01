EN EL GOBIERNO RECONOCEN COMPLICACIONES PARA ELIMINAR LAS PASO DURANTE LAS SESIONES EXTRAORDINARIAS

El oficialismo no acepta que las elecciones primarias se “suspendan”, como proponen las distintas iniciativas

de los bloques opositores

- Uno de los temas que más le interesan al Poder Ejecutivo, del temario que mandó para tratar en extraordinarias es la derogación de las PASO. Es, junto a la designación de los jueces de la Corte, el que más le interesa al Gobierno. De hecho, el presidente Javier Milei ha dicho que quiere la derogación de las mismas, su eliminación definitiva, así que nada de “suspensión”.

Para el presidente las PASO “son una trampa, un instrumento siniestro y miserable que creó Néstor Kirchner”, según señaló esta semana en las redes sociales cuando un usuario le preguntó si había algún espacio de negociación con otros bloques, del que surgiera como alternativa una suspensión y su vuelta en 2027.

Pero la realidad para este gobierno en minoría es tal que debe analizar posibilidades si no quiere dejar a las elecciones primarias vivitas y coleando por mantenerse rígido en su postura. Y la realidad muestra que en los otros bloques no hay consenso suficiente para la eliminación definitiva de ese instrumento creado en 2009 por la gestión kirchnerista.

En el PRO tendrían particular interés por suspenderlas este año, pero mantenerlas vigente para las presidenciales, algo en lo que coincidirían desde Unión por la Patria, que no está muy convencido de ser la rueda de auxilio en este tema para el oficialismo.

Así las cosas, fuentes parlamentarias dejaron abierta la posibilidad de que el Gobierno termine aviniéndose a negociar una alternativa intermedia, sin descartar que después de las elecciones de este año avance hacia la derogación definitiva para 2027.

El proyecto que se tratará en extraordinarias fue enviado al Congreso el 21 de noviembre pasado, y señala que los partidos, alianzas o confederaciones registrarán ante el Juez Federal con competencia electoral las listas de candidatos con una antelación de 60 días. Asimismo, reafirma que cada agrupación política podrá presentar una única lista de candidatos por categoría de cargos nacionales a ser dirimida.

En segunda instancia, el texto que elimina las PASO propone además la modificación del régimen de financiamiento de los partidos políticos y, a fin de distribuir de manera más eficiente el costo que representa el sostenimiento de las actividades de campaña de cada partido. En ese punto, se establece un régimen que elimina el aporte público para campañas electorales y permite un verdadero despliegue del financiamiento por parte de los privados.

Si se analiza solo el proyecto del Ejecutivo, ni siquiera estarán a la vista otros proyectos presentados sobre el mismo tema. De hecho, tienen estado parlamentario más de una decena de iniciativas presentadas sobre las PASO por parte de diputados y senadores de todos los sectores. Veamos cuáles son.

La más reciente es del chaqueño Juan Manuel Pedrini, acompañado por sus comprovincianos María Luisa Chomiak y Aldo Leiva, presentada el 29 de noviembre pasado, para suspender las PASO de 2025. Invocan como argumento la escasa competencia real al interior de los partidos, lo que hace que las PASO sean “obligatorias para los ciudadanos, pero facultativas para los partidos”.

Allí se aclara que la suspensión debe ser “por única vez” y que el gasto público “no resulta motivo válido” para proponerlo. “De hacerse efectiva la suspensión, debe operar como un compromiso para tener una discusión seria e integral de nuestro sistema electoral, que sirva como ocasión para decidir si se modifica, se suprime o se mantiene intacta la legislación vigente desde el año 2009”, dicen los chaqueños, que sugieren que la eventual supresión debe hacerse con “un debate serio, profesional y comprometido con la ciudadanía”.

En el bloque radical anidan también propuestas a favor de la eliminación. Es lo que propuso el 8 de noviembre el correntino José Federico Tournier, alineado con su gobernador Gustavo Valdés.

También auspicia la derogación de las PASO el cordobés Juan Brügge, de Encuentro Federal, que propone restablecer en cambio el anterior sistema de internas de los partidos políticos. Piensa el constitucionalista cordobés que el objetivo fundacional de las elecciones primarias “se ha visto desvirtuado” y terminan siendo tan solo “una encuesta anticipada”. Además, sostiene que la posibilidad de que participen en estas elecciones los “no afiliados” debilita la estructura partidaria y puede llevar a “la imposición de candidatos que no reflejan fielmente las preferencias de los afiliados”.

De ese mismo bloque, otro cordobés, Oscar Agost Carreño, también ha presentado una propuesta en este caso para modificar las PASO, para que las fórmulas propuestas no sean cerradas y, por el contrario, el candidato a vicepresidente de la Nación sea elegido por el candidato presidencial dentro de las 48 horas posteriores a su proclamación.

Como dijimos, desde el PRO María Eugenia Vidal propuso el 12 de julio pasado un proyecto también para modificar el sistema, eliminando la obligatoriedad de ir a votar, como así también excusando a los partidos que lleven listas únicas a participar de las primarias.

También la Coalición Cívica presentó propuestas. Lo hizo a través del presidente del bloque, Juan Manuel López, que el 13 de junio propuso entre otras cosas la no obligatoriedad para ir a votar, como así también que aquellos afiliados a un partido político puedan votar solo en la interna del partido al cual se encuentran afiliados, o de la alianza electoral que dicho partido integre. Y si el partido al que están afiliados no compite, no estarán habilitados para votar. En cambio, los ciudadanos que no registren afiliación partidaria, pueden votar en la interna de cualquiera de las agrupaciones. Asimismo participarán solo aquellas agrupaciones políticas que presenten más de una lista interna.

López es autor de otro proyecto relacionado con los montos a distribuir por el Estado entre las agrupaciones políticas.

El 15 de mayo, un grupo de diputados radicales encabezados por Carla Carrizo propusieron que los argentinos residentes en el exterior puedan participar en las PASO, en tanto que en otro proyecto presentado ese mismo día sugieren cambios en los plazos, financiamiento y competitividad. Por ejemplo, acortan los plazos, votándose en septiembre en lugar de agosto. Es lo que también sugirió otra radical, Mercedes Joury, en noviembre de 2023, al modificar los plazos, votando el segundo domingo de septiembre para achicar los tiempos hasta las generales.

La misionera Florencia Klipauca Lewtak propuso el 30 de noviembre de 2023 modificaciones al sistema modificando el número de avales necesarios para ser precandidatos y habilitando a las agrupaciones a designar a sus candidatos a vicepresidentes luego de las PASO.

Hay también propuestas de 2023 del exdiputado Pablo Tonelli y Silvia Lospennato, referidos al monto para distribuir entre las agrupaciones,

En el Senado el exgobernador radical de Mendoza Rodolfo Suárez impulsó el 13 de marzo pasado la eliminación de las PASO. Un proyecto similar presentó un año antes la rionegrina Silvina García Larraburu.

Del año 2023, hay también un proyecto del exsenador misionero Maurice Closs, que elimina la obligatoriedad para votar, como así también la no participación de los partidos que presenten una sola lista.

Informe: Parlamentario.com