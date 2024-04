CONMOCIÓN EN CHILE / ASESINAN A TRES CARABINEROS EN UN ATENTADO EN LA REGIÓN DE LA ARAUCANÍA

Un grupo armado emboscó e incendió un vehículo policial

en el que murieron calcinados un sargento y dos cabos

de esa fuerza

La camioneta incendiada por un grupo armado que asesinó a tres integrantes

de Carabineros en La Araucanía. (Foto/Emol)

Chile - Al menos tres agentes del cuerpo militarizado de policía Carabineros de Chile murieron este sábado en un ataque en La Araucanía, una región que es escenario de un conflicto ancestral entre pueblos originarios, el gobierno y grandes empresarios latifundistas y forestales que explotan tierras y bosques milenarios.

Nada más conocerse la noticia, en un día en el que la institución celebra con un desfile su aniversario, el presidente de la República, Gabriel Boric, reunió a su gabinete de crisis, condenó el atentado y dijo que no habría pausa en la persecución de los asesinos.

“Esta madrugada recibimos la grave y dolorosa noticia de un atentado en la provincia de Arauco en el que fueron asesinados tres carabineros. Luego de una reunión de emergencia con las ministras Carolina Tohá, Maya Fernández, los subsecretarios Manuel Monsalve y Ricardo Montero, y la delegada presidencial de Biobío, Daniela Dresdner; coordinamos acciones inmediatas para responder a este cobarde atentado. En las próximas horas, viajaré con diversas autoridades del Estado a la zona”, explicó el mandatario en redes sociales.

“Las policías, Fuerzas Armadas y los equipos de Gobierno ya trabajan en el lugar. Les aseguro a los chilenos y chilenas que no habrá impunidad y que daremos con el paradero de los autores de este terrible crimen. Por último, he decidido decretar Duelo Nacional por tres días en todo el país. Sepan, Carabineros de Chile, que no están solos”, agregó.

En la misma línea, el jefe de los carabineros, general Ricardo Yañez, lamentó que “una vez más cargamos con el luto, con el peso de un cruel y vil asesinato. Fueron terriblemente asesinados tres carabineros que se encontraban cumpliendo y brindando seguridad, en una zona que sabemos que es compleja”.

“Nuevamente, nuestro mes de abril, nuestro aniversario, se ve teñido por sangre, por quienes no dudan en asesinar a quienes nos cuidan. Estamos dolidos, profundamente acongojados por esto, y transmitimos nuestras condolencias a sus familias y compañeros de trabajo”, dijo Yañez, quien anunció la suspensión de los actos protocolarios por el día del Carabinero.

El ataque tuvo lugar sobre la 1:30 horas (6:30 GMT) en la localidad central de Cañete, cuando un grupo de hombres armados se abalanzó contra un vehículo policial que transportaba a funcionarios de Control de Orden Público (COP) de la comisaría de Los Álamos e incendiaron el vehículo, donde murieron calcinados un sargento y dos cabos.

La zona se encuentra bajo resguardo militar debido a los ataques incendiarios que se registran allí, atribuidos en su mayoría a agrupaciones radicales mapuches. La mortal emboscada tuvo lugar la misma semana en que la justicia declaró culpable de "usurpación violenta de predio", hurto y "atentado contra la autoridad" a Héctor Llaitul, líder de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), una de las agrupaciones que ha reivindicado ataques incendiarios en la zona.

Kast pide estado de sitio

Ante esta situación, el líder del Partido Republicano y excandidato presidencial de la ultraderecha, José Antonio Kast, instó a Boric a decretar estado de sitio tras el crimen.

“El presidente de la República, Gabriel Boric debe decretar hoy el estado de sitio. Debe convocar hoy a las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales y perseguir a estos asesinos hasta el cansancio, para encerrarlos, condenarlos y aplicarles todo el rigor de la Ley, pero eso no basta. El Presidente tiene que hoy día también destituir a su equipo de seguridad: Carolina Tohá, Manuel Monsalve, el señor [Eduardo] Vergara. Ninguno de ellos corresponde que siga luego de estos hechos terribles que han afectado a Carabineros y a toda nuestra patria”, lanzó Kast.

“Presidente Boric, llegó el momento de despertar”, agregó.

Informe: EFE, AP y AFP