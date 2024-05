DIPUTADOS RECLAMAN LA LIBERACIÓN DE LOS ARGENTINOS SECUESTRADOS POR HAMÁS

Con excepción de la izquierda, legisladores de todos los

bloques de la Cámara Baja participaron del acto durante

el cual se conoció el asesinato de otro rehén

- A siete meses del ataque del grupo terrorista Hamás contra Israel, diputados de todos los bloques -con excepción de la izquierda- encabezaron un acto en reclamo por la liberación de los secuestrados argentinos. Mientras se desarrollaba la actividad se conoció que uno de los nueve rehenes fue asesinado el 7 de octubre.

Todavía resta conocer el paradero de 132 personas que permanecen cautivas en algún lugar de la Franja de Gaza; ocho de ellas son ciudadanos argentino-israelíes.

La actividad había sido planteada durante un plenario de comisiones que tuvo lugar la semana pasada. En tanto, en el encuentro de este martes participaron familiares y allegados de los secuestrados.

“7 meses, sin abrazos, sin respuestas, sin palabras”, fue la consigna bajó la cual se realizó la jornada, durante la que se recibió la noticia de la muerte de Lior Rudaeff (61 años) y se realizó un minuto de silencio. En el encuentro iba a participar su prima Micaela Rudaeff, pero ésta canceló su asistencia tras enterarse del episodio y en su lugar envió una carta.

En la misiva expresó: “Sus anteojos fueron encontrados con sangre. Hace 214 días que Lior está muerto. Es difícil entender lo que estamos viviendo las familias de los secuestrados. Todos los secuestrados tienen que volver a sus casas ya, sanos, salvos y vivos. Lior no va a volver vivo”.

Rudaeff fue asesinado el mismo día del ataque, el 7 de octubre pasado, cuando estaba a cargo de la seguridad del kibutz Nir Yitzchak, donde vivía junto a su esposa y cuatro hijos. Sin embargo, su cadáver fue ocultado y retenido en Gaza por los terroristas, por lo que no se sabía hasta este martes de su fallecimiento.

De la foto conjunta participaron el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y los diputados Sabrina Ajmechet (Pro), Leandro Santoro (UP), Santiago Cafiero (UP), Karina Banfi (UCR), Maximiliano Ferraro (CC), Hernán Lombardi (Pro), Juliana Santillán (LLA), Fabio Quetglas (UCR), Margarita Stolbizer (HCF), Julio Cobos (UCR), José Glinski (UP), Alejandro Finocchiaro (Pro), Ana Clara Romero (Pro) y Esteban Paulón (PS).

También estuvo presente Jorge Knoblovits, titular de la DAIA; y el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Waldo Wolff, exvicepresidente de esa entidad.

En sus redes, Ajmechet destacó: “Esta foto, con los diputados de los partidos políticos más importantes de la Argentina unidos, no es imaginable sobre ningún tema. La logramos por los 9 SECUESTRADOS ARGENTINOS. Sucedió en un día muy doloroso, en el que nos enteramos que uno de ellos, Lior, fue asesinado. Vamos a seguir reclamando por los secuestrados argentinos hasta que aparezcan”.

