«VETAREMOS LOS PROYECTOS QUE ATENTEN CONTRA EL EQUILIBRIO FISCAL, NO SEREMOS CÓMPLICES DE UNA MEDIDA POPULISTA»

Javier Milei presentó el Presupuesto 2025, propuso un

“cepo al Estado” y defendió el “déficit cero”. Chicanas

a la oposición

Javier Milei durante la presentación del proyecto de Presupuesto 2025, ante

el Congreso de la Nación. (Foto/La Nación)

Nacionales - Con una puesta en escena inédita, en horario de prime time televisivo por cadena nacional, el presidente Javier Milei presentó esta noche en el Congreso el proyecto de Presupuesto 2025, que tiene como “piedra basal” el déficit cero y será el “más radicalmente distinto de este siglo”, según resaltó a lo largo de su discurso. Lo hizo con un fuerte mensaje hacia los gobernadores, a quienes les advirtió que para garantizar la baja del gasto público consolidado deben hacer un ajuste de 60 mil millones de dólares.

Milei aseguró, que la iniciativa que propone es "diametralmente distinta" a lo que se suele ver y adelantó que su principal objetivo será "blindar el equilibrio fiscal". "Vinimos a ponerle un cepo al Estado", aseguró.

En la primera parte de su exposición, el mandatario sostuvo que a partir de este proyecto "va a cambiar para siempre la historia del país" para que "la Argentina vuelva a ser grande". "Vinimos a ponerle un cepo al Estado, blindar el equilibrio fiscal sin importar cuál sea el escenario económico", enfatizó el mandatario.

En ese sentido, explicó: "Esto significa que, independientemente de lo que ocurra con la economía a nivel macro, el resultado fiscal del sector público a nivel fiscal estará equilibrado. Este blindaje fiscal abre una nueva página en nuestra historia, hasta ahora desconocida. A partir de ahora Argentina va a ser solvente, con la consecuente baja del riesgo país, de la tasa de interés y en consecuencia el aumento de la inversión, de la productividad, del salario real y en definitiva la caída de la pobreza y la indigencia".

“De hecho, no puedo dejar de comentar que estamos hoy aquí, en esta misma casa, donde en diciembre de 2001 fue declarado y aplaudido, durante la Presidencia de Adolfo Rodríguez Saá, a casa llena y en medio de enorme algarabía, el default de la Argentina”, resaltó el presidente.

“Ese default que fue festejado y aplaudido de pie por la clase dirigente sería el principio de un ciclo populista que ha destruido a la Argentina”, reprochó el libertario.

A su vez, el Presidente sostuvo que decidió presentar el proyecto él mismo -habitualmente lo hace el ministro de Economía- no sólo porque la economía es su punto fuerte sino que porque considera que "el Presupuesto Nacional no es una ley más, es la ley de leyes. Es la hoja de ruta por la cual ordenaremos las prioridades de la gestión".

"La tarea principal de esta honorable casa es definir qué hace el Estado con el dinero de los pagadores de impuestos", remarcó Milei.

Rápidamente, Milei expuso el corazón del proyecto que comenzará a tratar el Congreso: “La piedra basal de este Presupuesto es la primera verdad de la macroeconomía, una verdad que durante muchos años ha sido relegada en Argentina: el déficit cero”.

Durante su discurso, el presidente Javier Milei afirmó que "el déficit se paga imprimiendo pesos, que es robarle a los argentinos mediante el señoriaje. La política le ha robado a los argentinos cerca de u$s 25.000 millones en los últimos 20 años".

El presidente Javier Milei aseguró que "vetaremos todos los proyectos que atenten contra el equilibrio fiscal, no seremos cómplices de adoptar una medida populista".

El mandatario reiteró conceptos económicos que viene esgrimiendo desde su llegada a la Casa Rosada en diciembre pasado, aseguró que el déficit “sólo se cubre con deuda, con más impuestos, o con emisión”, y que ninguna de esas opciones son viables en su proyecto.

En ese marco, resaltó que este 2024 “será el primer año de superávit fiscal sin entrar en default de toda la historia argentina”, y recordó que la última vez que las cuentas públicas tuvieron saldo positivo fue en 2014, pero aseguró que se logró por no pagar los vencimientos de deuda.

