GRAVE ESCALADA / UCRANIA ATACA A RUSIA CON MISILES ATACMS Y PUTIN AMENAZA CON EL USO DE ARMAS NUCLEARES

Crece la tensión entre Moscú y Washington luego que

Biden autorizara a Kiev a usar misiles estadounidenses

de largo alcance

Misil Atacms como los lanzados por Ucrania en su último ataque a Rusia.

Mundo - El ejército ruso afirmó que Ucrania lanzó seis misiles de largo alcance de fabricación estadounidense contra la región rusa de Bryansk, en una grave escalada en medio de la creciente tensión entre Moscú y Washington cuando se cumplen mil días de guerra. Kiev no confirmó oficialmente esa información, aunque sí lo hicieron en off the record oficiales ucranianos a los diarios The Washington Post y The New York Times.

Desde la cumbre del G20, en Río de Janeiro, el canciller ruso, Sergei Lavrov, dijo que el lanzamiento de misiles Atacms de Ucrania marcan una “nueva fase de la guerra de Occidente” y prometió una respuesta “acorde” de parte de Moscú.

De todas maneras, dijo que Rusia hará todo lo posible para evitar el estallido de una guerra nuclear, después de que el presidente Vladimir Putin rebajó el umbral para el uso de armas nucleares por parte de Rusia en un nuevo documento político.

Rusia dijo que sus fuerzas derribaron cinco de los seis misiles disparados contra una instalación militar en la región de Bryansk, mientras que los restos de uno de ellos impactaron en la instalación, sin causar víctimas ni daños.

En un comunicado publicado por agencias de noticias rusas, el ministerio de Defensa ruso dijo que el ejército derribó cinco de los misiles de largo alcance y dañó uno más.

“A las 3.25, el enemigo atacó con seis misiles balísticos un emplazamiento en la región de Briansk. Según datos confirmados, se utilizaron misiles tácticos Atacms de fabricación estadounidense”, informaron las agencias de noticias estatales rusas citando un comunicado del ejército.

Los fragmentos cayeron en el territorio de una instalación militar no especificada, según el ministerio. Los escombros que cayeron provocaron un incendio, pero no causaron daños ni víctimas, dijo.

El anuncio se produce poco después de que Washington levantara las restricciones a Ucrania para utilizar misiles de largo alcance de fabricación estadounidense para atacar a Rusia, lo cual provocó una fuerte amenaza por parte de Rusia.

Las fuerzas armadas ucranianas habían informado sobre un bombardeo perpetrado el lunes por la noche contra un depósito de armas en la región rusa de Bryansk, a unos 110 kilómetros dentro de Rusia, pero no confirmaron el uso por primera vez de los misiles balísticos Atacms (las siglas de Sistema de Misiles Tácticos del Ejército en inglés) suministrados por los Estados Unidos.

En su página de Facebook, el comando dijo que en el ataque fue alcanzado un arsenal del 1046 Centro Logístico Ruso cerca de la ciudad de Karachev, a 130 kilómetros de la frontera con Ucrania. Según las fuerzas, citadas por la agencia Ukrinform, tras el bombardeo se produjeron 12 explosiones secundarias.

“Continuará la destrucción de los depósitos de municiones de los ocupantes rusos para detener la agresión armada contra Ucrania”, concluye el comunicado.

En los últimos meses, las fuerzas ucranianas han bombardeado repetidamente depósitos de municiones utilizando drones en varias regiones de Rusia, incluida Bryansk.

La “doctrina nuclear” de Putin

Cuando se cumplen 1.000 días de su invasión de Ucrania, el presidente ruso Vladimir Putin firmó este martes (19.11.2024) un decreto que amplía las posibilidades de usar armas nucleares, después de que Washington autorizara a Kiev a atacar Rusia con sus misiles de largo alcance.

"Entre las condiciones que justifican el uso de armas nucleares figura el lanzamiento de misiles balísticos contra Rusia", afirma el decreto.

"Era necesario adaptar nuestros fundamentos a la situación actual", declaró el portavoz presidencial Dmitri Peskov, en alusión a lo que Putin considera "amenazas" de Occidente a la seguridad de su país.

El mandatario ruso advirtió en septiembre que podría usar armas nucleares en caso de bombardeos aéreos "masivos" contra Rusia.

También señaló que cualquier ataque de un país sin armas atómicas, como Ucrania, pero apoyado por una potencia nuclear, como Estados Unidos, podría considerarse una agresión "conjunta" susceptible de requerir tal medida.

Informe: AP, Reuters, ANSA, AFP y Agensur.info