PRESUPUESTO / LEGISLADORES DE UP Y DE LA IZQUIERDA CONFIRMAN QUE NO ASISTIRÁN A LA PRESENTACIÓN DE MILEI

El senador José Mayans dijo que el Presidente “va a

hacer un show, tirando los números que tira y la fabulación

que tiene”

José Mayans y Juliana Di Tulio

Nacionales - De cara a lo que será la presentación del Presupuesto 2025, por parte del mismísimo presidente Javier Milei en el recinto de la Cámara baja, confirmaron este viernes los senadores de Unión por la Patria y los diputados del Frente de Izquierda que no asistirán.

Según pudo saber parlamentario.com, por el bloque de la Unión Cívica Radical en Diputados irá “una comitiva”, mientras que por Encuentro Federal también participará un grupo, según confirmó por la red social X el presidente de la bancada, Miguel Pichetto.

Pese a que la presentación del Presupuesto se inicia por la Cámara baja, el Gobierno extendió también la invitación a los senadores nacionales.

Desde la Cámara alta, el jefe de Unión por la Patria, José Mayans, confirmó el viernes que su bloque no irá. “Lo que corresponde cuando se hace la presentación del Presupuesto es que venga el ministro de Economía y el secretario de Hacienda. Milei va a hacer un show, hablando de déficit cero, tirando los números que tira y la fabulación que tiene“, expresó.

En declaraciones a radio El Destape, el formoseño confirmó: “Nosotros no vamos a ir, nuestro bloque no va a estar. No corresponde que vayamos”. No obstante, aclaró que “obviamente” escucharán el mensaje del presidente y lo analizarán luego.

“¿Qué vamos a ir a hacer? ¿A hacerle de público y que encima nos insulte? No, de ninguna manera”, agregó el senador.

Por otro parte, los diputados del PTS – Frente de Izquierda Nicolás del Caño, Christian Castillo y Alejandro Vilca anticiparon que tampoco irán. “No vamos a ir a un acto de este Gobierno ajustador y represor. Quieren que seamos actores de reparto de la mala serie de Milei, no vamos a ser parte de su circo”.

“La presentación del Presupuesto siempre se realiza con la posibilidad de hacer preguntas, de participar y discutir, que es el supuesto rol que debería cumplir el Congreso. El domingo no se podrá preguntar, criticar ni intervenir de ninguna manera. Es una verdadera mordaza para todos los legisladores de un Gobierno y un presidente que además amenaza con vetar toda ley que a él no le gusta, como la ley jubilatoria. Gobierna por decreto, se quiere manejar a veto limpio, reprime salvajemente y quiere usar el Congreso para su show patético. No cuenten con nosotros”, sentenciaron los legisladores.

Y sumaron que “como siempre” lo hicieron “cuando se debata realmente en las comisiones iremos a dar la discusión y la pelea para demostrar que plata hay, pero la destinan a los grandes empresarios y al FMI”.

Informe: Parlamentario.com