La «batalla» por la yerba

Pablo de la Torre, el funcionario que será denunciado por el Gobierno por escándalo

de los alimentos depositados en el Ministerio de Capital Humano.

Por Luis Gasulla

La semana que viene el gobierno de Javier Milei denunciará penalmente al saliente funcionario Pablo de la Torre. Herencias oscuras del albertismo, desidia y abandono en los alimentos, internas y una guerra con Juan Grabois que terminó costándole el puesto al titular de la Secretaría de Niñez y Familia.

La guerra interna en el Ministerio de Capital Humano tuvo un capítulo escandaloso con la salida repentina del titular de la Secretaria de Niñez y Adolescencia, Pablo de la Torre. En el círculo cercano a la ministra Sandra Pettovello se lo acusaba de la desinformación sobre los alimentos por vencer que aguardaban ser repartidos en los dos depósitos del Ministerio ubicados en Tafí Viejo, provincia de Tucumán, y en Villa Martelli, partido de Vicente López. Allí encontraron 924.970 kilos de leche en polvo de los cuales 344.545 vencerán en agosto próximo y 499.680 en septiembre. Por estas horas, el Ejército argentino se ocupa de la distribución antes de que su vencimiento como pasó con una cantidad de kilos de hortalizas sin determinar. En el Ministerio de Capital Humano sospechan que la información errónea del contenido real de alimentos no perecederos que aguardaban ser distribuidos en los amplios depósitos del ex ministerio de Desarrollo Social, fue aportada por de la Torre quien, a su vez, habría pasado datos puntuales a Juan Grabois.

“Hace meses que estaba en la cuerda floja” explica una fuente de Capital Humano a este portal. La relación con la subsecretaria de Legales, Leila Gianni, no era la mejor. Uno de los empleados de la cartera que trabajó en las 18 denuncias presentadas contra los “gerentes de la pobreza” recuerda que de la Torre evitaba formar parte de las mismas: “No aparecía su firma y se borraba a la hora de denunciar”.

La aparición en los medios de comunicación de Gianni despertó recelos en el Ministerio de Capital Humano, fundamentalmente, en la Secretaría de la Niñez y Adolescencia: “Es una militante kirchnerista y está sobreactuando” denunciaban al verla en televisión a la joven funcionaria que presentó, en el día de ayer, una denuncia por la llamativa compra de yerba mate por la gestión de Victoria Tolosa Paz. De hecho la adquisición millonaria se realizó el 7 de noviembre pasado con un precio unitario en el que las tres firmas ganadores licitaron por una diferencia de escasos centavos promediando los 1500 pesos cuando el paquete de un kilo de yerba mate se conseguía a 1200 pesos.

En diálogo con NA, Gianni asegura que no es kirchnerista pero “sí tengo un origen peronista pero gracias a Dios la supe ver y hoy soy quien investiga y firma las denuncias contra los corruptos que lastimaron al pueblo y les robaron a los que menos tienen”. Sobre su pasado explica que llegó al Estado en el año 2012 y que trabajó profesionalmente en los gobiernos de Mauricio Macri y de Alberto Fernández: “Nunca fui corrupta, me pegan por dos tatuajes de dos pingüinos. Alquilo y no soy propietaria. Fui víctima de violencia y soy una persona libre y por eso me abrazo a este proyecto de libertad” concluye en una charla con este portal.

Pero el tercer motivo del despido de Pablo de la Torre fue la aparición de un excell en el que aparecen empleados y funcionarios cobrando sobresueldos a través de la Organización de Estados Iberoamericanos –OEI-. A través de la prestigiosa organización Pettovello comenzó a gestionar la licitación de compras de alimentos. Un funcionario del ex secretario de Niñez y Adolescencia, llamado Federico Fernández, se quebró y relató el sistema de supuesta corrupción. Por eso, el Ministerio de Capital Humano se presentó en la Oficina Anticorrupción para denunciar lo sucedido y se presentará en la justicia denunciando penalmente a sus responsables. El kirchnerismo, a través de la prensa militante y el ex candidato a presidente, Juan Grabois, denunció que Federico Fernández fue “secuestrado” y “encerrado” en una oficina para declarar en contra del saliente de la Torre. En Capital Humano aseguran que el testimonio fue realizado delante de un escribano público.

“Van por Pettovello” cree Javier Milei. “Denunciar a los curros de los gerentes de la pobreza no es gratis” explica Gianni. Hasta ahora, el Presidente la respalda. En el momento en el que avanzan las causas judiciales contra Emilio Pérsico, Juan Grabois, Victoria Tolosa Paz y Eduardo Belliboni, entre otros, explotó un escándalo interno en el Ministerio que más valora el presidente Milei.

Nadie sabe cómo terminará esta historia.

