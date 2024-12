CONFIRMAN SESIONES EXTRAORDINARIAS DEL CONGRESO ENTRE EL 5 Y EL 27 DE DICIEMBRE

El temario enviado por el Poder Ejecutivo no incluye

el tratamiento del Presupuesto 2025, pedido por

los gobernadores, ni “ficha limpia”

- “Se ha tomado la decisión de convocar a sesiones extraordinarias”. Así lo expresó el vocero presidencial, Manuel Adorni, el miércoles por la noche, a través de su cuenta de X.

Allí, el funcionario precisó que ese período se extenderá entre el 5 y el 27 de diciembre, por lo que se espera la publicación del decreto correspondiente para este mismo jueves.

El temario de las mismas será el siguiente:

- Reforma electoral - Reforma política - Juicio en ausencia - Ley anti mafia - Viajes del presidente - Reforma de los fueros de la política

Algo que llamó la atención fue el último punto del mensaje de Adorni, que se habría agregado a último momento al temario y que no había sido mencionado con anterioridad en los discursos del presidente Javier Milei. Se trata de la reforma de los fueros de la política, la cual podría conducir a una flexibilización a la hora de quitar los privilegios de este grupo en el que se incluyen los diputados y los senadores.

En la Casa Rosada definieron que finalmente los pliegos de Ariel Lijo y de Manuel García-Mansilla como candidatos a integrar la Corte Suprema de Justicia no sean tratados en este período de sesiones extraordinarias, ya que el oficialismo no tiene garantizados los 48 votos en el recinto para aprobarlos, al no contar con el concurso del kirchnerismo para apuntalar a García-Mansilla ni con el de sus aliados naturales para avalar al juez Lijo.

El Gobierno plantea tratar las reformas promovidas hace pocos días por el Ejecutivo, que plantean la eliminación de las PASO, y un cambio sustancial en el financiamiento de los partidos políticos.

También se incluyen sendas iniciativas que formaban parte del paquete judicial y el paquete de seguridad, como el juicio en ausencia y la ley anti mafia. En el primer caso, el proyecto cuenta con dictamen y quedó en las puertas del recinto al caer la sesión del jueves pasado en el que querían tratar ficha limpia.

En cuanto a la ley anti mafia, ya tiene media sanción de Diputados y espera su tratamiento en el Senado.

Dato saliente: no está incluido el tratamiento del Presupuesto 2025. Tampoco, previsiblemente, ficha limpia.

Informe: NA, LN y Agensur.info