TRES ESCRITORES ARGENTINOS Y UN MEXICANO SON GALARDONADOS CON EL PREMIO CASA DE LAS AMÉRICAS 2024

La escritora salteña Liliana Bellone integró el jurado para

la categoría Ensayo, junto a Arturo Arias, de Guatemala,

y Leonardo Sarría, de Cuba

Tres escritores argentinos y un mexicano se llevaron el premio Casa de las Américas

en las distintas categorías. (Foto/Cubadebate)

Cuba - Tres escritores de Argentina y uno de México se alzaron el último viernes con los galardones del premio literario 2024 de la institución cultural cubana Casa de las Américas.

La obra Buenos Aires, fin de otoño, de Guillermo Adrián Paniaga (Argentina), resultó ganadora en la categoría Novela, en el Premio literario Casa de las Américas, cuyos resultados se conocieron el viernes.

El jurado, integrado por Fabrizio Mejía Madrid (México); Hernán Ronsino (Argentina), y Lourdes de Armas (Cuba), argumentó que se trata de “una narración coral que trabaja con destreza la diversidad de puntos de vista, modela así un universo de rumores, de versiones y de miradas bien distintas. Un notable entramado narrativo en donde resuena en la vida de cada personaje la complejidad de una época y de la vida política”.

En el género merecieron menciones los libros Las noches de Cantalao, de Nieves Cárdenas López (Cuba), y Ninjas de piñata, de José Llambías (Argentina).

La obra La piel de la tierra, de Marina Jurberg (Argentina) triunfó en la categoría Teatro. Sobre la misma, el jurado integrado por Carlos Arroyo (Venezuela); Carlos Satizábal (Colombia), y Fernando Hechavarría (Cuba), expresó “sus personajes nos presentan en sus momentos y sus situaciones las posibilidades vitales y necesarias de su montaje escénico, de traerlas de su palabra poética dramatúrgica a la vida poética del teatro, aunque deseche las didascalias y las convenciones de la tradición de la literatura teatral”.

Recibieron menciones las obras Danzón, de Ulises Rodríguez Febles (Cuba), e Hilados y tejidos, de Marcelo Romero Hernández (México).

En Literatura para niños y jóvenes el lauro fue para El latido de los días, de Mario Carrasco Teja (México). Según el jurado, conformado por Ricardo Fernandes (Brasil); Geraldine de Santis (República Dominicana) y Liuba María Hevia (Cuba), se trata de una “obra que reivindica la fuerza de la brevedad tanto en la organización de las ideas como en la bien lograda cohesión entre trama, maestría literaria, valores universales a través de lo regional y una voz única para relatar historias que encienden la chispa de la inteligencia y la curiosidad en sus lectores”.

Como menciones fueron reconocidas las obras ¡Aquí dentro de la manzana!, de María Victoria Ramos (Argentina) y El niño del faro, de Jorge Accame y Julio Accame (Argentina).

Por último, el premio para Ensayo de tema artístico-literario fue para Hace tiempo que caminas. El testimonio andino de la violencia política en el Perú, de Betina Sandra Campuzano (Argentina).

Sobre el texto, el jurado integrado por Arturo Arias (Guatemala); Liliana Bellone (Argentina), y Leonardo Sarría (Cuba), comunicó que “es un repaso de las matrices críticas del género testimonio, del archivo y del repertorio icónico, de impresionante solidez teórica. Se trata de un análisis crítico de las culturas tradicional y popular, tanto en su vertiente textual como gráfica”.

Las menciones recayeron sobre Utopías coloniales. Polémicas de los cronistas Las Casas y Fernández de Oviedo por el Nuevo Mundo, de Vanina María Teglia (Argentina); No por no ver no veo. Poéticas del ojo en la literatura hispánica del siglo XXI escrita por mujeres, de Marta Pascua Canelo (España) y La Muerte Blanqueada. Breve Atlas Mnemosyne sobre las formas de domesticar y ocultar la muerte en Colombia (1730-1937), de Nicolás Martínez Bejarano (Colombia).

México, Colombia, Argentina y Cuba fueron los países con mayor cantidad de obras entre las más de 1.000 presentadas a esta convocatoria del premio, de acuerdo con el director del Centro de Investigaciones Literarias de la entidad, Jorge Fornet.

Esta vez, el certamen cultural más antiguo de la isla, coincide con las celebraciones del 65 aniversario de la Casa de las Américas.

Desde su creación, en 1959, centenares de autores destacados de la región han sido premiados en géneros que van desde la poesía y la narrativa hasta el ensayo y el teatro.

Los promotores de esta cita literaria lo consideran una plataforma importante para los escritores emergentes y establecidos para dar a conocer sus obras, así como un reflejo de la diversidad y la riqueza cultural de la región.

Informe: Cubadebate.cu, Los Tiempos, EFE y Agensur.info