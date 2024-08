«A LOS QUE PUSIERON A ALBERTO COMO PRESIDENTE DEL PARTIDO, ¿TAMBIÉN LOS MANDAMOS AL PSIQUIÁTRICO?»

El senador José Mayans le respondió a Cristina Kirchner

quien lo había cuestionado, sin nombrarlo, por

relacionar a Victoria Villarruel con el peronismo

José Mayans

Nacionales - El senador peronista José Mayans habló este martes sobre el ida y vuelta que mantiene con la vicepresidenta Victoria Villarruel, y se refirió al último mensaje que compartió Cristina Kirchner en sus redes. “¿Qué hacemos con los que pusieron a Alberto (Fernández) como presidente del partido (justicialista)? ¿Los mandamos también al psiquiátrico?”, señaló.

El último lunes, la expresidenta cuestionó los movimientos políticos de algunos dirigentes en torno a la figura de Villarruel, quien mantiene una tensa relación política con Javier Milei, y planteó: “Pericia psiquiátrica les vamos a pedir a los que dicen que es peronista”.

“El peronismo tiene crisis de conducción, perdimos la elección y tuvimos errores. Sé que la ropa sucia se lava en casa. No tengo nada contra (el expresidente) Alberto (Fernández), pero lo pusieron como presidente del partido y se manifestaba socialdemócrata. ¿Qué hacemos con los que pusieron a Alberto como presidente del partido? ¿Los mandamos también al psiquiátrico?”, sostuvo Mayans en diálogo con Radio 10.

Consultado sobre Villarruel y el intercambio que protagonizaron la semana pasada en ocasión del debate por el proyecto jubilatorio que se aprobó con más de dos tercios de los votos, donde recordó que la vice libertaria le había dicho al jefe de Estado “jamoncito”, el presidente de la bancada de Unión por la Patria afirmó: “Fue una broma que le hice y no pensé que se iba a armar semejante lío; tengo buena relación con ella”.

“Se me ocurrió en el momento, en alusión que al conflicto que tiene con la hermana del presidente (la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei), que dice que es La Jefa”, recordó el senador. Y amplió: “Ella me dijo ‘muchas gracias, un amigo’, y ahí se me ocurrió decir que hay que profundizar la amistad. Bueno, peor”.

“Ayer me entrevistaron y me preguntaron quién está más cercano al pensamiento nuestro, su Milei o Villarruel, y yo dije que Villarruel se manifiesta nacionalista y que hay cosas que está más cercana a nosotros, como la defensa de la causa Malvinas y no creo que esté de acuerdo con el alineamiento con Estos Unidos e Inglaterra”, manifestó Mayans, y completó: “El peronismo no tiene dueño”.

Por otro lado, en referencia a su diálogo y cercanía con la actual vicepresidenta de la Nación, Mayans detalló: "Villarruel fue electa por el 56% de los argentinos y esta como Vicepresidenta de la nación, tenemos que dialogar. Nosotros hablamos porque tenemos que hablar".

Sin embargo, el formoseño se despegó de cierta faceta de Villarruel, referida al rol de las Fuerzas Armadas Argentinas durante la última dictadura cívico-militar. En ese sentido, Mayans afirmó: “Obviamente que nosotros no estamos de acuerdo y repudiamos todo lo que hizo la dictadura militar, que fue la usurpación del poder, la utilización del Estado para hacer lo que hicieron, un plan sistemático para hacer desaparecer personas, matarlas”.

Sobre el futuro del partido peronista, Mayans aseguró que "el peronismo tiene crisis de conducción. Porque perdió las elecciones y porque tuvimos errores". En esta línea, el legislador fue muy crítico y se preguntó: "¿Qué hacemos con los que pusieron a Alberto de presidente del partido? ¿Los mandamos también al psiquiátrico?"

Por último, el senador se refirió a la ley jubilaciones que vetará Javier Milei. Sobre esto, Mayans aseguró que "hubo dos tercios en el Senado y el que le llevó el mensaje (a Milei) fue Macri" y por último sentenció: "A nosotros no nos conduce ni Milei ni Macri".

Informe: Infobae, Ámbito.com y Agensur.info