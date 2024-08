CRISIS EN LLA / LOURDES ARRIETA PRESENTA SU RENUNCIA Y FORMA BLOQUE UNIPERSONAL

Tras el escándalo por la visita de legisladores libertarios

a genocidas presos, la diputada renunció al enterarse

de que iba a ser expulsada

Lourdes Arrieta

Nacionales - Fin de la historia para la diputada nacional Lourdes Arrieta en el seno de la Libertad Avanza. La mendocina renunció al bloque de La Libertad Avanza y conformará un bloque unipersonal llamado FE.

La bancada que preside el cordobés Gabriel Bornoroni tenía previsto este martes por la noche decidir su expulsión, en el marco de una reunión prevista para las 20.30. En lugar de realizarla en el Salón Blanco, como de costumbre, será una reunión por Zoom. Pero paralelamente, antes el bloque oficialista envió al presidente Martín Menem una nota bien sintética que se limita a plantear que “en adelante la composición del bloque estará integrada por 37 diputados, cuyos nombres detalla, con la ausencia de la susodicha Arrieta.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas de fuentes legislativas, la legisladora tomó esa decisión al conocer que la conducción del bloque de LLA había resuelto expulsarla tras el escándalo generado por la visita de diputados libertarios a genocidas presos.

A su vez, la mendocina mandó una nota al presidente de la Cámara anunciando la conformación de su propio bloque unipersonal, que se llamará: “Fuerzas del Cielo – Espacio Libertad”, y su sigla será FE.

Abordada por los periodistas este martes por la noche, la protagonista de esta historia, Lourdes Arrieta, confirmó su salida del bloque contragolpeando: “No puedo ser parte de un bloque que está en contra de la agenda del presidente”, declaró.

“Decidí hacer mi propio monobloque”, afirmó la diputada mendocina, e insistió en afirmar que “no puedo ser parte de un lugar así, donde no me respetan y no respetan la agenda del presidente”.

Luego afirmó que la dejaron sola, “los que tienen que investigar no investigan… Se lavaron las manos con lo de la visita, me pusieron a mí como carne de cañón, tendrían que investigar al diputado Beltrán Benedict, que organizó la visita; a los diputados que fueron; a la diputada María Emilia Orozco; a los diputados que estuvieron implicados en la reunión, como Lilia Lemoine, y que nos cuenten lo que pasó en esta reunión de marzo”.

Respecto de su comportamiento en el recinto en adelante, adelantó que “cuando tenga que ser crítica, lo voy a ser, pero una cosa son los proyectos de Javier Milei y otra los que no vayan con sus ideales”.

“Mi primer proyecto va a ser pedir la ampliación de la investigación de la visita al penal de Ezeiza. Que se investigue también al sacerdote Olivera Ravasi y cuáles son sus conexiones con sociedades off shore en los Estados Unidos”, dijo. El texto ya fue presentado por su abogado Yamil Castro Bianchi.

La primera presentación judicial que hicieron Arrieta y su abogado fue descartada la semana pasada el fiscal federal de Lomas de Zamora, Sergio Mola, que calificó la denuncia como “pueril y carente de verosimilitud”.

Informe: Parlamentario.com, NA y agencias