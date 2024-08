DIFUNDEN FOTOGRAFÍAS DE FABIOLA YÁÑEZ CON MARCAS DE GOLPES Y SE CONOCEN CHATS CON ALBERTO FERNÁNDEZ

La fotos muestran a la exprimera dama con moretones

en uno de los ojos y en un brazo y recriminaciones

al expresidente por esas agresiones

Las fotos de Fabiola Yáñez con marcas de golpes que se dieron a conocer este

jueves a la noche. (Fotos/Infobae)

Nacionales - Dos fotografías en la que aparece Fabiola Yañez con marcas de golpes en un ojo y un brazo, comenzaron a circular este jueves a la noche, en medio del escándalo de la denuncia de la ex primera dama contra el ex presidente Alberto Fernández por violencia de género.

Las imágenes, dadas a conocer por el sitio Infobae, muestran a Yañez con un ojo morado y otra marca en el brazo, cerca de la axila derecha, como consecuencia de una supuesta agresión de Fernández.

Además, también aparecieron chats entre la mujer y el exmandatario. En las imágenes se puede ver a la ex primera dama con moretones en el brazo y la cara. Son fotos que ella le manda al exmandatario reprochándole su actitud violenta: “Esto no funciona así todo el tiempo me golpeas. Es insólito. No puede dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeas físicamente. No hay explicación”.

En las capturas también aparece la respuesta del ex jefe de Estado: “Pero deja de discutir. Al final terminamos peleados nosotros por todos los demás. Por favor. Vení”.

"Es insólito. No puedo dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Todo lo que trato de hacer es con la mente centrada en defenderte y vos me golpeás. Hace tres días que me venís golpeando", añade la ex primera dama.

Por su parte, Fernández respondió: "Me siento mal. Me cuesta respirar, por favor pará".

La denuncia generó un escándalo y dejó al exmandatario en una posición complicada, que se suma a la polémica surgida por otra causa abierta recientemente: la de los seguros, en la que también está involucrado.

En tanto, la abogada Mariana Gallego asumió la representación legal de Yañez y el Gobierno Nacional reforzó la seguridad de la ex primera dama.

Según indicaron fuentes oficiales a la Agencia Noticias Argentinas, desde el Ejecutivo se dispuso el envío de dos agentes de la Policía Federal que pasarán a formar parte de la custodia de Yañez en Madrid, España, donde reside actualmente.

Alberto Fernández fue denunciado el martes último por "violencia física" y "terrorismo psicológico" por parte de Yañez, por lo que la Justicia le impuso al exmandatario medidas de restricción y la prohibición de salida del país.

“Ahora él dice que no fue intencional el golpe, pero cómo se explican los chats”, se preguntó un viejo conocido de Fernández tras la difusión de los mensajes y las fotografías que dan cuenta del maltrato físico que sufrió Yañez. Y dijo que el expresidente tendrá que salir a explicar públicamente las acusaciones, luego de que trascendiera que decidió darle una entrevista al diario español El País.

En el plano político, entre los pocos albertistas que se consideran como tales no ocultan su enojo con el kirchnerismo o directamente con Cristina Kirchner, ya que ese espacio salió a instalar la idea de que la personalidad machista de Fernández le impidió aceptar la conducción política de una mujer, como afirmó la intendenta camporista Mayra Mendoza desde México.

Informe: NA, Infobae, Ámbito, agencias y Agensur.info