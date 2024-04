MOVILIDAD JUBILATORIA / «NADIE PUEDE VIVIR CON 230 O 240 MIL PESOS EN ARGENTINA, DEJÉMONOS DE JODER»

El defensor de la Tercera Edad de la Ciudad, Eugenio

Semino, dijo que “el sistema, cuando cumplimos 65 años,

nos aplica un rifle sanitario”

Eugenio Semino

Nacionales - En el marco de la reunión de la Comisión de Previsión y Seguridad Social de Diputados, el defensor de la Tercera Edad de la Ciudad, Eugenio Semino, enfatizó en relación a los jubilados que “nadie puede vivir con 230 o 240 mil pesos en Argentina, dejémonos de joder. No existe. ¿De qué estamos hablando? O con el reajuste de 40 mil pesos de este mes, mil pesos por día, no llegan a comprar medio yogur”.

Invitado a exponer en el debate sobre fórmula de movilidad, el abogado especialista en derecho previsional apuntó: “El problema que vemos nosotros es que todo esto está en el marco de una catástrofe humanitaria. Los viejos como yo se mueren, no ahora, hace tres meses, no pueden comprar medicamentos, no pueden comer, no puede tener una habitación. Y no hay tiempo de la recomposición y vamos a ver…”.

“De los 60 millones de específicos de farmacia que se vendían, hay 10 millones menos que se venden. ¿Y saben quién consume esto mayoritariamente? Los adultos mayores”, sumó para luego observar que “no hay tal vez la suficiente conciencia, y ha sido naturalizado socialmente, de llegar a viejo”.

En ese sentido, ahondó: “La biología, a los 65 años, nos da 20 o 25 años más de vida plena con calidad. Acá en esta enfermedad crónica que tiene el sistema, de la cual coparticipamos todos, a los 65 años nos aplican un rifle sanitario”.

En el cierre, Semino le agradeció a la diputada Alejandra Torres por haberlo invitado a participar, comentando que cuando lo hizo, le aclaró que tendría 10 minutos para hablar. “Me pareció muy razonable, muy razonable… Es proporcional a lo que le dura el haber a los jubilados todos los meses”, finalizó.

Otros expositores

Por otra parte, Marisa Graham, la defensora de los derechos del niño, niña y adolescente, planteó la necesidad de imponer fórmula de movilidad a la Asignación Universal por Hijo y explicó que “la seguridad social es un derecho humano, no un plan asistencial”.

Con el tiempo compartido, Facundo Hernández, defensor adjunto de los derechos del niño, niña y adolescente, planteó la misma cuestión, pero dirigida a la Tarjeta Alimentar. “Pedimos que se amplíe hasta los 17 años –actualmente es hasta los 40-”. Además, planteó que “el Programa Progresar también debería tener un componente de actualización”. Más tarde, el especialista en Inclusión Social y Monitoreo de UNICEF, Sebastián Waisgrais, se refirió al mismo tema.

El vicepresidente de la Asociación de Abogados Previsionalistas, Federico Despoulis, intervino como orador y dejó clara su postura frente al DNU: “Que el Poder Ejecutivo no se entrometa y que esto sea un tema a resolver en el Congreso de la Nación”. En esa línea, afirmó que “nadie va a estar en contra de qué un jubilado gane 700.000 pesos, pero el Congreso tiene la obligación de que eso sea proporcional”.

También, cuestionó que “en los últimos 40 años de democracia, en solo nueve no hubo inflación y esta ley debe tener un tope cada seis meses”, en relación a la recomposición. “Lo mejor que pueden hacer es englobar estos proyectos a efectos de mejorar los ingresos jubilatorios”, consideró.

La abogada y procuradora María Susana Bossa remarcó que “necesitamos un cambio de fórmula”, cuestionó que “la inflación de enero fue del 20% y el aumento del decreto del 12,5”. Así las cosas, exigió que “debemos recomponer, como mínimo, desde 2017”.

Antes del cierre de la reunión, el abogado previsionalista, Christian González D’Alessandro¸ cuestionó a los diputados nacionales que se habían retirado antes: “Es una falta de respeto. Después se quejan de los trabajadores ñoquis. Después no juzguen y señalen con el dedo a los trabajadores del Estado”.

Informe: Parlamentario.com