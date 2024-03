MÉXICO DESMIENTE CONFLICTO DIPLOMÁTICO CON LA ARGENTINA Y ASEGURA QUE LA RELACIÓN «ES SÓLIDA Y DE RESPETO»

A pesar de los cruces entre Javier Milei y Manuel López Obrador, la embajada mexicana descartó una crisis

entre ambos países

Andrés Manuel López Obrador y Javier Milei

México / Nacionales - La Embajada de México en Argentina puso paños fríos y descartó que exista un conflicto diplomático con Argentina tras los últimos cruces entre Javier Milei y Manuel López Obrador.

"La relación entre México y Argentina es sólida, basada en el respeto mutuo y la cooperación bilateral", afirmaron desde la Embajada a través de X, en un breve posteo en el que además negó que exista un conflicto bilateral.

México también utilizó el escueto comunicado para rechazar las versiones de una supuesta expulsión del personal diplomático del país.

“Negamos tales afirmaciones, la relación entre México y Argentina es sólida, basada en el respeto mutuo y la cooperación bilateral”, completó. La publicación se hizo eco de rumores publicados en las últimas horas.

El último jueves, la canciller argentina, Diana Mondino, habló por primera vez de las disputas diplomáticas que esta semana se libraron entre la Argentina, Colombia y México por declaraciones de los presidentes de los tres países, Javier Milei, Gustavo Petro y Andrés Manuel López Obrador, respectivamente. Lejos de querer escalar el conflicto, la funcionaria del gobierno argentino le bajó el tono a la crisis y afirmó que “no va a afectar las relaciones de largo plazo”.

“La relación entre países es a larguísimo plazo, muy superior a la que puedan tener los presidentes. No tenemos que confundir el país, la nación, y lo que opinen los presidentes. Las opiniones no afectan las relaciones entre ambos países. No tenemos un tema de Estado, es de personas. Las cuentas (de redes sociales) son personales”, dijo Mondino en diálogo con el periodista Jonathan Viale en el programa “La Ves” de TN.

Vale recordar que las diferencias entre Milei y López Obrador se profundizaron en las últimas horas se viralizaron durísimas críticas del presidente argentino contra su par mexicano en una entrevista a la cadena CNN.

En dicha nota, que se emitirá completo este domingo, el libertario dijo que son "un halago" los reiterados cuestionamientos que recibe de López Obrador, quien en más de una oportunidad criticó la política económica implementada por el gobierno de La Libertad Avanza.

“Es un halago que un ignorante como López Obrador hable mal de mí, me enaltece”, fueron las palabras exactas de Milei.

Informe: NA y agencias