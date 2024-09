MILEI LANZA ‘LA LIBERTAD AVANZA’ Y ASEGURA QUE «EN EL AÑO 2025 VAMOS A DAR UN BATACAZO ELECTORAL»

Con duras críticas a la oposición, los economistas y al periodismo, el líder de LLA dijo que “la pobreza ha

empezado a caer en la Argentina”

Javier Milei durante su discurso en el lanzamiento de La Libertad Avanza

en el orden nacional. (Captura de video)

Nacionales - El presidente Javier Milei encabezó el acto de lanzamiento de La Libertad Avanza (LLA) a nivel nacional en Parque Lezama, donde reiteró sus ataques al periodismo, los economistas y la oposición en general (con énfasis en las descalificaciones habituales: "casta periodística", "micrófonos ensobrados", "econochantas", "sindigarcas", "degenerados fiscales", "kukardos" y "parásitos de la política"). A días de conocerse los preocupantes índices de pobreza difundidos por el INDEC, e jefe de Estado lanzó una de sus frases más enigmáticas: "La pobreza ha empezado a caer en Argentina".

El acto comenzó a las 20 con un discurso brindado por la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, y luego tomó la palabra el líder libertario. La vicepresidenta Victoria Villarruel fue la gran ausencia de este sábado, en medio de la reciente interna que cobró fuerza y visibilidad por el acuerdo con Reino Unido sobre las Islas Malvinas.

Estuvieron presentes el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro de Economía, Luis Caputo; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el ministro de Defensa, Luis Petri; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el subsecretario de Integración Socio- Urbana y presidente de LLA en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja.

Además, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; el jefe del bloque de LLA en Diputados, Gabriel Bornoroni; el vocero presidencial, Manuel Adorni, y los legisladores Alberto ´Bertie´ Benegas Lynch, José Luis Espert y Lilia Lemoine, entre otros.

La gran ausente en el encuentro liberal fue la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien confirmó a través de su entorno a Noticias Argentinas que no formará parte del acto en Parque Lezama, porque "todavía es afiliada al Partido Demócrata y está en un proceso de salida del mismo".

El lugar elegido tiene un significado propio para LLA, porque las presentaciones en ese ámbito fueron la antesala de la performance de Milei en las elecciones legislativas de 2021, cuando resultó electo diputado nacional.

Ahora, el Presidente regresó a ese escenario para presentar su fuerza a nivel nacional, como parte del armado y organización del partido que viene liderando su hermana Karina.

El acto tuvo lugar a días del regreso del Presidente de Nueva York, donde dio el primer discurso de su gestión ante la Asamblea General de la ONU.

El discurso de Milei

El presidente Javier Milei inició su discurso en Parque Lezama ante los miles de seguidores que aguardaban escucharlo. “Hubo un apagón mediático en Plaza Holanda y cerraron todos los micrófonos. Ustedes comenzaron a transmitir en vivo y le cerramos el orto.”

“No tienen nada de trolls, son de carne y hueso pedazo de soretes , periodistas ensobrados que tienen el monopolio en los micrófonos”, dijo ante los seguidores que lo arengaban

Por otra parte hizo referencia a lo resultados preliminares que daban las encuestadoras durante las elecciones en la que participó LLA “encuestadores mentirosos de la casta que dicen resultados mentirosos según quien les paga”

“Almas libres, leones heroicos que despertaron para no ser sacrificados en el altar de la maldita justicia social”, arrancó el discurso, además le hizo un gran guiño al ministro de economía, Luis “Toto” Caputo “No todos los días se puede saludar al mejor ministro de economía de toda la historia”.

Contra el kirchnerismo

El discurso de Milei tuvo críticas a la oposición, especialmente con el gobierno Cristina y Alberto Fernández, los trató de “kucas”, difamadores y corruptos.

“Fuimos la fuerza más votada en el balotaje, obtuvimos el 55% de los votos. A este proyecto lo banca 14 millones de argentinos. Se dio todo lo que se tenía que dar Dios, patria y familia"

“Prometimos motosierra, eliminar gastos, que nos íbamos a aliar con Estados Unidos e Israel, lo estamos haciendo. Teniendo en contra a los micrófonos ensobrados, sindigarcas y además sabíamos que las organizaciones iban a salir a pelear por sus privilegios”.

“Tuvimos una inflación que iba a dejar un 95% de pobres, gracias a esos que hablan de la justicia social”. Además dijo: “Alcanzamos en déficit cero en nuestro primer mes de gobierno, gracias a vos toto carajo!”

“Eliminamos ese robo tan enorme, que es la obra pública. Cortamos los curros de las organizaciones sociales que se enriquecían gracias al hambre del pueblo”, sentenció.

