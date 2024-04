JAVIER MILEI / «EL DISCURSO DE CRISTINA KIRCHNER FUE DE UNA POBREZA INTELECTUAL NOTORIA»

“Salen a hablar ahora porque están nerviosos”, dijo el

Nacionales - El presidente Javier Milei remarcó este domingo a la mañana que el discurso que dio la exmandataria nacional Cristina Kirchner fue "de una gran pobreza intelectual" y precisó que habla en este momento "porque están nerviosos".

"Si buscan agruparse son como una bolsa de gatos. Es un acto desesperado por mantener vivo un movimiento político que tanto daño le hizo al país. Necesitamos que se vuelvan mas racionales. Salen a hablar ahora porque están nerviosos", indicó Milei en declaraciones al programa "Si pasa, pasa", que conduce Ignacio Ortelli por Radio Rivadavia.

El jefe de Estado aseguró que el discurso del sábado de Cristina Kirchner "fue muy pobre", en relación a los que años antes llevaba a cabo la ex mandataria nacional.

"Lo que puedo decir respecto a otros discursos, que el de ayer fue un discurso muy pobre. Ella en general tenía una estructura formal más clara, pero en este directamente carece de una forma orgánica, de presentar un tema. Fue de una pobreza intelectual notoria. Me sorprendió la caída intelectual. Lo único que hizo fue hacer críticas. Sigue abrazada a un modelo que destruyó a la Argentina", indicó.

Y añadió: "Si yo veo la historia Argentina, hubo déficit fiscal la mayoría de los últimos 100 años y eso usted lo tiene que financiar. El político deshonesto lo financia con déficit. Por eso estamos endeudados y no tenemos crédito. Otro mecanismo es la emisión monetaria, que genera inflación, que es un robo y no tiene que pasar por el Congreso, y además genera distorsiones. El populismo salvaje nos destruyó el ingreso. Cristina no logra conectar. Ellos usaron el recurso de no pagar para maquillar números. Ella no entiende que decidimos cortar ciertas partidas, como la obra pública, que era un escándalo de corrupción. Y cuando habla de las universidades, miente, porque el que le cortó el presupuesto a las universidades fue el gobierno anterior. Y los pagos a Cammesa se van a hacer en junio. Estamos generando mucho superávit financiero para compensar el pago a Cammesa y los aguinaldos. Las cuentas van a seguir equilibradas".

En la entrevista radial, el Presidente se tomó unos minutos para defender el rol de sus ministros, sobre todo el de la titular de Capital Humano, Sandra Pettovello. Al respecto, dijo: "Estoy conforme con el trabajo de todos mis ministros, son maravillosos, si no, ya los hubiera echado". Y detalló: "Pettovello es cuestionada porque todos los días saca denuncias de corrupción. Es una máquina de descubrir actos de corrupción. Cuando le toca el negocio a alguno los grupos de poder responden y la van a operar. Obvio que los que tienen poder de lobby van a jugar sus fichas. No estoy dispuesta a entregar a una ministra que está haciendo un trabajo excepcional", afirmó.

Marcha universitaria

"El reclamo de la marcha puede ser genuino, pero está montado sobre una mentira. Nunca dijimos que íbamos a cerrar las universidades. Lo único que queremos es que los números sean auditados. ¿Por qué no quieren ser auditados? Tomaron una causa noble y la política la prostituyó. Estaba la CGT, Pablo Moyano, el ala progresista de la UCR, La Cámpora, Kicillof, Massa, los piqueteros, todo el arco de la izquierda, los que defienden los regímenes autócratas. La foto es el tren fantasma", sostuvo en esta línea, y aseguró que "es un triunfo político de La Libertad Avanza, porque mostró de qué lado está cada uno".

La multitudinaria movilización a Plaza de Mayo y al Congreso se llevó adelante el último martes y contó con la participación de la dos veces presidenta, el ex ministro de Economía, Sergio Massa; el gobernador bonaerense, Axel Kicillof; y referentes gremiales afines al kirchnerismo. Movimientos sociales y La Cámpora también se sumaron al reclamo de estudiantes, docentes, rectores e investigadores que salieron a marchar tras conocerse que la nueva gestión nacional reactivaría las auditorías en la Universidad de Buenos Aires y otros centros educativos universitarios.

