COPA AMÉRICA / CON GOLES DE JULIÁN ÁLVAREZ Y LIONEL MESSI LA ARGENTINA LE GANÓ A CANADÁ Y SE METIÓ EN LA FINAL

El equipo dirigido por Lionel Scaloni espera por el

ganador de Uruguay y Colombia que definirán

el pase este domingo

Julián Álvarez festeja su gol ante Canadá que inició el triunfo de la Selección

Argentina y el pase a la final de la Copa América. (Foto/Conmebol)

Deportes - La Selección argentina venció 2-0 a Canadá con goles de Julián Álvarez y Lionel Messi y sacó boleto a la final de la Copa América por segunda vez consecutiva, luego de lo que fue su coronación en la edición pasada celebrada en Brasil. Los conducidos por Lionel Scaloni buscarán reeditar el bicampeonato logrado entre 1991 y 1993 bajo la dirección de Alfio Coco Basile.

La Albiceleste espera por el ganador de Colombia y Uruguay, la otra semifinal que se jugará este miércoles desde las 21 (hora argentina) en el Bank of America Stadium de Charlotte, donde se jugará el partido por el tercer y cuarto puesto este sábado a la misma hora. La definición del torneo tendrá lugar el domingo en idéntico horario en el Hard Rock Stadium de Miami.

Con los goles de Julián Álvarez y Lionel Messi, le dieron una segunda final consecutiva en la Copa América, y la octava para la Selección desde 1993, cuando cambió el formato de competición e incluyó la fase eliminatoria desde cuartos de final.

Argentina se sintió cómoda con el 1-0, Messi encontró más espacios y aparecieron jugadas de gol, aunque en esa primera parte siempre faltó un cachito de precisión para anotar el segundo: lo tuvo Di María, Messi en un par de oportunidades y Tagliafico. Mientras que Canadá solo aproximó con una jugada de lateral, para marcar otra vez que Dibu aparece cuando se lo llama para ahogarle el grito a Davies.

El segundo tiempo arrancó como una continuidad del primero, pero con la eficacia que había faltado en el PT. Con un gran De Paul, que corrió pero jugó como en sus épocas de enganche de Racing, la Selección encontró rápido el segundo para jugar con mayor tranquilidad, para ahuyentar los fantasmas, para empezar a pensar en la final mientras se estaba jugando. Y con un detalle, que no es un detalle: con un gol, de rebotero, pero gol al fin del capitán. Messi marcó su primer gol en la Copa y jugó un buen partido, con la carga del aductor soltándose y él sintiéndose cada vez mejor.

El partido ya había tenido una llegada de Lionel Messi antes del gol pero tras el tanto, Argentina fue dominador absoluto, con un De Paul dueño de la mitad de la cancha y generador de juego y Ángel Di María muy metido en el partido por la izquierda, asociándose con el propio mediocampista y con Messi.

Sin embargo, el equipo se durmió en un lateral sobre el final del partido y Cyle Larin casi convierte el tanto del empate, ya que Emiliano Martínez se lo contuvo en la línea con otra gran atajada del ídolo en el arco.

En apenas cinco minutos del complemento, en una dudosa jugada que tuvo que revisarse en el VAR, Enzo Fernández definió a colocar en la puerta del área pero Messi alcanzó a desviar la pelota que se iba afuera para meter el 2 a 0.

Los jugadores observaron al juez de línea en el festejo y el árbitro Piero Maza observó enel VAR si había posición adelantada pero ya había sancionado gol argentino.

“Dibu” Martínez no fue ajeno al protagonismo del triunfo ya que en final atrapó una pelota llovida que pudo haber sido el descuento de Canadá tras un remate furioso desde la puerta del área.

Copa América 2024 - Semifinales

Argentina 2-0 Canadá

Estadio: MetLife.

Árbitro: Piero Maza (Chile).

VAR: Juan Lara (Chile).

Argentina: Emiliano Martínez; Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández; Lionel Messi, Julián Álvarez, Ángel Di María. DT: Lionel Scaloni.

Canadá: Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Moise Bombito, Derek Cornelius, Alphonso Davies; Ismael Koné, Stephen Eustaquio; Richie Laryea, Jonathan David, Jacob Shaffelburg; Cyle Larin. DT: Jesse Marsch.

Goles en el primer tiempo: 22m Julián Álvarez (A).

Goles en el segundo tiempo: 6m Lionel Messi (A).

Cambios en el segundo tiempo: 10m Liam Miller por Shaffelburg (C); Ali Ahmed por Laryea (C); 19m Tani Oluwaseyi por David (C); Nicolás Otamendi por Tagliafico (A); 26m Nahuel Molina por Montiel (A); Jonathan Osorio por Davies (C); Mathieu Choiniére por Eustaquio (C); 33m Lautaro Martínez por Álvarez (A); Nicolás González por Di María (A); Exequiel Palacios por Mac Allister (A).

Informe: NA, agencias y Agensur.info