“Incluso si todo saliera bien, esta guerra que llevamos adelante contra el gasto público y el costo argentino se pelea en todas las dimensiones del Estado. Para eso, a los gobernadores les digo: cumplir el compromiso de bajar el gasto pública consolidado a 25 puntos del PBI requiere que las provincias en su conjunto hagan un ajuste adicionales de 60.000 millones de dólares. Nosotros ya hemos cumplido nuestra parte. Ahora faltan ustedes”, lanzó.

El presupuesto oficial que comenzará a tratar el Congreso proyecta la inflación para el año próximo en 18,3% y señala además que la de este año terminaría en 104,4%, una estimación por demás optimista teniendo en cuenta que en los primeros 8 meses de año ya acumuló 94,8 %. Sobre el mediano plazo, el optimismo es aún mayor: en 2026 la inflación sería del 11,6% y en 2007 del 7,4%.

Asimismo, el proyecto espera un crecimiento del PBI para el año próximo del 5%, tasa que se repetiría en 2006 y que se elevaría al 5,6% en 2027.

En cuanto al dólar, las proyecciones son que el tipo de cambio oficial nominal cerrará este año en $ 1.020 y hacia diciembre de 2025 estará en $1.207.

Chicanas a la oposición

“Los invito a volver por un minuto a despejar la X conmigo para entender de qué se trata”, dijo Milei cuando adelantaba que propondría un nuevo esquema para la elaboración del Presupuesto. Sin embargo, chicaneó a la bancada de Unión por la Patria que asistió a la Cámara de Diputados: “Ustedes pueden abstenerse porque suman con dificultad”. Enseguida hubo respuesta: “Andate”, le gritaron.

El presidente del bloque de UxP Germán Martínez fue uno de los principales en increpar al Presidente y le pidió que no lea más. “Que yo lea o no, vos seguís sumando con dificultad, Martínez”, le contestó Milei mientras los dirigentes y funcionarios de La Libertad Avanza empezaron a cantar: “La casta tiene miedo”.

En otro de sus pasajes esperados, el presidente Milei repitió que el equilibrio de las cuentas públicas es innegociable en su presidencia.

“Lo primero que hay que entender es que cuando los gobiernos quieren gastar y gastar compulsivamente, y no les da el margen para seguir subiendo impuestos, como ocurre en Argentina, la única forma de pagar la cuenta es pidiendo plata prestada o imprimiéndola en el Banco Central”.

“Recordemos brevemente lo que ha sido la metodología histórica de nuestra clase dirigente, como los políticos no entienden la restricción presupuestaria y no quieren dejar de gastar generan déficit, para cubirir ese déficit lo primero que hacen es tomar deuda, pero como no hacen el ajuste necesario, la deuda se vuelve impagable y entonces defaultean”, explicó.

“Así, nos convertimos en el mayor defaulteador serial del mundo, pero el default no es inocuo, caer en default lo que produce es la ya famosa en Argentina fuga de capitales. Entonces, los dólares comienzan a escasear, los políticos no tienen mejor idea que establecer aranceles o derechos de exportación para hacerse de los dólares del sector privado y , por el otro lado, establecen controles de capitales para intentar retener los escasos dólares que produce el país”, subrayó el líder libertario.

“Para combatir la inflación, ponen controles de precios que hace 4 mil años sabemos que no funcionan e inventan regulaciones que destruyen la propiedad privada, entorpecen el cálculo económico, destruyen el capital y, en consecuencia, aumentan la pobreza y la indigencia”, dijo el Presidente.

“Esta es la triste historia en Argentina de lo que los políticos y analistas llaman política económica que no ha sido otra cosa más que la violación sistemática de los derechos de propiedad de los ciudadanos”, afirmó.

Mientras remarcaba la importancia del rol que cumplen diputados y senadores en el acompañamiento de las reformas, el Presidente advirtió: “Será la ciudadanía quien los coloque en la avenida de los justos o en la esquinad e la ratas miserables que apostaron contra el país y su gente”.

“Confío en que este honorable Congreso debatirá el proyecto de presupuesto con la seriedad que requiere. Que Dios bendiga a los argentinos y que las fuerzas del cielo nos acompañen. Viva la libertad, carajo. Viva la libertad, carajo. Viva la libertad, carajo”, dijo el jefe de Estado sobre el final de su exposición.

Informe: Ámbito.com, Infobae, LN, EC y Agensur.info