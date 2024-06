TRAS RECONSTRUCCIÓN CON MENORES CONTINÚA EL OPERATIVO DE RASTRILLAJE POR LA DESAPARICIÓN DE LOAN

El abogado defensor de las tres personas que se

encuentran detenidas dijo que “son inocentes” y pidió

la imputación de la tía del menor

- Loan Danilo Peña, de cinco años, desapareció hace seis días en un campo en el paraje Algarrobal, en Corrientes, cuando salió a buscar naranjas cerca de la casa de su abuela. En el lugar se desplegó un gran operativo de rastrillaje para dar con él, en el que incluso se usan cámaras térmicas para trabajar durante la noche.

Por el hecho, el fiscal Juan Carlos Castillo, quien tiene a su cargo la investigación, imputó a tres personas por el delito de abandono de persona. Se trata de Bernardino Antonio Benítez, el tío del niño, y una pareja de amigos suyos, identificada como Daniel Oscar “Fierrito” Ramírez y Mónica del Carme Millapi.

Roberto Méndez, defensor del papá del chico desaparecido, dio detalles elocuentes de cómo fue la reconstrucción de los menores en el lugar donde Loan fue visto por última vez.

“Todos los nenes comentaron el paso a paso, hicieron una reconstrucción de los hechos y hasta respondieron preguntas”, detalló con la prensa Méndez.

Además, confirmó que los relatos “son coherentes” y “coinciden con lo que dijeron en la cámara gesell”.

Otro de los pormenores importantes que resaltó el abogado es que “todos fueron específicos en dónde estaba cada uno al momento de que Loan se fue”.

“Durante la reconstrucción hice un cálculo, del lugar marcado a la casa de la abuela había 576 metros y yo tardé 7 minutos, 36 segundos”, explicó.

Con relación al momento en el que el menor de cinco años desapareció, señaló: “Los chicos dijeron que jugaron con insectos, salieron del costado del árbol de naranja y se fueron para un alambrado, cuando se dan vuelta observan que Loan se fue para un costado”.

Al ser consultado sobre porqué la mamá de Loan está otros dos abogados, respondió: “Cuatro colegas piensan mejor que dos. Fue una tía quien le sugirió tener otras dos defensas y me pareció razonable. Ya estuvimos conversando y todos queremos que aparezca el pequeño”.

Sobre la reconstrucción de los adultos, Méndez destacó que se harán más adelante y que “sería preferible que lo hagan por separado”.

“Es muy complejo y dinámico el caso, no vemos otras pruebas por las que no pensar que se perdió. Hay minutos en los que no se sabe qué hicieron y tenemos que empezar a tener más información”, finalizó.

Abogado de los detenidos

Jorge Monti, abogado de los tres detenidos, habló con los medios presentes en Corrientes y sostuvo que sus defendidos "son inocentes”.

“Entiendo que necesitamos un tiempo porque es una causa que dispone de pocas pruebas. Es un caso rarísimo donde no conseguimos pruebas suficientes, donde aparecen elementos extraños”, indicó.

Con respecto a la reconstrucción de los menores en la zona donde desapareció Loan, señaló: “Se realizó un acto procesal muy valioso porque se mostraron colaborativos. Coincide con lo dado a conocer de la cámara gesell".

A su vez, adelantó que las pruebas que el jueves se presentarán "van a generar mucho ruido".

Otra de las cuestiones a resaltar es que puso en duda la principal hipótesis de la desaparición del menor: “No creo que se haya perdido”.

Por último, nuevamente ratificó que en primera instancia los menores fueron con más adultos y por eso pide la imputación de la tía del menor: “Me explicaron que ella se volvió a mitad de camino y por eso no la ubican en el lugar”.

Informe: NA y Agensur.info