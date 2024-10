MUERE EL ESCRITOR CHILENO ANTONIO SKÁRMETA, AUTOR DE «EL CARTERO DE NERUDA» Y PREMIO NACIONAL DE LITERATURA

Tenía 83 años y fue uno de los más importantes creadores

de la narrativa de Chile en el siglo XX. Recibió los premios

Casa de las Américas y Planeta , entre otros

Antonio Skármeta

Chile - El escritor chileno Antonio Skármeta (Antofagasta, 1940) ha muerto este martes a los 83 años, según informó la Universidad de Chile, donde el autor reconocido a nivel internacional estudió Filosofía y luego se desempeñó como académico. El Premio Nacional de Literatura 2014 es autor de la novela Ardiente paciencia (1985), que fue llevada al cine en dos ocasiones: la primera dirigida por el mismo Skármeta, y la segunda por el impulso del actor italiano Massimo Troisi en El cartero (y Pablo Neruda), cuenta la historia de un cartero y el poeta Pablo Neruda.

Tras conocerse el deceso del escritor, el presidente Gabriel Boric escribió en su cuenta de X: “Gracias maestro por la vida vivida. Por los cuentos, las novelas y el teatro. Por el compromiso político. Por El show de los libros [programa de televisión cultural presentado por Skármeta entre 1992 y 2002] que amplió las fronteras de la literatura. Por soñar que la nieva ardía en el Chile que te dolió tanto”.

El escritor chileno Rafael Gumucio también expresó en sus redes sociales que “le debe” a Antonio Skármeta ser escritor: “Su perpetuo entusiasmo que está en sus libros y estaba en cada uno de sus gestos, fue una experiencia fundamental. Sus libros son jóvenes, tiernos, lleno de esa sonrisa donde yo no podía dejar de ver algún tipo de melancolía”.

Skármeta es uno de los autores más importantes de la narrativa chilena del siglo XX, parte de la llamada “Generación de 1960″ que compartió con Poli Délano, Fernando Jerez, Jaime Hagel y Mauricio Wacquez, protagonistas culturales de un tiempo de cambio en su país, de la presidencia de Arturo Frei Montalva en 1964 hasta la victoria del socialista Salvador Allende en 1970. En ese contexto político y social, desarrolló su carrera literaria, impulsada por su padre, quien lo motivó a estudiar Filosofía en la Universidad de Chile. Con una beca Fulbright, completó un postgrado en la Universidad de Columbia, en Nueva York.

La carrera de Skármeta hiló la literatura, la dramaturgia, el cine y la diplomacia, ya que fue embajador de Chile en Alemania durante el Gobierno del socialista Ricardo Lagos (2000-2006). Su primera novela Soñé que la nieve ardía se publicó en 1975, le siguieron No pasó nada (1980), La insurrección (1982) y Ardiente Paciencia (1985), una de sus obras más destacadas y que se ha llevado al cine en tres ocasiones, La boda del poeta (1999) y Un padre de película (2019).

Su trabajo literario también incursiona en los cuentos con textos como El entusiasmo (1965) y Desnudo en el tejado (1969). Como dramaturgo escribió El plebiscito, que fue llevada al cine en la película No, de Pablo Larraín, nominada al Oscar en 2012. Su vasta obra lo llevó a ser galardonado con el Premio Nacional de Literatura en 2014 y, a nivel internacional, recibió el premio Planeta en 2003 por su novela El baile de la Victoria, que fue adaptada al cine, en esta ocasión por Fernando Trueba con Ricardo Darín como protagonista. Skármeta también recibió el Premio Internacional Ennio Flaiano en 2006.

Skármeta obtuvo además reconocimiento con el Premio Casa de las Américas, el Premio Unesco en 2003 y el premio Planeta en dos ocasiones.

“Mis libros expresan un afectuoso respeto por la verdad de mis personajes. De ellos intento comprender y expresar lo que son. En esta estrategia he descubierto que lo que son incluye de manera muy determinante lo que quieren ser. Creo en el poder de la imaginación, que no es exclusivo de los artistas. Ahora, su discurso de cambio no debe ser utópico sino poético. Vanguardista no es el artista que sale corriendo adelante, sino aquel que hace correr hacia adelante a los demás”, dijo el escritor en una entrevista con El País en el año 2023.

Durante el mandato del presidente Ricardo Lagos, entre 2000 y 2006, Skármeta ejerció como embajador de Chile en Alemania, sin dejar de lado su producción literaria. Entre sus títulos más destacados de esa época figuran La chica del trombón (2001) y El baile de la victoria (2003).

Tras el golpe de Estado en Chile en 1973, Skármeta se fue al exilio y siguió desarrollando su carrera literaria en países como Argentina, Bolivia y Alemania. Regresó a Chile en 1989 e instaló en Santiago su taller literario Heinrich Böll en el instituto cultural alemán Goethe.

Fue galardonado en 2014 con el Premio Nacional de Literatura en Chile y en 2015 ingresó como miembro a la Academia Chilena de la Lengua. Un año después, en 2016, fue sometido a una operación debido a un cáncer estomacal. Su última obra publicada fue el libro de cuentos Libertad de movimiento (2015).

Informe: El País, AFP, agencias y Agensur.info