«ESTOY A FAVOR DE QUE SE LE OTORGUEN AL PRESIDENTE LAS HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA AVANZAR EN SU PLAN DE GOBIERNO»

El gobernador Gustavo Sáenz, convocó al “diálogo y al consenso” y cuestionó “la disminución de fondos

nacionales a las provincias”

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, en su discurso de apertura de las sesiones

ordinarias de la Legislatura Provincial. (Captura de video)

Salta - “En este tiempo difícil de la Argentina, he remarcado en varias oportunidades la voluntad de acompañamiento al gobierno elegido por el pueblo, y a favor de que se le otorguen al presidente las herramientas que considere necesarias para avanzar en su plan de gobierno”, dijo el gobernador Gustavo Sáenz al inaugurar, este viernes, las sesiones ordinarias de la Legislatura Provincial.

En su mensaje, el mandatario salteño destacó su colaboración con los gobiernos nacionales de distinto signo político “por respeto al mandato popular y buscando siempre consensos, porque creo firmemente que es lo que nuestro país necesita para no volver siempre a empezar y vivir en crisis permanentes”.

Agregó que “desde el primer minuto en que asumí como gobernador de nuestra amada Salta, afirmé mi compromiso de estar siempre del lado de los salteños, pero también como gobernador de una provincia históricamente patriota y solidaria, que nunca ha dejado de pensar en todos los argentinos”.

Críticas por recorte de fondos

En un claro cuestionamiento a los enfrentamientos entre las autoridades nacionales y algunos mandatarios provinciales, el gobernador salteño señaló que “no creo que esto se pueda lograr desde las descalificaciones y los agravios, sino desde el diálogo y el consenso. Dialogar y consensuar no es sinónimo de corrupción es sinónimo de democracia. Allí me encontrarán siempre”.

Destacó, al respecto que “los salteños sufrimos una pérdida de ingresos por coparticipación superior al 12%, lo que impacta sensiblemente en los gastos que debe afrontar el Estado provincial y los municipios también. Al no haberse acordado el Presupuesto Nacional 2024, estamos administrando el Estado bajo los parámetros determinados por el Presupuesto 2023, luego de un año que arrojó una inflación superior al 211,4%, lo que se traduce en una notoria licuación de su valor. La decisión del Gobierno Nacional de suspender el financiamiento para nuevos proyectos, incluso para muchos de los que están en ejecución; y la incertidumbre que hay sobre la implementación de ese anuncio, obligó a replantear el escenario local para hacer frente a esta triste coyuntura”.

Específico que “todo esto provocó el término del Fondo Nacional Incentivo Docente, una lucha de los maestros de muchos años, un derecho adquirido que vamos a acompañar y defender. También del Mejoramiento de la Infraestructura, del Pacto Federal Educativo; del Plan SUMAR, del Programa Federal de Salud, del Programa Federal de Vivienda, de Argentina Hace, por citar solamente algunos. Le solicitamos al Gobierno Nacional que se cumplan los contratos para la ejecución de las obras públicas y de otras partidas que habían sido comprometidas por la anterior gestión y que actualmente cuentan con diferentes niveles de avance. Hay una continuidad jurídica que el Estado Nacional debe respetar”.

En otro pasaje de su discurso, el mandatario destacó las acciones del Norte Grande para el desarrollo regional y, en tal sentido, expresó que “estoy convencido de que el desarrollo de Salta está unido también al desarrollo de la Región. Trabajo y trabajaré junto a los gobernadores del Norte Grande para potenciar nuestros esfuerzos y acabar con una historia de postergaciones que impide que este gigante dormido que es el Norte argentino se ponga de pie. Por ello seguiremos participando, además, en los diferentes Consejos Regionales y del PARLANOA, para consensuar proyectos y plantear propuestas en beneficio de nuestros pueblos. Porque si el Norte crece, si tenemos más inversión, más infraestructura y accedemos a nuevos mercados, el crecimiento del Norte será también el del país”.

Resumen de su gestión

“Hay que señalar que la disminución, en algunos casos drástica, de fondos nacionales a las provincias, afectarán la continuidad y la proyección de diferentes acciones y programas. Destaco que Salta es la segunda provincia, en términos relativos, más afectada por los recortes de transferencias nacionales”, dijo Sáenz en un claro mensaje al Gobierno nacional por el recorte de fondos nacionales..

“Frente a esta realidad, más allá de que trabajaremos en todos los ámbitos institucionales, incluido el Poder Judicial, en defensa de los intereses de Salta, hemos establecido un programa de mayor reducción de partidas para sostenimiento del Estado y ejecución de políticas públicas en todas las áreas, que incluyó el congelamiento inmediato de vacantes y contratación de personal; la promoción de políticas de retiros voluntarios y jubilaciones; la suspensión de la adquisición de bienes de uso y el congelamiento de la pauta publicitaria por seis meses y, por igual período, el de las remuneraciones de todos los funcionarios del Poder Ejecutivo Provincial, entre otras medidas”, dio a conocer el gobernador.

A continuación, destacó “que Salta es la segunda provincia más afectada por los recortes de transferencias nacionales, que tienen que ver con fondos que destinaba la Nación a temas vinculados a la salud, a la educación, a la vivienda, entre otros”.

Cierre del mensaje

Luego de dar este contexto económico, Gustavo Sáenz hizo una larga enumeración de las acciones y obras llevadas a cabo en su administración durante los últimos cuatro años al tiempo que anunció otras que se están realizando o comenzarán a realizarse en este nuevo mandato, principalmente en educación, salud, obras públicos, transporte público, producción y minería.

Hizo especial hincapié en los jubilados de la provincia y señaló que “nos interesa asistir a los jubilados que cobran la jubilación mínima, en la compra de medicamentos que utilizan y para ello destinaremos distintos recursos, entre ellos un fondo solidario, con dos aportes -uno en marzo y otro en junio- provenientes de los haberes de las autoridades políticas de rangos superiores. Oportunamente daremos a conocer la metodología a implementarse. Y también evito a los poderes Legislativo y Judicial”.

Finalmente, el gobernador Sáenz concluyó su mensaje señalando que “el federalismo no se declama, se concreta en hechos, acciones y obras. La defensa de los derechos históricamente vulnerados y de la reversión de las asimetrías generadas por falta de políticas federales, es una bandera irrenunciable para este gobernador. Desde el Norte fundador de la Patria, pedimos no olvidar la Argentina profunda. Porque no se perjudica a gobernadores si no se realizan obras necesarias o se cortan fondos para la educación, la salud, la población más vulnerable, que el Estado Nacional también tiene la obligación irrenunciable de sostener, sino a los hombres, mujeres y niños que no merecen tener subordinado su destino a ideologismos y fundamentalismos políticos. Argentina necesita entrar en una etapa de reconciliación, de encuentro, de búsqueda de coincidencias y no de extremar posturas inflexibles, sino de privilegiar el diálogo. No busquemos enemigos entre nosotros. Nuestro enemigo en común es la pobreza que crece y el odio que separa y con ellos es la lucha. Salteños, tenemos todo lo que el mundo necesita, somos un gigante dormido. Aquí está el motor productivo para que el país crezca y entren las divisas para el crecimiento”.

(Discurso completo en el siguiente enlace: https://www.salta.gob.ar/prensa/noticias/discurso-del-gobernador-saenz-en-el-126-periodo-de-sesiones-ordinarias-de-la-legislatura-provincial-94437)

Informe: Agensur.info