CASACIÓN DA A CONOCER ESTE MIÉRCOLES SI CONFIRMA LA CONDENA CONTRA CRISTINA KIRCHNER EN LA CAUSA «VIALIDAD»

La audiencia pública comenzará a las 11 y solamente se

leerá la parte resolutiva. La expresidenta publicó un

mensaje en las redes sociales

Cristina Kirchner

Judiciales - La Cámara Federal de Casación dará a conocer este miércoles en una audiencia pública, si confirma la condena a seis años de prisión impuesta a la expresidenta Cristina Kirchner en la causa “Vialidad” que juzgó el desvío del 80 por ciento de la obra pública nacional en Santa Cruz a favor de empresas de Lázaro Báez entre los años 2003 y 2015.

La decisión de la sala IV del máximo tribunal penal federal del país se plasmará en una sentencia de más de 1.500 fojas de la cual este miércoles se leerá la parte resolutiva y desde ese momento correrá el plazo de diez días hábiles para apelar ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de manera que no quedará firme aún.

En la audiencia que comenzará a las 11, en la sala B de la planta baja de Comodoro Py y será trasmitida en el canal del Poder Judicial en YouTube el presidente de la sala IV Gustavo Hornos leerá el veredicto ante los abogados defensores y el fiscal ante esa instancia Mario Villar. Los acusados podrían estar presentes si lo desean, aunque no es obligatorio, informaron fuentes judiciales.

Lo habitual es que Casación dé a conocer estas decisiones mediante notificación judicial por sistema informático, pero, en casos de gran trascendencia pública, puede optar por fijar una audiencia, como ocurrió ahora.

En el edificio de Comodoro Py se montará un operativo especial de seguridad porque ya se anunció que se hará una “clase abierta” en apoyo a la ex vicepresidenta y en denuncia del "lawfare" del cual su defensa postula que es víctima y no se descartan otras movilizaciones.

A inicios de este año, estos integrantes de la sala IV de Casación escucharon en sucesivas audiencias los argumentos de apelación al veredicto que el 6 de diciembre de 2022 emitió el Tribunal Oral Federal 2 al término de un juicio oral a la ex vicepresidenta, ex funcionarios de su gobierno y al empresario Lázaro Báez iniciado en 2019.

En esa instancia de apelación, el fiscal ante Casación Mario Villar insistió en condenar a la ex presidenta a 12 años de prisión, al respaldar a los fiscales de juicio Diego Luciani y Sergio Mola, quienes habían reclamado esa pena el debate oral por entender que hubo dos delitos, administración fraudulenta y asociación ilícita.

Pero, por mayoría de dos votos a uno, los jueces del TOF2 Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu con disidencia de Andrés Basso resolvieron condenar a la expresidenta, a Báez, al extitular de Vialidad Nacional Nelson Periotti y al exsecretario de Obra Pública José López a seis años de prisión por “administración fraudulenta agravada”.

Las situaciones de estos tres últimos y de otros exfuncionarios de Vialidad Nacional y de Santa Cruz que recibieron penas en ese debate oral también se definirá en esta sentencia de Casación.

En los fundamentos del veredicto, el TOF 2 remarcó que hubo un “hecho inédito en la historia del país, pues se ha acreditado que ciertas decisiones trascendentales respecto de la marcha empresarial del grupo (de Lázaro Báez) fueron adoptadas siguiéndose órdenes expresas de los más altos integrantes del Poder Ejecutivo Nacional”.

A lo largo de tres años y medio de juicio oral se comprobó “un interés manifiesto sobre el plan criminal de la por entonces Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, evidenciado a través de su participación en los beneficios económicos producto del delito obtenidos por intermedio de múltiples vínculos contractuales y comerciales con Lázaro Antonio Báez en forma concomitante a la ejecución de esta maniobra”, agregó el Tribunal.

En las audiencias ante Casación, la defensa de la ex vicepresidenta reclamó la absolución y sostuvo que la causa es parte del “lawfare” en su contra.

Además de definirse sobre las condenas, los camaristas resolverán si dejan en pie el decomiso de casi 85 mil millones de pesos dispuesto en el juicio oral y la absolución de tres de los acusados, entre ellos el ex ministro de Planificación Federal del kirchnerismo Julio De Vido.

Mensaje de Cristina Kirchner

La expresidenta publicó una carta en sus redes sociales, en la vísperas del fallo y, según alertó, la investigación es una campaña en su contra destinada a apartarla de la política de forma definitiva. En los pasillos de tribunales se da por descontada la confirmación de la sentencia, algo que también vaticinan los militantes kirchneristas que prometieron participar de una clase pública en las afueras del edificio de Retiro para denunciar “lawfare”.

“¿Pero cuál es la frutillita del postre y el verdadero objetivo que tienen? Mi inhabilitación para desempeñar cargos públicos a perpetuidad. O sea: lisa y llanamente proscripción de por vida. Una vez más el peronismo y la proscripción. Nada nuevo bajo el sol”, lanzó.

Según deslizó la exmandataria, la acusan por un delito que como Presidenta nunca pudo haber cometido”. “El de administración fraudulenta en obras viales, aprobadas por el Parlamento en los presupuestos nacionales, licitadas, ejecutadas y pagadas por el gobierno de la Provincia de Santa Cruz y aprobada su rendición de cuentas por la Auditoria General de la Nación y el Congreso de la Nación desde el 2003 al 2015″, detalló.

La exmandataria hizo una comparación entre su caso y la gestión judicial que recibieron figuras como el expresidente Fernando De la Rúa y el propio Mauricio Macri. Según su mirada, ambos políticos fueron beneficiados por un sistema judicial complaciente que los favoreció en investigaciones por casos de corrupción, endeudamiento y hasta represión. Como ejemplo, citó el caso de la represión del 2001 bajo el gobierno de De la Rúa, que dejó 31 muertos y llevó a condenas con penas de inhabilitación menores a las que ella misma enfrenta hoy.

“Como hemos sostenido, la persecución mediática-judicial tiene como objetivo principal castigar judicialmente y dejar fuera del tablero político a los dirigentes que hacen y conducen gobiernos nacionales, democráticos y populares; pero al mismo tiempo tienen un segundo objetivo: disciplinar con el miedo al resto de la dirigencia política, social y sindical. Y vaya si lo logran”, agregó.

En ese sentido, la flamante presidenta del PJ concluyó: “Sepan que hagan lo que hagan, no van a hacerme callar. No fui ni seré nunca mascota del poder. Desde muy joven he militado en el peronismo y trabajado para lograr una Argentina más justa y más humana, y una Nación que construya más Patria. ¿Y saben qué? Pienso seguir haciéndolo. Estoy segura que Dios y la Virgen nos van acompañar a todos los argentinos y argentinas que sabemos, porque lo vivimos, que un país mejor es posible”.

Informe: NA, Infobae y Agensur.info