El presidente elogió a la ministra de Capital Humano, Sandro Petovello y afirmó que cortó el curro de los “kucardos” en cuanto a la eliminación de los bolsones de comida y de los intermediarios que aumentaron su capital a cuesta de los pobres “Que vienen a hablar ustedes de pobres, empobrecedores seriales”.

"Van meses que los trabajadores le van ganando a la inflación. La pobreza está cayendo", dijo.

Y tras ello denunció: “También se encuentran los sensibleros que hablan de los jubilados. Esos mismos que le robaron las jubilaciones del sistema previsional privado para que lo usaran a diestra y siniestra los kukardos dilapidando todo el Fondo de Garantía y Sustentabilidad que tenía que financiar las jubilaciones. Y eso lo hizo Boudou con Massa en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner”.

“Sepan jubilados que su jubilación debería ser del doble sino hubiera sido por la estafa de Cristina Fernández de Kirchner, hizo jubilar a personas que nunca aportaron. Su jubilación era de 80 dólares, ahora nosotros la triplicamos", expresó Milei.

“Somos dueños de la mayor reforma estructural más grande de la historia, antes lo había intentado hacer Menem”.

“Somos el mejor Gobierno de toda la historia Argentina. De acá en adelante sólo vamos a tener buenas noticias".

Contra el periodismo

Javier Milei recordó los desafíos que enfrentó al presentar su movimiento, “La Libertad Avanza”, en un ambiente lleno de escepticismo y resistencia por parte de la política tradicional. “La casta política decía que no íbamos a poder formar partido, que no íbamos a tener sellos para competir, que no íbamos a poder ni siquiera juntar las firmas”, relató. Sin embargo, a pesar de las adversidades, lograron presentar su alianza y organizar un acto en 36 horas, superando la falta de permisos y el bloqueo de los canales convencionales.

Además, Milei destacó cómo la “casta periodística” intentó invisibilizar su acto mediante un apagón mediático. “Ese mismo día nos hicieron un apagón mediático para que no se viera lo que pasaba en Plaza Holanda”, aseguró. Sin embargo, señaló que fue el apoyo de la gente, transmitiendo en vivo desde sus celulares, lo que permitió que el mensaje llegara a todos. “Ustedes le dieron vida a este movimiento”, afirmó, subrayando que esa acción marcó un punto de inflexión en la relación entre los medios y su campaña.

En un discurso encendido, Javier Milei arremetió contra los periodistas que, según él, intentaron ocultar el crecimiento de su movimiento. “¡Acá tienen los trolls!”, exclamó, señalando que la verdadera voz del pueblo había sido ignorada por los medios tradicionales. Milei resaltó cómo, a pesar de las “operaciones y trampas”, su apoyo popular creció de manera imparable en las calles. “Cada vez se sumaba más gente, y todo eso gracias a todos ustedes”, reconoció, celebrando la movilización espontánea de sus seguidores.

Milei también recordó los pronósticos fallidos que lo subestimaron durante las elecciones. “Decían que no pasábamos las PASO, que éramos simpáticos pero que no teníamos votos”, relató, refiriéndose a los expertos que minimizaban su impacto. Sin embargo, el líder de La Libertad Avanza dejó en claro que su éxito en la Capital Federal, con un 17% de los votos, demostró lo contrario. “A pesar de las operaciones, las mentiras, las calumnias y las injurias, nos mantuvimos de pie”, sentenció, afirmando que su movimiento se había convertido en una verdadera promesa para los argentinos.

“Batacazo electoral”

Javier Milei ofreció un mensaje de esperanza y convicción a sus seguidores, asegurando que el futuro traerá consigo éxitos electorales y un cambio duradero en el país. “De acá para adelante sólo habrá buenas noticias, en el año 2025 vamos a dar un batacazo electoral”, afirmó, proyectando una visión de victoria para los próximos comicios. Con esta declaración, Milei dejó claro que su movimiento no solo está enfocado en las transformaciones actuales, sino que también mira hacia el futuro con optimismo y confianza.

Milei aprovechó para motivar a sus seguidores, instándolos a no bajar los brazos ni ceder ante la adversidad. “No se dejen intimidar, vayan adelante”, expresó, llamando a la perseverancia en medio de los desafíos políticos y sociales que enfrenta su gobierno. Según Milei, la clave para el éxito no radica únicamente en la cantidad de apoyo que puedan reunir, sino en una fuerza mayor que impulsa su causa.

En un tono inspirador, Milei recurrió a una referencia espiritual, reafirmando su creencia en un poder superior que guía su proyecto político. “La victoria no depende de los soldados, sino de las fuerzas que vienen del cielo”, afirmó, reflejando una confianza inquebrantable en la misión que ha asumido como líder de su movimiento. Esta visión de lucha, sostenida por la fe, es un pilar fundamental en su discurso.

Informe: NA, Perfil.com, Infobae, agencias y Agensur.info