ATENTADO CONTRA LA AMIA / «¿CUÁNTAS DÉCADAS MÁS TIENEN QUE PASAR? ¡HAGAN SU TRABAJO!»

Amos Linetzky, cuestionó al Congreso, a la Justicia,

a organizaciones de derechos humanos y dijo

que hay un “falso progresismo antisemita”

Amos Linetzky, titular de la AMIA

Nacionales - El presidente de la AMIA, Amos Linetzky, encabezó el acto a las víctimas del atentado a la mutual judía en el 30° aniversario, y cuestionó que la Justicia no haya avanzado en la condena a los responsables.

Ante la presencia de Javier Milei y su gabinete, Linetzky cuestionó a diputados y senadores por no modificar las leyes para combatir al terrorismo. “Parece mentira que hayan pasado 30 años de esa fría mañana. 30 años sin una sola persona respondiendo por este ataque. 30 años en los que el Estado argentino miró para otro lado, colmado de paciencia, demoras y errores”, lamentó.

Y agregó: “30 años que nos enseñaron la pobre actuación de una fiscalía dedicada exclusivamente a la causa AMIA, con la mayor cantidad de personas del país trabajando en un solo caso pero que no generó avances significativos en los últimos 10 años. 30 años en los que países como Qatar, Rusia, Siria, Bolivia y Nicaragua permitieron que personas acusadas pasen cómodamente por sus fronteras, violando las alertas rojas de Interpol y, en algunos casos, recibiéndolos con honores. 30 años sin que nuestro poder legislativo reaccione y actualice nuestra legislación”.

En otro tramo de su discurso, apuntó contra los legisladores nacionales. Consideró que “haber sufrido dos atentados terroristas no parece ser suficiente para que entiendan que al terrorismo no se lo puede prevenir, investigar y juzgar con las mismas herramientas que a un delito común”. “¿Cuántas décadas más tienen que pasar? ¡Hagan su trabajo!”, se quejó.

De esta forma, apuntó contra organizaciones como la Cruz Roja y Unicef, y acusó directamente a los grupos feministas argentinos. “¿No fueron suficientes las decenas de mujeres mutiladas delante de las cámaras para que las agrupaciones feministas extiendan su sororidad cuando se trata de mujeres judías? Quizás la consigna de que el cuerpo de la mujer no debe ser un campo de batalla o las tan nombradas ‘te creo hermana’ o ‘ni una menos’ tengan una letra chica que no leímos y diga ‘salvo que seas judia’”, lanzó.

“¿Qué están esperando las organizaciones argentinas de derechos humanos para expresarse? ¿Por qué no reclaman junto a nosotros? ¿Acaso hay desaparecidos secuestrados por los que no vale la pena reclamar?”, siguió y aseguró: “30 años con falta de colaboración internacional; ¿en dónde quedó la soñada hermandad latinoamericana? Países de la región que no declaran a Hezbollah como organización terrorista, firman pactos con Irán burlándose de los argentinos”.

Por otro lado, el presidente de la AMIA destacó: "Valoramos de manera muy positiva la reciente decisión del Gobierno Nacional de declarar a Hamás como organización terrorista. Esperamos que todos los países de la región adopten medidas en este mismo sentido. A los terroristas se los llama terroristas. No hay lugar para eufemismos".

"¿Como se explica tanta parcialidad? Tanto ataque cultural y periodístico desmedido contra la única democracia de medio oriente", cuestionó y agregó: "Muchos de los grupos del LGTB prefieren callar o incluso hasta flamear banderas de regímenes totalitarios antidemocráticos que los humillan y discriminan. Pero todo parece preferible antes que mostrar solidaridad con las víctimas judías".

Luego, añadió: "La lista es interminable. Lista de canallas, cómplices indirectos, hipócritas del silencio, mercenarios de la mentira. Falsos progresistas. Antisemitas".

Informe: NA, LN, agencias y Agensur.info