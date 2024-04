«SI LOUSTEAU QUIERE GANAR MÁS, QUE SE HAGA TUITERO DE MILEI O QUE LE QUITE EL LUGAR A ADORNI Y SE CONVIERTA EN VOCERO PRESIDENCIAL»

El senador cordobés Luis Juez criticó a su par radical

y calificó de “bochorno” y “disparate” el aumento

de la dieta en la Cámara Alta

Nacionales - La polémica por el fuerte aumento en las dietas de los senadores no cesa. Tras la sesión del jueves, desde La Libertad Avanza y el PRO presentaron proyectos para volver atrás con el incremento, mientras todavía se discute si la decisión fue apoyada por todos los bloques, tal como aseguró el presidente de la UCR, Martín Lousteau.

En ese marco, los dichos del dirigente radical echaron aún más leña al fuego, al afirmar que, hasta el cambio en las dietas votado el jueves, un tuitero del presidente Javier Milei ganaba más que un senador, y el vocero Manuel Adorni cobraba tres veces más.

Este sábado, el senador cordobés Luis Juez, presidente del bloque Frente PRO, afirmó que no todos los senadores votaron a favor y cuestionó los dichos de Lousteau.

Juez, titular del bloque del PRO en el Senado, calificó como un "bochorno" lo sucedido con el aumento salarial que se otorgaron los integrantes del cuerpo, y confió que nunca fue "informado" de lo que se iba a votar. "Soy presidente de bloque y no fui informado...", insistió el legislador cordobés, y añadió que "sigue caliente porque las generalizaciones ofenden".

En declaraciones radiales, Juez arremetió contra su par de la Cámara Baja Martín Lousteau y le pidió que si quiere ganar más “que se haga tuitero de Milei”.

“Que nosotros tuvimos algo que ver es una apreciación mentirosa, falaz. Yo nunca levanté la mano, pero pareciera que el que no la levanta también es cómplice. No me van a poner en ese pelotón”, aseguró.

En ese sentido, el legislador cruzó con dureza a Lousteau tras decir que Manuel Adorni “ganaba tres veces más que un senador”: “Que Lousteau se haga tuitero de Milei o que sea Vocero del Presidente. Yo no me meto con el bolsillo de nadie, pero que nadie se meta con mi honor. Fue todo muy oscuro”.

“Fue un disparate y desprestigio para el Senado. Es indignante también para la gente que no tiene para comer”, siguió en diálogo con Sábado Tempranísimo por Radio Mitre.

Y se lamentó por su reacción cuando los senadores se aumentaron los sueldos: “Me faltó reacción, fueron segundos en lo que me tendría que haber parado y hablado para parar semejante estupidez”.

“Tenemos que saber que el ciudadano común, el tipo que se caga de hambre, que hace lo imposible para sostener diariamente a su familia, nos está mirando. El diputado, senador, funcionario, secretario de Estado o ministro tiene que tener una ética distinta porque los pueblos, cuando viven momentos complicados, necesitan líderes con fundamento ético. No le puedo decir a mis votantes ‘aguanten’ y yo no”, concluyó Juez.

Informe: NA, Infobae y Agensur.info