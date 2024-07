TENSIÓN ENTRE MILEI Y LULA / BRASIL LLAMA A CONSULTAS A SU EMBAJADOR EN LA ARGENTINA

El diplomático brasileño Julio Bitelli, se reunió con el

ministro de Relaciones Exteriores de su país, Mauro

Vieira, para analizar “las relaciones bilaterales”

- La Cancillería brasileña decidió este lunes llamar a consultas a su embajador en la Argentina, en medio de la creciente tensión entre el presidente Javier Milei y su par del gigante sudamericano, Lula Da Silva.

Se trata de Julio Bitelli, quien este lunes se reunió en Brasilia con el titular del Ministerio de Relaciones Exteriores de su país, Mauro Vieira.

Según reportaron CNN Brasil, G1 y UOL, Bitelli se entrevistó el lunes con el canciller brasileño, Mauro Vieira, y para los días siguientes tiene previstas reuniones con el presidente Lula da Silva y el vicepresidente Geraldo Alckmin, para discutir cómo manejar de manera óptima la relación entre los dos grandes socios sudamericanos.

Según fuentes gubernamentales, esta convocatoria es "atípica" pero "no constituye una represalia", sino un intento de evaluar el rumbo de la relación bilateral que "atraviesa un momento diferente".

"La preocupación es que las diferencias entre los presidentes no perjudiquen la relación", afirmó el titular de la sede diplomática brasileña en Buenos Aires.

En este sentido, Bitelli agregó: "Lula tiene claro que la relación entre los dos países debe continuar siendo importante, independientemente de las diferencias de prioridades y visiones de mundo".

Julio Glinternick Bitelli asumió su cargo de embajador brasileño en la Argentina a comienzos de 2023.

Y enfatizó: "La idea es conversar sobre temas de la relación bilateral, cómo llevarla adelante de la mejor manera posible, con la atención que merece tener".

La tensión entre ambos presidentes

El vínculo entre ambos países se encuentra bajo tensión desde el inicio del gobierno de Javier Milei, quien entre otras cosas tildó a su par brasileño de "comunista y corrupto".

Asimismo, durante la reciente visita del mandatario argentino a la ciudad brasileña de Camboriú para participar de una cumbre ultraconservadora, Milei criticó duramente a Lula aunque sin nombrarlo.

En aquella ocasión el líder libertario aseguró que al modelo socialista "lo defienden todos los populistas que integran el denominado Grupo de Puebla, y que antes se llamaba Foro de San Pablo".

A finales de junio, Lula dijo que no hablaría con su par argentino hasta que le pidiera "disculpas" tanto a él como a Brasil por las "tonterías" que dijo, al llamarlo "zurdito" con el "ego inflamado". "No he conversado con el presidente de Argentina porque creo que él debe pedir disculpas a Brasil y a mí. Él dijo muchas tonterías, solo quiero que pida disculpas", dijo Lula en una entrevista al portal UOL.

"Las cosas que yo dije encima son ciertas ¿Cuáles son los problemas, que le dije corrupto? ¿Acaso no fue preso por corrupto? ¿Qué le dije, comunista? ¿Acaso no es comunista? ¿Desde cuándo hay que pedir perdón por decir la verdad? ¿O estamos tan enfermos de corrección política que a la izquierda no se le puede decir nada, aun cuando sea verdad?", planteó Milei.

Informe: EC, UOL, CNN Brasil, agencias y Agensur.info