CUESTIONAN LA AUSENCIA DE MUJERES EN LAS PROPUESTAS DEL PODER EJECUTIVO PARA LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

La Federación Argentina de la Magistratura y dirigentes

de la oposición criticaron las postulaciones y pidieron

respetar la “equidad de género”

- La Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial manifestó hoy su “más enérgico repudio” por la propuesta del gobierno nacional para la Corte Suprema del juez Ariel Lijo y el jurista Manuel García Mansilla, por su condición de varones y la ausencia de mujeres en el máximo tribunal.

La organización, que agrupa a funcionarios judiciales, advirtió que con la propuesta se están vulnerando “principios básicos como la paridad de género que como Estado, se debe asegurar al haber asumido compromisos internacionales”.

“En 200 años de democracia sólo tres mujeres han ocupado el cargo de ministras de la Corte Suprema, lo que claramente implica la falta de representación de más de la mitad de la población de nuestro país y la priva de las vivencias y miradas de este grupo mayoritario y sujeto a condiciones de vulnerabilidad”, sostuvo la organización en un documento.

“Exhortamos al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo a ejecutar acciones positivas concretas tendientes a respetar la paridad y equidad de género”, añadieron.

Ello, sostiene el texto, “se vería reflejado en la postulación de dos mujeres para estas vacantes, porque es deber de las democracias asegurar la representación y participación equitativa de mujeres y hombres en la toma de decisiones para superar desigualdades estructurales arraigadas y promover así una sociedad más igualitaria”.

El documento está firmado por la presidenta de la organización, Marcela Ruiz, y el secretario general, Christian Fabio.

Críticas desde la oposición

La diputada nacional Margarita Stolbizer y otras dirigentes de la oposición cuestionaron la falta de "equidad de género" en las nominaciones que realizó el Gobierno nacional para cubrir las vacantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

“Frente comunicado de la Oficina de Presidencia sobre las nominaciones propuestas de hombres como jueces para ocupar puestos vacantes en la Corte Suprema, expresamos nuestro firme rechazo a la falta de equidad de género en los roles de liderazgo más significativos de Argentina y demandamos que las vacantes en la Corte Suprema de Justicia de la Nación sean ocupadas por mujeres”, aseguró Stolbizer en redes sociales.

En esta línea, la legisladora expresó: “Argentina cuenta con destacadas juezas, académicas y especialistas en derecho. El Poder Ejecutivo debe designar mujeres para estas posiciones".

“La Corte Suprema de Justicia de la Nación no puede garantizar la justicia si las mujeres no están representadas entre sus miembros. Una Corte sin mujeres es una Corte sin justicia”, consideró.

En el mismo sentido se manifestó la diputada nacional del Frente de Todos (FdT) Carolina Gaillard, quien sostuvo que el Ejecutivo se “olvidó” de las mujeres a la hora de proponer los nuevos integrantes de la Corte.

“Es una pena que pudiendo proponer a los nuevos integrantes para la CSJN se olvidaron de las mujeres. Tenemos juezas prestigiosas, comprometidas que podrían haber aportado una mirada distinta, enriquecedora a una institución tan importante como la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Nos perdemos una oportunidad”, lamentó Gaillard.

A su vez, la legisladora del socialismo Mónica Fein dijo que el Presidente “eligió retroceder en materia de género e igualdad, en un país con grandes juezas y académicas que pueden aportar una mirada enriquecedora a la Corte Suprema de Justicia”.

“Debe rever su decisión y garantizar la representación. Sin mujeres en la Corte no hay Justicia”, destacó Fein. En tanto, su par del Frente de Izquierda Myriam Bregman, apuntó: “No fallan. Todos antiderechos”.

Por su lado, desde La Libertad Avanza, fue el diputado de la provincia de Buenos Aires Agustín Romo el que salió a defender la decisión del Ejecutivo nacional.

“Realmente extraordinarias las criticas de las compañeras feministas a los dos personas elegidas por el Presidente para la Corte Suprema. Se quejan de que no son mujeres. Unica critica. No si son aptos, capaces, inteligentes, honestos, no. Que no son mujeres. Sigan asi, sin verla”, planteó Romo.

Informe: NA y Agensur.info