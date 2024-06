CLAUDIA SHEINBAUM SE CONVIERTE EN LA PRIMERA MUJER PRESIDENTA DE MÉXICO TRAS HISTÓRICAS ELECCIONES

La candidata oficialista obtuvo entre un 58,3 y 60,7

por ciento de los votos en los comicios presidenciales

del último domingo

Claudia Sheinbaum será la primera mujer presidenta de México tras imponerse en

las presidenciales con casi el 60% de los votos. (Foto/AFP)

México - Según el conteo rápido del Instituto Nacional Electoral (INE) de México, Claudia Sheinbaum obtuvo entre un 58,3 y un 60, 7 por ciento de los votos frente a un rango de entre 26,6 y 28,6 por ciento de su principal rival, la opositora Xóchitl Gálvez. Además, su partido, el oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y partidos aliados habría logrado la mayoría en el Congreso mexicano.

"No les voy a fallar", dijo Claudia Sheinbaum tras conocerse los resultados oficiales del conteo parcial que le dan la victoria en las presidenciales. "Es el reconocimiento del pueblo de México a nuestro proyecto de nación", añadió Sheinbaum, mientras sus seguidores la arengaban al grito de "¡Presidenta!".

"Por primera vez en 200 años de la república, me convertiré en la primera mujer presidenta de México", agregó Sheinbaum. "Y, como lo he dicho en otras ocasiones, no llego sola, llegamos todas con nuestras heroínas que nos dieron patria, con nuestras ancestras", expresó en su mensaje. Sheinbaum, física y exalcaldesa de Ciudad de México, llegó a las elecciones generales del domingo con una amplia ventaja en la intención de voto para gobernar hasta 2030 la 12ª economía del mundo y el mayor país hispanohablante, de 129 millones de habitantes.

El oficialismo quedó además muy cerca de lograr una supermayoría en el Congreso que le abre la puerta a Sheinbaum para ir en busca de las reformas que López Obrador impulsó, sin éxito, durante su sexenio, y por las que fue acusado de querer concentrar poder y de intentar socavar las instituciones y la democracia mexicana.

“Somos demócratas y por convicción nunca haríamos un gobierno autoritario, ni represor”, dijo Sheinbaum, en su primer mensaje a los mexicanos como presidenta electa desde el búnker del oficialismo, en el Hotel Hilton.

Una Sheinbaum exultante agradeció además el respaldo para “avanzar con la cuarta transformación de la vida pública y “el reconocimiento del pueblo de México”.

Xóchitl Gálvez reconoce su derrota

La candidata del PAN-PRI-PRD, Xóchitl Gálvez, agradeció el apoyo de los simpatizantes, partidos que la postularon y reconoció su derrota frente a Claudia Sheinbaum. "Tendencia que parece ser irreversible", calificó el resultado del conteo rápido del INE.

Confirmó que llamó a la virtual ganadora de la Presidencia y relató un poco de lo que habló con ella.

"Le dije que vi un México con mucho dolor y violencia y desee que ella pueda resolver los graves problemas de nuestra gente, reconocí el resultado porque amo a México porque sé que si le va bien a su gobierno también a nuestro país", contó.

"Es momento de la reconciliación, ser candidata de esta coalición de partidos fue un gran honor. ¡Qué viva México!", dijo Gálvez

Aseguró que seguirá militando y prometió: "nos vemos en 3 o 6 años".

En tanto, el candidato del opositor Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, recibiría entre el 9,9 y el 10,8 por ciento de los sufragios, según detalló la presidenta del INE, Guadalupe Taddei, en un mensaje en la cadena nacional.

El conteo rápido del INE es el primer escrutinio formal del organismo autónomo, que se basa "en una muestra estadística representativa" de 5.651 centros de votación con un nivel de confianza de "al menos 95 por ciento", lo que permite "una proyección robusta" de quién ganará.

Informe: NA, LN, El Universal, agencias y Agensur.info