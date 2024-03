CONFIRMAN DESPIDO DE 15 MIL EMPLEADOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA NACIONAL

El vocero Manuel Adorni aclaró que podrían producirse

más bajas. Suspenden las operatorias de cooperativas

creadas entre 2020 y 2022

Manuel Adorni

Nacionales - El vocero presidencial Manuel Adorni realizó una nueva conferencia de prensa este miércoles 27 de marzo, durante la cual ratificó el despido de 15 mil empleados del Estado nacional. Además, el portavoz del presidente Javier Milei indicó que se continuarán analizando los contratos restantes y no descarta que se produzcan aún más bajas.

"El universo de contratos analizados es de algo más de 70 mil, de esos hay 15 mil que van a proceder a las bajas el 31 de marzo. Con el resto, la medida que se va a tomar en principio es renovar los contratos seis meses y seguir avanzando en el análisis de cada uno", detalló Adorni en su conferencia diaria.

El vocero de Milei reconoció que se trata de un tema "sensibles" y que "detrás hay puestos de trabajo e ingresos de personas", por lo que manifestó que "el trabajo de auditoría es muy quirúrgico" y "los tiempos muchas veces son más lentos de lo que a uno le hubiese gustado".

"El objetivo es llegar a lo que corresponda. Si son 70 mil, que sean 70 mil. Si nos quedamos en 15 mil, que sean 15 mil", remarcó Adorni, y aclaró que dentro del número de bajas mencionado no se incluyen los despidos que puedan suceder en PAMI y en empresas públicas, por lo que es un "número no consolidado".

Sobre los despidos, Adorni agregó: "Es extremadamente quirúrgico para no cometer errores, que nadie pierda su trabajo si no lo merece. Nadie quiere hacer ningún tipo de daño, sino que se pueda depurar la planta pública y que la gente no pague salarios que no correspondan y que sea lo más justo posible en términos de contrataciones públicas".

"Me parece que hay un consenso bastante generalizado de la sociedad de no seguir pagando cuestiones que no corresponden con la Argentina que vivimos y con el tamaño del Estado que la gente votó", concluyó el vocero presidencial.

Suspenden cooperativas

Por otra parte, el portavoz mencionó que el Ministerio de Capital Humano va a "depurar y controlar el padrón nacional de cooperativas", asegurando que este "reviste innumerables irregularidades" y precisando que se realizarán suspensiones e inspecciones.

"Se va a suspender la operatoria de todas las cooperativas creadas entre el 2020 y el 2022, se van a inspeccionar 4355 creadas en 2023 y se va a retirar la autorización para operar a 11.853 que habían sido suspendidas en el 2019 y que por alguna razón que no comprendemos el Gobierno anterior decidió seguir financiando", profundizó.

Al respecto, Adorni indicó que "el padrón de cooperativas aumentó un 138% en los últimos cuatro años, el 70% de estas no presentaron balances ni asambleas, el 22% repiten asociados entre ellas, el 20% utilizaron el mismo mail para registrarse y el 9% comparten domicilio".

"Resulta nuevamente sorprendente que los argentinos hayamos financiado durante tanto tiempo instituciones que no tenían ni siquiera la mínima certificación de legalidad", expresó el vocero y señaló: "Las cooperativas pasaron en los últimos años de 9.978 a 23.836, otra caja que desaparece y que los argentinos dejan de sostener".

Informe: Agencias