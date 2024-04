ESCÁNDALO EN LLA / OSCAR ZAGO ANUNCIA QUE SU PARTIDO DEJA EL BLOQUE LIBERTARIO EN DIPUTADOS

El legislador fue desplazado de la presidencia tras haber impulsados a Marcela Pagano como titular de la

Comisión de Juicio Político

Oscar Zago

Nacionales - La crisis desatada en Libertad Avanza tras el escándalo vinculado a la designación de Marcela Pagano al frente de la comisión de Juicio Político se profundizó el miércoles por la noche con el desplazamiento, por 36 votos a 0, de Oscar Zago en la presidencia del bloque libertario en Diputados.

En su lugar, el bloque eligió como reemplazante al cordobés Gabriel Bornoroni, quien hace poco asumió como presidente de la Libertad Avanza de Córdoba.

Ahora, tras la inesperada decisión del miércoles, el mismo Zago anunció que su partido con el que acompañó al presidente Javier Milei en las elecciones, el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), se separará del bloque único de La Libertad Avanza en la Cámara Baja.

Zago informó que el MID seguirá oficiando como interbloque dentro del espacio liberal "si lo aceptan". En caso de que esto no ocurra, funcionará como bloque aparte, una jugada riesgosa en un momento en el que el Gobierno necesita asegurar la mayor cantidad de votos posibles en el Congreso para aprobar la Ley Bases y otras iniciativas como la reforma fiscal.

"Yo sigo perteneciendo al frente, con mi partido político", aseveró Zago en diálogo con Radio 10. Tras esto, señaló que el MID conformará su propio bloque junto a los otros dos diputados nacionales del espacio y legisladores de la Ciudad de Buenos Aires.

"Se hará un interbloque y podrá funcionar como funciona el PRO, que tiene bloque e interbloque", confirmó. Y, en abierto respaldo a Milei, aclaró: "Si se acepta esa posición bien, y si no, nosotros somos acompañadores y vamos a seguir acompañando al presidente de la Nación desde nuestro bloque".

La decisión de desplazar a Zago se produjo tras una reunión de urgencia realizada el miércoles por la noche del pleno de La Libertad Avanza, donde se votó el cambio de autoridades.

Zago había quedado en una situación conflictiva dentro de su espacio político luego de que desautorizara públicamente a Martín Menem al insistir con la designación de Pagano al frente de la comisión de Juicio Político, pese a que la reunión había sido suspendida por el presidente de la Cámara baja.

"Si quieren que deje la presidencia, lo hago", manifestó Zago en declaraciones televisivas a sabiendas de que se encuentra en la cuerda floja, con acusaciones sobre indisciplina partidaria, y críticas respecto a su supuesta incapacidad para "contener" las distintas visiones que hay al interior de la fuerza.

Tras su salida, defendió la designación de Pagano frente a la comisión y señaló que tenía el aval de Milei: "El Presidente de la Nación no se mete en estas cuestiones, solo da el ok como me lo dio el sábado y se lo dio a la diputada Marcela Pagano", dijo.

Los hechos

El escándalo se desató pasadas las 11 de la mañana. Para esa hora, habían sido convocados los integrantes de la comisión de Juicio Político. Estaba todo dicho: la libertaria Marcela Pagano sería ungida presidenta de una de las comisiones más importantes de la Cámara de Diputados. Vía WhatsApp, Milei le había dado el OK a Zago con la postulación de la experiodista.

A las 11.02, cuando los diputados ya estaban en el salón ubicado en el tercer piso del anexo de la Cámara, a las casillas de mail de los diferentes bloques les llegó un mail firmado por el secretario de la comisión Miguel López. "Por indicación del señor presidente de esta HCDN, se suspende la reunión constitutiva de esta comisión", rezaba el correo. Tres minutos antes, a las 10.59, un mensaje similar había sido remitido a los diputados de la comisión el propio Menem.

A las 11, el secretario de la comisión anunciaba a los presentes que el encuentro se suspendía. Minutos antes, una de las diputadas libertarias, que no forma parte de la comisión, se había apersonado en el salón para hacer el mismo anuncio. "Lilia Lemoine llega antes de que recibamos los mails y nos dice: ‘Se tiene que suspender la comisión'", relató la diputada Pagano a El Cronista. Y remató: "Se ve que Lilia tenía un adelanto".

Ante el rechazo de la oposición de levantar la reunión, cuando el quórum ya estaba, el encuentro siguió adelante. Unión por la Patria planteó que si el oficialismo no tenía responsabilidad "moral", no les podían conceder la presidencia de esa comisión. Amenazaron con someter el tema a votación. De haber reunido tres votos extra, el bloque que conduce Germán Martínez podría haber quedado al frente del cuerpo que tiene la llave para destituir al Presidente.

Así fue que Zago propuso a Pagano como presidenta, a Paula Oliveto (HCF) como vicepresidenta primera y a Leopoldo Moreau (UP) como Vice segundo. Los nombres se sometieron a votación y reunieron los votos suficientes.

"Las autoridades de las comisiones las sabíamos desde hace 10 días, yo me postulé hace un mes", aseguró Pagano. Y detalló que "Zago habló el sábado con Milei y teníamos el OK". La bonaerense se mostró tranquila de haber preservado para el oficialismo la presidencia de Juicio Político. "Si el kirchnerismo sometía el tema a votación, perdíamos", subrayó, para luego aseverar: "Yo no voy a hacer que el Presidente pierda la comisión".

Informe: EC