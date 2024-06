«CUANDO LOS DEGENERADOS FISCALES QUIERAN ROMPER EL EQUILIBRIO, LES VOY A VETAR TODO, ME IMPORTA TRES CARAJOS»

El presidente Javier Milei dijo que en el Congreso hicieron “alarde de ser casta” al aprobar una nueva fórmula

jubilatoria en Diputados

Javier Milei durante su discurso en el 10° Latam Economic Forum.

(Captura de video)

Nacionales - El presidente Javier Milei reaccionó contra los diputados que aprobaron una modificación a la fórmula jubilatoria diciendo que "defenderé la caja a veto puro" y "no voy a entregar el equilibrio fiscal".

"Les dejo este tweet para que le quede claro a todo el mundo: no voy a entregar el equilibrio fiscal de ningún modo. Defenderé la caja a veto puro si es necesario. A puro déficit fiscal empobrecieron al país, por lo que de ningún modo voy a permitir que esto se repita. VLLC !!!", apuntó el presidente este miércoles a la madrugada.

El Jefe de Estado advirtió varias veces que no cederá un centímetro en la defensa de las cuentas fiscales y que cortará de cuajo cualquier iniciativa que ponga en riesgo los recursos del Estado. Y este mediodía fue aún más explícito.

“Cada vez que los degenerados fiscales de la política quieran ir a romper el equilibrio fiscal, se los digo ahora, les voy a vetar todo, me importa tres carajos”, advirtió en el 10° Latam Economic Forum.

La frase generó un aplauso espontáneo y fue la previa de otra definición resonante: “Están buscando romper el equilibrio fiscal. Cuando asumió,. Nayib Bukele (presidente de El Salvador) no tenía ni un legislador, nada. Gobernó a puro veto, cada cosa que aprobaban, se las vetaba todas. Y es lo que voy a hacer yo”.

Convencido de que en el Congreso hicieron “alarde de ser casta”, Milei reclamó que tienen “estacionada” la Ley Bases y que son “muy rápidos” para subirse el sueldo. “Ayer un diputado se puso a defender las jubilaciones de privilegio. Algo a lo que vamos a renunciar es a eso. Yo puedo estar cuatro u ocho años. Pero después, ¿qué hago? Voy a tener que salir a laburar. Como tengo que hacer eso, me tengo que ocupar activamente de hacer cosas que están bien, porque si no, el día después me quedo sin laburo y me cago de hambre. Eliminar las jubilaciones de privilegio es un incentivo para hacer las cosas bien. Se les terminó el seguro. Si hacen las cosas mal, que se caguen de hambre por ser una mierda”, marcó, luego de que en Diputados rechazaran dar de baja esas asignaciones.

El mandatario argentino destacó también los logros de su administración hasta el momento: “Hemos heredado básicamente un desastre pero no nos quejamos de eso; que un liberal libertario llegue a ser el primer presidente en la historia de la humanidad no podía ser con condiciones normales...”, reflexionó antes de ampliar su análisis: “Teníamos claro, y eso lo había sostenido en la campaña, que si estallaba la crisis era más fácil imponer el ajuste. El caso complicado era si no estallaba, pero también estábamos preparados para resolver y eso es lo que nos tocó y eso es lo que ha evitado el desastre”.

De todos modos, dejó en claro que esto no alcanza y adelantó que seguirán ajustando las cuentas públicas, entre otras cosas con el despido de 50 mil empleados estatales, que se sumarán a los que ya fueron cesanteados desde que comenzó el gobierno libertario.

Informe: iProfesional, NA, Infobae, LN y Agensur.info